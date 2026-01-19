Musks jätteraffinaderi säkrar litium till amerikanska marknaden

Det var under årets andra vecka som Elon Musk, via X, berättade att Teslas nya litiumraffinaderi i Texas nu satts igång, något som Oilprice.com var tidiga att rapportera om.

Raffinaderiet, som ligger strax utanför den med amerikanska mått mätta blygsamma staden Corpus Christi, är det största och mest avancerade i Nordamerika och uppges vara mer miljövänligt än tidigare förlagor.

“Vår process är mer hållbar än traditionella metoder. Den eliminerar farliga biprodukter och istället framställs något som kallas anhydrit, som går att använda i betong”, berättar en anställd på raffinaderiet i en informationsvideo som Tesla publicerat på X.

Teslas raffinaderi kan omvandla spodumen-malm direkt till litiumhydroxid, vilket inte tidigare varit möjligt i de nordamerikanska raffinaderierna. För Teslas, och Musks, del innebär den nya tekniken att man säkrat tillgången till kritiska material för en fortsatt växande marknad för elfordon och energilagring. Samtidigt poängterar företaget att raffinaderiet innebär ett betydande steg i USA:s resa mot att bli oberoende av Kina gällande framställningen av litium.

“Vårt litiumraffinaderi banar vägen för Nordamerikas energioberoende”, berättar ytterligare en talesperson i Teslas informationsvideo.

Trumps regering satsar stort

Den amerikanska regeringen ser uppenbarligen stora fördelar med inhemsk litiumproduktion, vars produkter också används inom försvaret. Enligt Oilprice.com är jakten på säkrad litiumproduktion ett långtgående arbete som fått nytt liv under Trumps styre, bland annat genom stora förmånliga lån till det Vancouver-baserade bolaget Lithium Americas Corp, för att hjälpa dem igång med sin produktion i norra Nevada. Som tack för lånet får det amerikanska energidepartementet en ägarandel på 5 procent i Lithium Americas genom teckningsoptioner för köp av stamaktier, samt en ekonomisk andel på 5 procent i Lithium Americas samriskbolag med GM för litiumprojektet Thacker Pass i Nevada.

Man räknar med att projektets litiumproduktion kommer att vara tio gånger så stor som den totala amerikanska produktionen idag.