Framtidens oljebälte: Kan bli nästa Dubai

Lula Da Silva
Brasiliens president Luiz Inacio Lula da Silva och Frankrikes president Emmanuel Macron poserar under COP30. Brasilien är ett land där oljeutvinningen ökar. (Foto: Eraldo Peres AP/TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Det tycks som om Sydamerika ser ut att bli oljevärldens nya utmanare. Med Brasilien, Guyana och Argentina i spetsen.

Samtidigt som klimattoppmötet pågår i Brasilen pågår en utbyggnad av oljeproduktionen i Sydamerika. I ett reportage i CNN berättar kanalen om vad som är på gång eller händer redan nu i regionen. När det gäller oljeproduktionen.

Tre exempel på stora fyndigheter

Ett exempel är Guyana. Där pumpas redan i dag upp 650 000 fat olja från en oljekälla som upptäcktes 2015. Fyndet har gjort landet till planetens nyaste oljestat och ett land som numera har den högsta oljeproduktionen per capita i hela världen.

Ett annat exempel är utanför Brasiliens nordöstra kust där det finns vad som beskrivs som en ”ekologisk pärla”. Det handlar om ett 3 600 kvadratkilometer stort korallrev. ”Under sjöbotten finns en annat skatt som hotar den andra. Det handlar om miljontals fat av olja som ligger där”, skriver CNN. Och det har precis givits tillstånd att borra där.

Läs mer: Fartyg fyller världshaven – då sjunker priset på olja (Dagens PS)

Och i Argentina finns en tredje region som bara växer när det gäller oljeproduktion. I Vaca Muerta har man hittat enorma mängder olja. Till 2030 räknar man med att produktionen är uppe i 1 miljon fat om dagen. Vi snackar om Sydamerikas nya oljebälte.

”Det är otroligt hur snabbt det här har växt”, säger Nicole Figueiredo de Oliveira, verkställande direktör hos ideella miljöorganisationen Arayara, till CNN.

Att oljeboomen sker just nu i området. Samtidigt som det förs diskussioner om hur man ska stoppa klimatkrisen, driven av fossila utsläpp, blir förstås två saker som ställs emot varandra. 

Flera stora investerare

Det är en kontinent där stormar och bränder har blivit värre som en effekt av klimatförändringarna. Samtidigt finns det röster som frågar sig. ”Varför kan inte oljan som efterfrågas komma ifrån Sydamerika”.

Läget verkar också vara att det finns många som är villiga att investera i regionens oljeproduktion. Oljejättar som Exxon och Chevron har exempelvis plöjt in summor i regionen. Dels för att det visar sig att den är lite billigare. Men också för att produktionen tycks påverka klimatet lite mindre än från andra områden. Enligt CNN kräver oljan härifrån mindre bearbetning och är producerad med nyare infrastruktur och energi.

Läs mer: Snart så simmar marknaden i billig olja (Dagens PS)

Samtidigt som det sker en expandering av oljeproduktionen i Brasilien har president Luiz Inácio Lula da Silva drivit på för landets utveckling av förnybara energi. Men det här möts med skepsis.

”Lula har alltid varit för olja”, säger Nicole Figueiredo de Oliveira och refererar till ett foto där han håller sina oljedränkta händer i luften och säger ”Gud är brasilianare”.

Lula är ingen miljökämpe

Lula själv har sagt att han inte alls är någon miljökämpe. Han sam också enligt CNN så sent som på COP30-mötet förra veckan att det skulle vara ”oansvarigt” att sluta att producera olja.

Han hävdar att oljerikedomar kan bidra till att finansiera Brasiliens övergång till ren energi, även om vissa fruktar att strävan efter att bli en stor oljemakt bara kommer att fördröja denna övergång. 

”Varje ny upptäckt fördröjer ansträngningarna att få världen att sluta använda fossila bränslen; det innebär en förlust av momentum”, säger  Michael Ross, professor i statsvetenskap vid University of California, Los Angeles, till CNN.

Argumentet att olja är avgörande för utveckling kan vara lättare att framföra i ett land som Guyana, där cirka 48 % lever på mindre än 5,50 dollar om dagen, enligt Världsbanken.

Guyana, som har en geologi som påminner om Brasiliens, upplever en anmärkningsvärd oljeboom. Upptäckten av oljan 2015 ”utgör en av de mest omvälvande milstolparna” i landets moderna historia, sa president Irfaan Ali.

En snabbväxande ekonomi

Den har förvandlat nationen med cirka 820 000 invånare till världens snabbast växande ekonomi. ”Vi har aldrig sett ett land producera så många fat per capita i regionens historia. De tillhör nu samma kategori som länderna i Mellanöstern”, säger Francisco Monaldi, på Rice University i Texas.

I Guyana har regeringen insisterat på att den kan balansera oljeutvinningen med miljöprioriteringar. Guyana är ett av få länder som lagrar mer föroreningar som värmer upp planeten än det producerar på grund av oljeutvinning, skriver CNN.

Sydamerikansk olja handlar inte bara om djuphavsborrning. Argentinas enorma skifferregion, Vaca Muerta, har världens näst största reserver av skiffergas och fjärde största av skifferolja. Det är Argentinas stora hopp om ekonomisk återhämtning under den president Javier Milei

Läs mer: Chocken i Argentina: Första budgeten på plus sedan 2012 (Dagens PS)

”Nästan allt handlar om att expandera Vaca Muerta”, säger Gabriel Blanco, professor vid National University of Central Buenos Aires och tidigare nationell direktör för klimatförändringar i Argentina.

Lättsålda varor

Olja och gas är mycket lättsäljande på hemmamarknaden, säger Blanco till CNN. Klimatförändringarna har ”aldrig någonsin” stått på den offentliga eller politiska dagordningen, sa han. Istället ”sägs det att vi kommer att bli rika och att vi kommer att utvecklas”.

Exakt hur Sydamerikas oljeframtid kommer att se ut är ännu inte klart. Nya fyndigheter i Brasilien kan visa sig vara mindre lönsamma än man hoppats. För projekt som redan borrar och pumpar tar reserverna ofta slut tidigare än väntat, säger Ross från UCLA.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

