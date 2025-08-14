Kina-signaler driver upp priset på järnmalm

Det skedde ”en viss återhämtning” i järnmalmspriset under juli månad, då priset närmade sig 100 dollar per ton, skriver SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Prisuppgången stärktes av positiva signaler från den kinesiska stålindustrin i kombination med tuffare retorik från Kinas regering kring överkapacitet inom vissa nyckelindustrier, är SGU:s analys.

Ödesfrågan: Kan guld bli värdelöst? Dagens PS

Inte bara järnmalm – fyra metaller steg i juli

Zink, aluminium, nickel och koppar fick en positiv prisutveckling i mitten av juli beroende på en svag amerikansk dollar och marknadsspekulationer.

Alla fyra metallerna nådde sina högsta priser runt 23 juli. Zink låg då på 2 865 dollar per ton, aluminium på 2 657, nickel på 15 575 och koppar på 9 793 dollar per ton.

Efter det datumet stärktes dollarn och i kombination med låg efterfrågan och hög lagernivåer, föll priserna tillbaka till tidigare nivåer igen.

Investerarens råd: “Köp guld och glöm bort det”. Dagens PS

Full rulle för koppar, som åtminstone fick se priset gå upp fram till 23 juli, för att sedan falla när den amerikanska dollarn återhämtade sig. (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)