Silver har just nått sitt högsta pris sedan 1980. "Silver tenderar att följa guld uppåt", säger analytiker och hänvisar till global oro.
Guld på rekordnivåer – men de här två går bättre
Allt är inte guld som glimmar, enligt ordspråket. Det är korrekt. Silver skiner också ganska bra.
Silver har just passerat 50 dollar per uns och det är den högsta prisnivån på fyra decennier.
I år har silverpriset stigit ungefär 75 procent. Uppgången drivs, precis som den för guld, av investerare som vill satsa säkert under global oro samt av industriell efterfrågan och ett lägre utbud än efterfråga.
Silver på rekordjakt – krasch eller genombrott? Dagens PS
Första gången sedan 1980
Spotpriserna på silver nådde 51 dollar per troy uns torsdag. Det var första gången silver var över 50-dollarsstrecket sedan 1980, konstaterar CNN.
Guldet har haft en rekorduppgång och den drar med sig silvret, det billigare alternativ till guld som fortfarande ses som en säker investering.
”Det finns mycket oro kring den globala ekonomin, och när det händer vänder sig folk till hårda tillgångar som silver”, säger Michael Di Rienzo, vd för Silver Institute, hos CNN.
“Silver tenderar att följa guld uppåt.”
Marknaden slukar ädelmetaller: Silver och guld rusar. Dagens PS
Dubbel användning
Vid sidan av säker investering drivs silverpriset också att omfattande industriell efterfrågan. Det gäller bland annat datacenter, solpaneler och smartphones.
”Dess dubbla roll som industriell metall och säker tillgång har förstärkt uppgången, vilket gör 2025 till ett historiskt år för silver”, sammanfattar Ewa Manthey, råvarustrateg hos ING.
Till dessa faktorer kommer ett lägre utbud än efterfrågan. För femte året producerar marknaden mindre mängd silver än vad som efterfrågas.
Orsaken är ”stagnerande gruvproduktion”, enligt Peter Grant, vice vd och metallstrateg hos Zaner Metals.
”Stark och växande efterfrågan på silver, i kombination med ett ihållande utbudsunderskott, är ett recept för högre priser”, understryker Grant.
Söker sig från dollarn
Guldpriserna har stigit och den globala oron bidrar. Där finns, som en ingrediens, även centralbankernas strävan efter att göra sig mindre beroende av den amerikanska dollarn och deras uppbyggnad av guldreserver.
Förutom en uppgång för silver har det även dragit platina med sig. Prisuppgången för platina är cirka 80 procent i år och det innebär att både silver och platina stigit mer än guld under 2025.
Silver trumfar guld på börsen – lovande läge för gruvaktier. Dagens PS
Tackor, mynt eller fonder
Investerare kan få exponering mot silver genom att köpa tackor eller mynt, alternativt investera i börshandlade fonder med silver som säkerhet. Ishares Silver Trust ETF har, som ett exempel, stigit cirka 68 procent i år.
Inflödena till silver-ETF:er är i år på sin högsta nivå sedan 2020, enligt Marina Smirnova, investeringschef på Sprott Asset Management.
”Silvers stadiga uppgång håller på att förvandlas till en explosion”, säger Smirnova.
”Utbudet minskar, och investerare lägger märke till det.”
Silver rusar mot magisk gräns – experter varnar för krasch. Realtid
