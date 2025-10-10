Guld på rekordnivåer – men de här två går bättre

Allt är inte guld som glimmar, enligt ordspråket. Det är korrekt. Silver skiner också ganska bra.

Silver har just passerat 50 dollar per uns och det är den högsta prisnivån på fyra decennier.

I år har silverpriset stigit ungefär 75 procent. Uppgången drivs, precis som den för guld, av investerare som vill satsa säkert under global oro samt av industriell efterfrågan och ett lägre utbud än efterfråga.

Silver på rekordjakt – krasch eller genombrott? Dagens PS

Första gången sedan 1980

Spotpriserna på silver nådde 51 dollar per troy uns torsdag. Det var första gången silver var över 50-dollarsstrecket sedan 1980, konstaterar CNN.

Guldet har haft en rekorduppgång och den drar med sig silvret, det billigare alternativ till guld som fortfarande ses som en säker investering.

”Det finns mycket oro kring den globala ekonomin, och när det händer vänder sig folk till hårda tillgångar som silver”, säger Michael Di Rienzo, vd för Silver Institute, hos CNN.

“Silver tenderar att följa guld uppåt.”

ANNONS

Marknaden slukar ädelmetaller: Silver och guld rusar. Dagens PS