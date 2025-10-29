Dagens PS
Industrin tror på guldpris nära 5 000 dollar – inom 12 månader

Priset på guld har rasat omkring 400 dollar per uns, men industrin pratar ändå om ett guldpris nära 5000 dollar innan slutet av 2026. (Bild: Canva)
Priset på guld har rasat omkring 400 dollar per uns, men industrin pratar ändå om ett guldpris nära 5000 dollar innan slutet av 2026. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Efter en galen rusning som nästan tog sig till 4 400 dollar per uns har guldpriset svalnat och gått tillbaka under 4 000. Men guldindustrin svettas inte och pratar om nya rekord inom ett år.

Trots historiska ökningar som gav ett guldpris på 4 379 dollar per uns tror guldindustrin att det kommer ännu ett rally. Priset kommer att stå nära 5 000 dollar inom 12 månader, en ökning på omkring 27 procent från dagens nivåer.

Det visar en enkätundersökning där representanter för guldindustrin fått säga sitt om framtidens guldpris, enligt Mining.com.

Fomo och kriser bäddar för högt guldpris

Mining.com listar fomo, alltså rädslan för att missa resan till ett ännu högre guldpris, och riskerna i världens stora ekonomier som två stora faktorer bakom ett ännu högre pris.

Samma faktorer har drivit guldpriset till dagens höga nivåer. Trots fallet på omkring 400 dollar per uns har guldet ökat 46 procent i år och silverpriset har ökat 66 procent.

Priset på guld väntas stiga till 4 980 dollar per uns under de kommande tolv månaderna, en ökning med omkring 27 procent från dagens nivåer, enligt deltagarna vid London Bullion Market Associations (LBMA) årliga möte i Kyoto på tisdagen.

Vad gäller silver tror den tillfrågade industrin att det når omkring 58 dollar till slutet av 2026.

Prognosen från LBMA kan jämföras med Reuters senaste enkät, som förutspår ett genomsnittligt guldpris på 4 275 dollar under 2026. Enligt Reuters väntas fortsatt ekonomisk och geopolitisk oro hålla efterfrågan på den säkra tillgången intakt, men man tror inte på stora ökningar.

Konsultfirma stämmer in

Trots det senaste prisfallet är även analytiker fortsatt optimistiska inför 2026. Flera bedömare tror att guldet når 5 000 dollar per uns, enligt en ny rapport från Metals Focus.

Konsultfirman räknar med ett genomsnittspris på 4 560 dollar per uns nästa år, en ökning på omkring 33 procent jämfört med 2025.

Den främsta drivkraften bakom uppgången är osäkerheten kring USA:s handelspolitik, som skapar makroekonomiska risker och stärker efterfrågan på säkra tillgångar. Även geopolitiska spänningar, centralbankernas fortsatta guldinköp, en svagare dollar och sjunkande realräntor väntas bidra.

Guldpris
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Senaste nytt

