Jubla – du är vinnare på Norges mega-oljefynd

Det är Aker BP, där familjen Lundin är en av de största ägarna med 14 procent av aktierna, som gjort det rekordartade oljefyndet i Nordsjön.

Den som sitter med aktier i det svenska oljebolaget Lundin har därför skäl att hoppa högt, berättar Dagens PS systersajter Realtid och E55.

Räknar med att producera en miljard fat

Fyndet gjordes på det stora oljefältet Yggdrasil och Karl Johnny Hersvik, vd för Aker BP, är av förståeliga skäl glad i dag:

”Omega Alfa är en av de största kommersiella fyndigheterna i Norge under det senaste decenniet. Som en uppföljning till East Frigg-fyndigheten 2023 markerar den ett viktigt steg mot vår ambition att producera över en miljard fat från Yggdrasil-området”, säger han i ett pressmeddelande.

Olja och gas är Norges största inkomstkällor och landets viktigaste exportkällor.