Därför blickar stora hedgefonder mot oljan

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Satsningar som stora hedgefonder nu gör mot oljan är de mest optimistiska sedan juni, berättar Bloomberg.

Det kommer i en tid när oljekartellen Opec överväger en större produktionsökning vid sidan av en mer återhållsam amerikansk marknad för oljan.

ANNONS

Även geopolitiska risker ligger bakom kapitalförvaltarnas ökade och kombinerade nettolånga positioner i råolja.

Missa inte: Opec+ eldar på – marknaden oroar sig för överskott Realtid

Så positioner sig proffsen mot olja nu

Enligt uppgifter från Futures Europe och US Commodity Futures Trading Commission, som nyhetsbyrån sammanställt, har hedgefonder justerat upp sina nettolånga positioner på den amerikanska WTI-oljan och oljeriktmärket Brent med 54 183 poster till 245 650 objekt fram till tisdag under veckan som snart har passerat.

Det nya Opec-beskedet fick priserna på olja att sjunka tillbaka i mitten på veckan.

I morgon, söndag, samlas Opec-länderna och enligt artikeln är alla blickar nu riktade mot vad som kommer ut under denna videokonferens.

Det fick oljepriserna att svänga på marknaden

ANNONS

Bloomberg skriver att ”vissa investerare positionerar sig redan för att Brent-oljan ska falla under 60 dollar per fat om det blir ytterligare en stor höjning”, av oljeproduktionen alltså.

Spekulationerna om att Opec ska skruva på kranarna av olja ytterligare utlöste som redan nämnts lägre priser på olja, men dess för innan steg oljepriserna på tecken på att pressat Moskva att sluta fred i kriget i Ukraina.

Denna uppstuds på världsmarknaden för olja kom av sig sedan Tysklands förbundskansler Friedrich Merz släckt förhoppningarna om en fredlig lösning på konflikten i nuläget och deklarerat att något möte mellan Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och Rysslands Vladimir Putin inte är aktuellt.

Missa inte: Ny oljeledning cementerar stödet från Kina DagensPS