Oljepriset studsar upp efter Opecs beslut

Opec-länderna har för avsikt att öka produktionen med 137 000 fat olja per dag i oktober.

Det är ett försiktigare drag än väntat då ett överskott är att räkna med på marknaden.

IEA, Internationella energiorganet, utgår från att överskottet på olja når rekordhög nivå nästa år och detta spår den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs leder till att oljeriktmärket Brent går för låga 50 dollar per fat, skriver Bloomberg.

Beskedet från Opec nu om en höjd produktionen innebär att den tidigare linjen om att sänka oljeproduktionen till slutet av 2026 upphävs.

Opec-beslutet beskrivs som våghalsigt

Alliansen av oljeländer ger upp försöken att stärka oljepriserna för att i stället återta marknadsandelar, skriver nyhetsbyrån och konstaterar att det är ett djärvt beslut och tvärtemot förväntan bland handlare på oljemarknaden.

Det fick Brentoljan att avancera över 66 dollar per fat medan den amerikanska WTI-oljan lyfte mot 63 dollar fatet.

I slutet av förra veckan föll oljepriset kraftigt på signaler om att en produktionsökning från oljekartellen var i antågande.