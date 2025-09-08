Oljekartellen Opec och dess allierade skruvar upp oljekranarna, om än i i måttlig takt, och detta får oljepriset att stiga, berättar Bloomberg.
Oljepriset studsar upp efter Opecs beslut
Opec-länderna har för avsikt att öka produktionen med 137 000 fat olja per dag i oktober.
Det är ett försiktigare drag än väntat då ett överskott är att räkna med på marknaden.
IEA, Internationella energiorganet, utgår från att överskottet på olja når rekordhög nivå nästa år och detta spår den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs leder till att oljeriktmärket Brent går för låga 50 dollar per fat, skriver Bloomberg.
Beskedet från Opec nu om en höjd produktionen innebär att den tidigare linjen om att sänka oljeproduktionen till slutet av 2026 upphävs.
Opec-beslutet beskrivs som våghalsigt
Alliansen av oljeländer ger upp försöken att stärka oljepriserna för att i stället återta marknadsandelar, skriver nyhetsbyrån och konstaterar att det är ett djärvt beslut och tvärtemot förväntan bland handlare på oljemarknaden.
Det fick Brentoljan att avancera över 66 dollar per fat medan den amerikanska WTI-oljan lyfte mot 63 dollar fatet.
I slutet av förra veckan föll oljepriset kraftigt på signaler om att en produktionsökning från oljekartellen var i antågande.
Trumps handelstullar slår mot oljepriset
I år är priset på Brent ned med mer än 10 procent, samtidigt som USA:s president Donald Trumps handelstullar uppges tynga utsikterna på energifronten.
Marknaden väntas nu punktmarkera det senaste Opec-beslutet om en höjning av produktionskvoterna.
”Vissa medlemmar, såsom Kazakstan, står inför press att kompensera för tidigare överutbud och avstå från sina produktionsökningar, medan flera andra producenter saknar ledig kapacitet”, berättar Bloomberg.
Oljeexpert: Marknadsreaktionen överdriven
Vandana Hari, grundare av marknadsanalysföretaget Vanda Insights i Singapore, konstaterar att den produktionsökning som det nu flaggas för är marginell och att utförsäljningen på oljemarknaden förra veckan inte står i proportion till detta, den är ”överdriven”, anser hon, enligt nyhetsbyrån.
I november träffar oljeshejken Mohammed bin Salman, Saudiarabiens kronprins, Donald Trump i Washington och detta kan indikera att det finns politiska överväganden bakom utbudsbeslutet kring oljan nu. Trump trycker på för lägre oljepriser som per automatik innebär lägre bränslepriser.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
