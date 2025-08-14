Dagens PS
Kina-signaler driver upp priset på järnmalm

Järnmalm återhämtar sig efter nya Kina-signaler
Järnmalmspriserna återhämtar sig, kanske ett samtalsämne i LKAB:s gruvor, här med EU-kommissionären Jessika Roswall på besök i sommar. (Foto: Oscar Olsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Priset på järnmalm återhämtade sig en del under juli, vilket bland annat förklaras av positiva signaler från Kinas stålindustri.

Det skedde ”en viss återhämtning” i järnmalmspriset under juli månad, då priset närmade sig 100 dollar per ton, skriver SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Prisuppgången stärktes av positiva signaler från den kinesiska stålindustrin i kombination med tuffare retorik från Kinas regering kring överkapacitet inom vissa nyckelindustrier, är SGU:s analys.

Inte bara järnmalm – fyra metaller steg i juli

Zink, aluminium, nickel och koppar fick en positiv prisutveckling i mitten av juli beroende på en svag amerikansk dollar och marknadsspekulationer.

Alla fyra metallerna nådde sina högsta priser runt 23 juli. Zink låg då på 2 865 dollar per ton, aluminium på 2 657, nickel på 15 575 och koppar på 9 793 dollar per ton.

Efter det datumet stärktes dollarn och i kombination med låg efterfrågan och hög lagernivåer, föll priserna tillbaka till tidigare nivåer igen.

Full rulle för koppar, som åtminstone fick se priset gå upp fram till 23 juli, för att sedan falla när den amerikanska dollarn återhämtade sig. (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)
Guld och silver upp och ned

Både guld- och silverpriserna fluktuerade under juli månad och nådde månadens högsta noteringar 22 juli, då guldet noterades till strax över 3 400 dollar per troy-uns och silvret till 39 dollar för samma volym.

Det var i samband med att den amerikanska dollarn var som svagast och efter det datumet föll priserna igen när dollarn stärktes.

”Den negativa prisutveckling som litium hade dragits med tidigare under året vände något under juli, och en svag återhämtning kunde noteras. Prisutvecklingen berodde främst på spekulationer kring en eventuell åtstramning av utbudet”, berättar SGU:s utredare Love Rudebeck.

Internationellt projekt om litium

När det gäller just litium deltar SGU i ett internationellt samarbete som även inkluderar sällsynta jordartsmetaller generellt.

För att fördjupa kunskaperna kring litium samarbetar SGU med sin motsvarighet i Finland, GTK, och Luleå tekniska universitet i ett EU-finansierat projekt betitlat Exploration Information System.

Samarbetet handlar framför allt om att förstå den geologiska miljön och förutsättningarna för mineraliseringen av litium i de centrala delarna av Norden.

AI och machine learning används för att identifiera de områdena som har störst potential for kritiska metaller och mineral, som bland annat litium.   

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

