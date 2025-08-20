Högtryck i Nordsjön: Norge pumpar mer än väntat

Norge är Europas största leverantör av naturgas och en stor oljeleverantör, men produktionen varierar från månad till månad.

Underhåll och andra stopp gör produktionen svårberäknad, men i juli överträffade man prognosen, rapporterar Reuters.

Naturgas minskade till jämfört samma period 2024, men slog ändå förväntningarna. Oljan däremot ökade något jämfört med samma period året innan, enligt data från norska myndigheterna.

Läs även:

Naturgas svämmar över USA – priset rasar

Fortsatt dämpad oljemarknad

Priset på Brent-olja steg på onsdagen till över 66 dollar per fat, efter ett tapp dagen innan. Marknaden väger nu in utsikterna för en möjlig fredsuppgörelse mellan Ryssland och Ukraina som kan lätta sanktionerna och öka utbudet, rapporterar TradingEconomics.

USA:s president Donald Trump har sagt att han vill arrangera ett möte mellan Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj, men Ryssland har ännu inte bekräftat deltagande.

Oljelager och OPEC+ påverkar mer än Norge

Även om Norges produktion av gas och olja är viktig för Europa så finns det andra faktorer som påverkar världspriserna betydligt mer.

ANNONS

De amerikanska oljelagren minskade med 2,4 miljoner fat förra veckan, klart mer än väntat, vilket signalerar starkare efterfrågan. Även bensin- och destillatlagren föll.

Trots detta ligger priset nära tremånaderslägsta, tyngt av fredsförhoppningar, mildare sanktionslinje och ökad Opec+-produktion. Hittills i augusti är priset ned över 10 procent.

Norska myndighetens pressmeddelande