Naturgas svämmar över USA – priset rasar

Pipelines räcker inte till, lagren är överfyllda och politiska beslut riskerar att bromsa exportens framfart. Frågan är om USA:s gasboom håller på att sänka den egna marknaden.

Och för Europa, som byggt sin energisäkerhet på amerikanska leveranser, kan nästa vinter bli dyrare än väntat.

Läs även:

Meteorologen: Elprischock väntar i vinter för Europa. Dagens PS

Produktion på topp

Produktionen i USA:s Lower 48-stater nådde i augusti 108 miljarder kubikfot per dag, en ny toppnotering. Samtidigt har lagren vuxit till nivåer sju procent över femårssnittet.

Sedan mars i år har priserna rasat. Delvis på grund av de flaskhalsar som uppstår när USA ska exportera sin eftertraktade gas till marknader utanför USA.

Priset på naturgas har rasat sedan årets pristopp i början av mars. (Bild: TradingEconomics)

”Det handlar inte om tillgången på gas, utan om transporten. Hur ska vi få fram den?”, sade en chef vid Cheniere Energys anläggning i Corpus Christi, på en branschkonferens.

Bristen på nya pipelines hotar att strypa expansionen, trots att fler exportterminaler nu byggs. Naturgasen som fastnar på hemmaplan blir då allt billigare, när tillgången ökar snabbare än USA:s egen efterfrågan.

ANNONS

Fakta: USA:s naturgas