Naturgas svämmar över USA – priset rasar

Flytande naturgas
Transporterna av naturgas mellan USA och EU mäktar inte med all den gas som producerar på andra sidan Atlanten. Resultatet blir ett kraftigt överskott i USA. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Den amerikanska produktionen av naturgas slår ständigt nya rekord. Samtidigt pressas priserna av ett överflöd på hemmaplan.

Pipelines räcker inte till, lagren är överfyllda och politiska beslut riskerar att bromsa exportens framfart. Frågan är om USA:s gasboom håller på att sänka den egna marknaden.

Och för Europa, som byggt sin energisäkerhet på amerikanska leveranser, kan nästa vinter bli dyrare än väntat.

Produktion på topp

Produktionen i USA:s Lower 48-stater nådde i augusti 108 miljarder kubikfot per dag, en ny toppnotering. Samtidigt har lagren vuxit till nivåer sju procent över femårssnittet.

Sedan mars i år har priserna rasat. Delvis på grund av de flaskhalsar som uppstår när USA ska exportera sin eftertraktade gas till marknader utanför USA.

Priset på USA:s naturgas
Priset på naturgas har rasat sedan årets pristopp i början av mars. (Bild: TradingEconomics)

”Det handlar inte om tillgången på gas, utan om transporten. Hur ska vi få fram den?”, sade en chef vid Cheniere Energys anläggning i Corpus Christi, på en branschkonferens.

Bristen på nya pipelines hotar att strypa expansionen, trots att fler exportterminaler nu byggs. Naturgasen som fastnar på hemmaplan blir då allt billigare, när tillgången ökar snabbare än USA:s egen efterfrågan.

Fakta: USA:s naturgas

  • Produktion i Lower 48: 108,1 miljarder kubikfot per dag (augusti 2025, rekordnivå)
  • Lager: 7 % över femårssnittet (Trading Economics)
  • LNG-export jan–aug: 69 miljoner ton, +22 % jämfört med 2024
  • Export till Europa: +61 % första åtta månaderna (Oilprice.com)
Europa fångat i naturgas-beroende

För Europa har USA blivit livlinan efter att ryska flöden strypts. Det har pressat kontinenten till att acceptera stigande importpriser, i snitt 8,34 dollar per tusen kubikfot under årets första åtta månader, rapporterar Oilprice.com.

Samtidigt jagar USA nya marknader i Asien. Alaska-projekt som Qilak LNG och det planerade 800 mil långa Alaska LNG-röret ska öppna exporten via Norra ishavet.

Kortsiktig återhämtning väntar

På kort sikt väntar stigande priser. Den amerikanska energimyndigheten EIA spår 3,90 dollar per MMBtu i fjärde kvartalet. Det handlar delvis om flaskhalsar i produktion och export, nya handelskrav och politiska beslut som sätta broms på expansionen och driva upp priserna.

Ett gasberoende Europa behöver ta del av det amerikanska överskottet på naturgas men då måste kapaciteten för transatlantiska leveranser öka.

EkonomiEUFlytande naturgasUSA
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

