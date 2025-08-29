Dagens PS
Landet badar i olja – men tvingas leva i mörker

Irak har energiproblem trots sin olja
Trots enorma oljereserver har landet stora problem med sin energiförsörjning. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Irak är ett av världens mest oljerika länder. Ändå slocknar lamporna nästan dagligen. Ett land som pumpar upp miljoner fat råolja klarar inte av att hålla igång sitt eget elsystem.

Frågan är hur det ens är möjligt. Irak sitter på världens femte största oljereserver och är näst störst inom OPEC efter Saudiarabien. Råoljan står för omkring 90 procent av landets statsintäkter.

Men bakom kulisserna finns en tydlig förklaring: Korruption, vanstyre och en förlamande beroendeställning till grannlandet Iran.

I sommarens hetta, med temperaturer på över 50 grader, kollapsade landets elnät och lämnade miljontals irakier utan ström. Dieselgeneratorer höll nätt och jämnt igång vardagen, rapporterar Oilprice.com.

Svarta hål i infrastrukturen

Trots oljeintäkterna har Iraks energisektor präglats av underinvesteringar sedan USA:s invasion 2003. Pengar som skulle ha gått till modernisering av elnätet försvann i korruption.

När USA nyligen stoppade importen av iransk el förvärrades krisen. Irak köper fortfarande nästan hälften av sin gas från Iran i leveranser som ofta avbryts av sanktioner och politiska spänningar.

I augusti gick hela landets elnät ned under ett dygn när efterfrågan toppade. Med en kapacitet på knappt 28 gigawatt står Irak långt från att möta behoven på runt 48 gigawatt.

Fakta: Irak och energin

  • Världens femte största oljereserver
  • Näst största producent inom OPEC
  • 90 % av statens intäkter kommer från olja
  • Importerar 47 % av sin gas från Iran
  • Elsystemets kapacitet: 28 GW
  • Behov: cirka 48 GW
Jakten på lösningar i Irak

Lösningar är på gång. TotalEnergies driver ett gasåtervinningsprogram på 27 miljarder dollar och planerar en stor solpark i södra Irak. Siemens ska bygga gaskraft på upp till 14 gigawatt.

Men det är investeringar som tar tid och tålamodet hos befolkningen tryter.

Bedömare ser ändå ett ljus i tunneln. USA:s beslut att skruva åt elimporten från Iran kan tvinga Irak att satsa på egen kapacitet:

”Det kan stärka Bagdads självständighet”, säger Behnam Ben Taleblu vid Foundation for Defence of Democracies till Oilprice.

Oljepriset darrar

Samtidigt är oljemarknaden allt annat än stabil. Brent-oljan har fallit till runt 67 dollar fatet, den första månadstappet på fyra månader.

Geopolitiska risker, som ukrainska drönarattacker mot ryska terminaler, håller priserna uppe. Men minskad drivmedelskonsumtion i USA, OPEC+ återupptagen produktion och ett utbudsöverskott enligt IEA pressar nedåt.

Indien fortsätter köpa rysk olja trots amerikanska påtryckningar, vilket ökar osäkerheten ytterligare. För investerare är marknaden lika splittrad som Iraks elsystem.

EkonomiEnergiIrakOlja
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

