Kina vänder sig bort från dollarn – erbjuder eget alternativ

Kina och USA befinner sig som bekant i ett intensivt handelskrig.

Nu försöker den kinesiska regeringen minska beroendet av den amerikanska dollarn, och istället erbjuda sin egen renminbi, eller yuan som den också kallas, som alternativ.

Det ses som en central del i Pekings långsiktiga strategi för att stärka den egna valutan internationellt och minska sårbarheten för finansiella sanktioner, skriver Financial Times.

Flera länder byter valuta

Utlåningen i renminbi ökar snabbt, särskilt till utvecklingsländer som Kenya, Angola och Etiopien, vilka i flera fall har börjat omvandla gamla dollarlån till lån i kinesisk valuta.

Även länder som Indonesien, Slovenien och Kazakstan har nyligen emitterat obligationer i renminbi, ofta till betydligt lägre räntor än motsvarande dollarbaserade lån.

Tillväxten märks också inom handel och betalningar.