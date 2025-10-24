På alla möjliga områden försöker Kina dra sig undan den amerikanska dominansen. Nu nappar allt fler länder på erbjudandet att låna pengar i renminbi.
Kina vänder sig bort från dollarn – erbjuder eget alternativ
Mest läst i kategorin
Kina bunkrar guld i hemlighet för att avsätta dollarn
I det dolda bunkrar Kina guld i stora mängder. Enligt MoneyWeek har Kina under flera år byggt upp enorma hemliga reserver. Syftet? Att lämna dollarn som världens reservvaluta. Rapporterna talar om ett nät av statliga aktörer, regionala banker och statligt kontrollerade bolag som systematiskt köper kopiösa mängder guld. Officiellt äger Kina drygt 2 300 ton, …
Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd
Efter veckor av uppgång ser dollarn tillfälligt stark ut på valutamarknaden. Men experter varnar: återhämtningen kan snabbt tappa kraft. På valutamarknaden riktas nu blickarna mot dollarns oväntade vändning. Efter månader av svaghet har valutan vänt uppåt, men flera tecken pekar på att uppgången bygger på sköra grunder. Missa inte: USA:s budgetkris pressar dollarn mot ny …
Måste ha tillstånd för krypto – de nekas
Företag som erbjuder tjänster kopplade till krypto måste nu ha tillstånd från Finansinspektionen. Sex bolag har ansökt – ett har nekats. Företag som erbjuder tjänster kopplade till krypto i Sverige måste nu ha tillstånd från Finansinspektionen. Inspektionen uppmanar därför konsumenter att säkerställa att de vänder sig till kryptobolag som har tillstånd eller ansökt om tillstånd. …
USA:s budgetkris pressar dollarn mot ny botten
Dollarn har pressats hela 2025 när marknaden tvivlar på USA:s ekonomiska stabilitet. Nattens statliga stängning ger marknaden rätt. Dollarindex, ett mått som väger samman dollarns växelkurs mot sex andra stora valutor, faller tillbaka till årslägsta när USA:s federala ledning inte kan enas om en budget. Svagheten och osäkerheten får folk att rygga tillbaka mot dollarn …
Digital euro ska ge Bryssel ökad kontroll
Kontanternas framtid blir allt mer oviss när digitala valutor och stable coins gör snabba framsteg. Nu senast i form av en ny överenskommelse för en digital euro. I dag är våra digitala finansiella system kraftigt beroende av USA och amerikanska företag. Nu vidtar EU åtgärder för att säkerställa ett stärkt oberoende. Företrädare för Europeiska centralbanken, …
Kina och USA befinner sig som bekant i ett intensivt handelskrig.
Nu försöker den kinesiska regeringen minska beroendet av den amerikanska dollarn, och istället erbjuda sin egen renminbi, eller yuan som den också kallas, som alternativ.
Det ses som en central del i Pekings långsiktiga strategi för att stärka den egna valutan internationellt och minska sårbarheten för finansiella sanktioner, skriver Financial Times.
Flera länder byter valuta
Utlåningen i renminbi ökar snabbt, särskilt till utvecklingsländer som Kenya, Angola och Etiopien, vilka i flera fall har börjat omvandla gamla dollarlån till lån i kinesisk valuta.
Även länder som Indonesien, Slovenien och Kazakstan har nyligen emitterat obligationer i renminbi, ofta till betydligt lägre räntor än motsvarande dollarbaserade lån.
Tillväxten märks också inom handel och betalningar.
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Underlättar användningen av renminbi
Enligt data från det internationella betalningsnätverket Swift har renminbins andel av den globala handelsfinansieringen fyrdubblats under de senaste tre åren.
Den utgör nu omkring 7,6 procent, vilket gör den till den näst mest använda valutan efter dollarn.
Kina har samtidigt byggt ut ett globalt nätverk av offshorebanker och valutabytesavtal för att underlätta användningen av renminbi i internationell handel.
Flyttas till kinesiska kanaler
Det kinesiska betalningssystemet Cips har vuxit snabbt och hanterar nu transaktioner på över 40 biljoner renminbi varje kvartal.
Utvecklingen tyder på att fler betalningar flyttas bort från det dollardominerade Swift-systemet till kinesiska kanaler.
Andelen av Kinas utrikeshandel som sker i renminbi har stigit till omkring 30 procent, och mer än hälften av alla gränsöverskridande transaktioner görs nu i den kinesiska valutan.
Hongkong blir navet
Trots framstegen har kapitalrestriktioner länge begränsat valutans internationella attraktivitet. Den står fortfarande för endast drygt två procent av de globala valutareserverna, enligt IMF.
För att öka likviditeten och tillgången till renminbi-baserade tillgångar satsar Kina på Hongkong som finansiellt nav.
Staden ska utvecklas till centrum för ränte- och valutahandel i kinesisk valuta, samtidigt som inhemska marknader öppnas för utländska investerare.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Senaste nytt
Rikaste Ica-handlaren fuskade
Sveriges rikaste Ica-handlare kan tvingas sälja. Orsaken? Han ska ha märkt om kött, sålt gamla skaldjur och haft ett hemligt källarlager. Det handlar om Ica Nära Banér på Östermalm i Stockholm och om Ica Kvantum i Täby, två Ica-butiker ägda av samma handlare. Det första som inträffade var att Ica Nära Banér ertappades med att …
Kina vänder sig bort från dollarn – erbjuder eget alternativ
På alla möjliga områden försöker Kina dra sig undan den amerikanska dominansen. Nu nappar allt fler länder på erbjudandet att låna pengar i renminbi. Kina och USA befinner sig som bekant i ett intensivt handelskrig. Nu försöker den kinesiska regeringen minska beroendet av den amerikanska dollarn, och istället erbjuda sin egen renminbi, eller yuan som …
Glöm 25 – nu är 55 den nya toppåldern
Ny forskning vänder upp och ner på allt vi trodde om toppåldern och hjärnkapacitet. Enligt en studie publicerad i vetenskapstidskriften Intelligence är hjärnan som mest skärpt mellan 55 och 60 års ålder – inte i 20-årsåldern som länge varit den gängse sanningen. Hjärnan når sin topp senare än vi trott Bakom studien står psykologen Gilles …
Ekonomin bromsar in: Rysslands desperata drag
När den ryska ekonomin fortsätter sakta in gör Rysslands centralbank vad den kan för att skaka liv i den, nu via en fjärde räntesänkning. Ekonomin i Ryssland saktar ner, hjulen snurrar allt långsammare, exporten stryps och nya sanktioner kommer. Då meddelar den ryska centralbanken att den sänker styrräntan en halv procentenhet, från 17 till 16,5 …
Han tog hem idrottens hetaste titel
Det kan vara idrottens mest åtråvärda titel. Det kan också vara den svåraste att nå. Nu har F1-stjärnan Lewis Hamilton tagit hem den igen. Det fanns en tid när idrott bara var idrott och människor sprang, hoppade, kastade, spelade boll och sköt i väg puckar enbart för att det var kul. Och ja, det är …