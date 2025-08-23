Du kan nu glädjas åt det största oljefyndet på ett årtionde i Norge – svenskt bolag är storägare i det norska företaget som fått jackpot.
Jubla – du är vinnare på Norges mega-oljefynd
Det är Aker BP, där familjen Lundin är en av de största ägarna med 14 procent av aktierna, som gjort det rekordartade oljefyndet i Nordsjön.
Den som sitter med aktier i det svenska oljebolaget Lundin har därför skäl att hoppa högt, berättar Dagens PS systersajter Realtid och E55.
Läs mer: “Största fyndet på tio år” – Jackpot för Lundinägda bolaget Realtid
Läs också: Jättefynd: Nu har Norge hittat ännu mer olja – med svensk koppling E55
Räknar med att producera en miljard fat
Fyndet gjordes på det stora oljefältet Yggdrasil och Karl Johnny Hersvik, vd för Aker BP, är av förståeliga skäl glad i dag:
”Omega Alfa är en av de största kommersiella fyndigheterna i Norge under det senaste decenniet. Som en uppföljning till East Frigg-fyndigheten 2023 markerar den ett viktigt steg mot vår ambition att producera över en miljard fat från Yggdrasil-området”, säger han i ett pressmeddelande.
Olja och gas är Norges största inkomstkällor och landets viktigaste exportkällor.
Så stort antas oljefyndet i Norge vara
Pengarna från det ”svarta guldet” har byggt upp Norges statliga oljefond, som är världens största, vid sidan av ett högt välstånd då oljan står för en betydande del av BNP (bruttonationalprodukten).
Det oljefynd som nu gjorts i vårt grannland har enligt uppskattningar en volym på 96–134 miljoner fat oljeekvivalenter, vilket överträffar den preliminära prognos som det tidigare rapporterats om.
Oljan har förvisso gjort Norge extremt rikt och oberoende, men landet har för den skull inte gett upp försöken att ställa om från fossila bränslen – som bidrar till klimatförändringarna – till nya och fossilfria energikällor.
De flesta oljeskatterna är inte upptäckta än
Det finns dock fortsatt stora oljefyndigheter kvar att utvinna i Norge. Av de fynd som gjorts under senaste 20 åren har bara en fjärdedel tagits om hand, visar en rapport från i fjol från Sokkeldirektoratet, myndigheten som ansvarar för norsk olje- och gasproduktion.
Läs även: Oljejätte hoppar av klimatgrupp i protest Dagens PS
Det var då: Norska Aker BP hittar mer olja i Nordsjön DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
