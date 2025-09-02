Bakgrunden till att guldpriset når nya höjder är förväntan om stundande räntesänkningar i USA vid sidan av en utbredd oro för den amerikanska centralbankens framtid.
Nu rusar guldpriset till nya rekordnivåer
Bloomberg rapporterar att guldpriset får eld i baken av kommande, potentiella räntesänkningar från Federal Reserve.
Samtidigt finns stora farhågor om centralbankens framtid sedan president Trump gjort allvarliga försök att peta en Fed-topp.
Federal Reserves oberoende står på spel.
Rejält kliv upp för guldpriset
För investerare i guld och andra ädelmetaller är det emellertid goda nyheter. Nyhetsbyrån uppger att guldtackor för omedelbar leverans nu stigit med hela 0,9 procent till 3 508,73 dollar per uns.
Det nu aktuella lyftet för guldpriset uppges vara större än toppen i april.
Det bör sägas att guldpriset sjönk tillbaka i den tidiga handeln i Asien, men den glänsande råvaran är ändå upp mer än 30 procent i år.
Utmärker sig bland råvarorna
Det är en av de råvaror som gått bäst i klassen, men även silver tilldrar sig stort intresse och Bloomberg berättar att investerare har investerat i ETF:er med silver som säkerhet.
Dessa innehav ökade för sjunde månaden i rad i augusti, framgår det.
Men det har samtidigt mynnat ut i att lagren av fritt tillgänglig metall minskat i London och bidragit en stramare marknad.
Är du rätt positionerad? Kolla här
Åter till guldfebern och den framrusande guldpriset, som mestadels är Fed-betingat.
”Investerare som ökar sina guldallokeringar, särskilt i takt med att Fed-räntesänkningar är i antågande, driver upp priserna”, säger UBS Group AG-strategen Joni Teves till Bloomberg.
”Vårt utgångsscenario är att guld fortsätter att nå nya toppar under de kommande kvartalen. En lägre räntemiljö, svagare ekonomisk data och fortsatt ökad makroosäkerhet och geopolitiska risker stärker guldets roll som en portföljdiversifierare”, tillägger experten.
Läs även: Marknaden slukar ädelmetaller: Silver och guld rusar DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
