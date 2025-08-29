Landet badar i olja – men tvingas leva i mörker

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Frågan är hur det ens är möjligt. Irak sitter på världens femte största oljereserver och är näst störst inom OPEC efter Saudiarabien. Råoljan står för omkring 90 procent av landets statsintäkter.

Men bakom kulisserna finns en tydlig förklaring: Korruption, vanstyre och en förlamande beroendeställning till grannlandet Iran.

I sommarens hetta, med temperaturer på över 50 grader, kollapsade landets elnät och lämnade miljontals irakier utan ström. Dieselgeneratorer höll nätt och jämnt igång vardagen, rapporterar Oilprice.com.

Svarta hål i infrastrukturen

Trots oljeintäkterna har Iraks energisektor präglats av underinvesteringar sedan USA:s invasion 2003. Pengar som skulle ha gått till modernisering av elnätet försvann i korruption.

När USA nyligen stoppade importen av iransk el förvärrades krisen. Irak köper fortfarande nästan hälften av sin gas från Iran i leveranser som ofta avbryts av sanktioner och politiska spänningar.

I augusti gick hela landets elnät ned under ett dygn när efterfrågan toppade. Med en kapacitet på knappt 28 gigawatt står Irak långt från att möta behoven på runt 48 gigawatt.

Fakta: Irak och energin

