Den amerikanska produktionen av naturgas slår ständigt nya rekord. Samtidigt pressas priserna av ett överflöd på hemmaplan.
Naturgas svämmar över USA – priset rasar
Mest läst i kategorin
Landet håller på att bli ”nya Dubai” – bryter tonvis med guld
I centrala Mexiko bryts tonvis av guld ur marken varje år. Men det är inte landets egna fickor som fylls mest av denna rikedom. Mexiko kliver fram som en tung aktör på den globala guldscenen. Landets enorma fyndigheter och växande produktion ger det en ny strategisk roll i världsekonomin, skriver tyska Mellebonne. Frågan är bara …
Stora prövningar för LKAB innan vd:ns avgång
Jan Moström är på väg ut, men stora prövningar kvarstår för LKAB innan dess. Johan Menckel, 54, har utsetts till ny vd för statliga gruvjätten LKAB. Han tillträder under första halvåret 2026 och kommer då ta över som chef efter Jan Moström som har haft vd-rollen i ett decennium och går i pension till våren. …
Kina-signaler driver upp priset på järnmalm
Priset på järnmalm återhämtade sig en del under juli, vilket bland annat förklaras av positiva signaler från Kinas stålindustri. Det skedde ”en viss återhämtning” i järnmalmspriset under juli månad, då priset närmade sig 100 dollar per ton, skriver SGU, Sveriges geologiska undersökning. Prisuppgången stärktes av positiva signaler från den kinesiska stålindustrin i kombination med tuffare …
Sällsynta metaller: Landet som ska ta över Kinas dominans
Australien tänker ta på sig ledartröjan när det gäller sällsynta metaller och därmed bryta Kinas dominans inom området. Sällsynta jordartsmetaller eller mineraler. Vissa säger att de inte är sällsynta alls, trots namnet. De består av 17 metalliska grundämnen, inklusive lantan, cerium, neodym, och yttrium. Sällsynta jordartsmetaller har blivit en viktig bricka i maktspelet mellan Beijing …
Snart så simmar marknaden i billig olja
Behovet av olja ökar i maklig takt men produktionen rusar på när Opec drar i spakarna. Överskottet nästa år kan slå rekord. Under nästa år kan överproduktionen av olja slå nya rekord, det slår Internationella energirådet (IEA) fast i en ny rapport. Oljelagren kommer att fyllas på med en takt om 2,96 miljoner fat per …
Pipelines räcker inte till, lagren är överfyllda och politiska beslut riskerar att bromsa exportens framfart. Frågan är om USA:s gasboom håller på att sänka den egna marknaden.
Och för Europa, som byggt sin energisäkerhet på amerikanska leveranser, kan nästa vinter bli dyrare än väntat.
Läs även:
Meteorologen: Elprischock väntar i vinter för Europa. Dagens PS
Produktion på topp
Produktionen i USA:s Lower 48-stater nådde i augusti 108 miljarder kubikfot per dag, en ny toppnotering. Samtidigt har lagren vuxit till nivåer sju procent över femårssnittet.
Sedan mars i år har priserna rasat. Delvis på grund av de flaskhalsar som uppstår när USA ska exportera sin eftertraktade gas till marknader utanför USA.
”Det handlar inte om tillgången på gas, utan om transporten. Hur ska vi få fram den?”, sade en chef vid Cheniere Energys anläggning i Corpus Christi, på en branschkonferens.
Bristen på nya pipelines hotar att strypa expansionen, trots att fler exportterminaler nu byggs. Naturgasen som fastnar på hemmaplan blir då allt billigare, när tillgången ökar snabbare än USA:s egen efterfrågan.
Fakta: USA:s naturgas
- Produktion i Lower 48: 108,1 miljarder kubikfot per dag (augusti 2025, rekordnivå)
- Lager: 7 % över femårssnittet (Trading Economics)
- LNG-export jan–aug: 69 miljoner ton, +22 % jämfört med 2024
- Export till Europa: +61 % första åtta månaderna (Oilprice.com)
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Europa fångat i naturgas-beroende
För Europa har USA blivit livlinan efter att ryska flöden strypts. Det har pressat kontinenten till att acceptera stigande importpriser, i snitt 8,34 dollar per tusen kubikfot under årets första åtta månader, rapporterar Oilprice.com.
Samtidigt jagar USA nya marknader i Asien. Alaska-projekt som Qilak LNG och det planerade 800 mil långa Alaska LNG-röret ska öppna exporten via Norra ishavet.
Kortsiktig återhämtning väntar
På kort sikt väntar stigande priser. Den amerikanska energimyndigheten EIA spår 3,90 dollar per MMBtu i fjärde kvartalet. Det handlar delvis om flaskhalsar i produktion och export, nya handelskrav och politiska beslut som sätta broms på expansionen och driva upp priserna.
Ett gasberoende Europa behöver ta del av det amerikanska överskottet på naturgas men då måste kapaciteten för transatlantiska leveranser öka.
Läs även:
Gick Trump-Putin-mötet bra? Kolla på oljepriset. Realtid
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Senaste nytt
Tung chefsekonom: Därför är USA på fallrepet
Enligt Moody’s chefsekonom står USA "på randen till en recession". I en intervju med Business Insider upprepar han sina tidigare varningar på X. Han har inlägg på X pekat ut den ekonomiska politiken som roten till det onda. Men exakt när USA går in i en lågkonjunktur kan han inte säga. Däremot räknar han med …
Bostadskrisen hotar höstterminen: "En klassfråga"
När höstterminen startar står tusentals studenter inför samma utmaning. Trots att studiemedlet nyligen höjts är hyrorna så höga att många tvingas tacka nej till utbildningar. Studiemedlet höjdes nyligen till totalt 13 500 kronor per månad. Men det räcker inte.? Enligt en ny rapport från Länsförsäkringar har snittstudenten bara ett par hundra kvar i plånboken när …
Nya ryska attacker mot Ukraina
Ryssland inledde en ny våg av missil- och drönarattacker bara några timmar innan Ukrainas president möter Donald Trump i Vita huset. Ett hånfullt långfinger i skyn. Det är svårt att beskriva Rysslands agerande som något annat. Kyiv Indepedent rapporterar att Ryssland inledde en våg av missil- och drönarattacker mot ukrainska städer, bara några timmar innan …
Eniga förvaltare: "USA-aktier övervärderade"
91 procent av fondförvaltarna ser amerikanska aktier som övervärderade. Nu letar de i stället guld i Asien i AI-sektorn. Rekordhöga amerikanska aktiekurser å ena sidan. Ett decennium av svag avkastning i Kina å andra sidan. Utvecklingen har gjort Kinas aktiemarknad till ”ett helvete för investerare” och en belastning för landet, när man fortsätter se börsen …
Naturgas svämmar över USA – priset rasar
Den amerikanska produktionen av naturgas slår ständigt nya rekord. Samtidigt pressas priserna av ett överflöd på hemmaplan. Pipelines räcker inte till, lagren är överfyllda och politiska beslut riskerar att bromsa exportens framfart. Frågan är om USA:s gasboom håller på att sänka den egna marknaden. Och för Europa, som byggt sin energisäkerhet på amerikanska leveranser, kan …