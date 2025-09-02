Nu rusar guldpriset till nya rekordnivåer

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Bloomberg rapporterar att guldpriset får eld i baken av kommande, potentiella räntesänkningar från Federal Reserve.

Samtidigt finns stora farhågor om centralbankens framtid sedan president Trump gjort allvarliga försök att peta en Fed-topp.

ANNONS

Federal Reserves oberoende står på spel.

Rejält kliv upp för guldpriset

För investerare i guld och andra ädelmetaller är det emellertid goda nyheter. Nyhetsbyrån uppger att guldtackor för omedelbar leverans nu stigit med hela 0,9 procent till 3 508,73 dollar per uns.

Det nu aktuella lyftet för guldpriset uppges vara större än toppen i april.

Det bör sägas att guldpriset sjönk tillbaka i den tidiga handeln i Asien, men den glänsande råvaran är ändå upp mer än 30 procent i år.