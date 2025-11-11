Det tycks som om Sydamerika ser ut att bli oljevärldens nya utmanare. Med Brasilien, Guyana och Argentina i spetsen.
Framtidens oljebälte: Kan bli nästa Dubai
Mest läst i kategorin
Kinas offensiv trycker upp guldpriserna
Priset på guld väntas nå rekordnivåer under slutet av nästa år när fler länder fyller på med guld i sin valutareserv. Guldpriset förutspås stiga till över 5 000 dollar per uns till slutet av nästa år. Priset drivs upp av att centralbanker i växande ekonomier köper guld, enligt JP Morgan Private Bank, skriver mining.com. 25 …
Uranet är vårt – men EU håller nyckeln
När riksdagen öppnar för svensk uranbrytning 2026 väcks många frågor. Hur mycket av det egna uranet får vi egentligen använda själva? Svaret ligger djupt inbäddat i ett fördrag från 1957 och i Bryssel. Sverige sitter på några av Europas största fyndigheter av uran, framför allt i Billingen i Västergötland, men även i Skåne, Närke och …
Nya rön: Gruvdrift på botten riskerar livet i haven
Jakten på metaller till den gröna omställningen flyttar nu ut till havs, men forskare varnar för att priset kan bli långt högre än väntat. Nya rön visar att djuphavsgruvor kan slå hårt mot hela havens ekosystem. Djup under ytan, långt bortom solens strålar, finns ett nytt El Dorado för gruvindustrin. På havsbottnen i Stilla havet …
Bryggt för motståndskraft – forskning ska säkra framtidens kaffe
Från torka till sjukdomar. Kaffe och choklad är hotade, men forskare och odlare samarbetar för att dessa vardagsnjutningar ska finnas kvar på våra bord. Jordbrukaren Juan Pablo Castro har odlat kaffe i 25 år på kullarna ovanför Matagalpa i Nicaragua. Hans två hektar stora gård, med inslag av citrusträd, är typisk för de småjordbruk som står …
Guld tillbaka över gränsen när börsen vacklar
Guldpriset har visat volatilitet den senaste veckan och rörde sig återigen över 4 000-dollar-strecket på fredagen, drivet av förväntningar om ytterligare räntesänkningar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Spotpriset för guld steg med nästan 0,5 procent till 3 995 per uns under fredagen, efter att tidigare under dagen kort ha passerat 4 000-nivån, enligt Mining.com. …
Samtidigt som klimattoppmötet pågår i Brasilen pågår en utbyggnad av oljeproduktionen i Sydamerika. I ett reportage i CNN berättar kanalen om vad som är på gång eller händer redan nu i regionen. När det gäller oljeproduktionen.
Tre exempel på stora fyndigheter
Ett exempel är Guyana. Där pumpas redan i dag upp 650 000 fat olja från en oljekälla som upptäcktes 2015. Fyndet har gjort landet till planetens nyaste oljestat och ett land som numera har den högsta oljeproduktionen per capita i hela världen.
Ett annat exempel är utanför Brasiliens nordöstra kust där det finns vad som beskrivs som en ”ekologisk pärla”. Det handlar om ett 3 600 kvadratkilometer stort korallrev. ”Under sjöbotten finns en annat skatt som hotar den andra. Det handlar om miljontals fat av olja som ligger där”, skriver CNN. Och det har precis givits tillstånd att borra där.
Läs mer: Fartyg fyller världshaven – då sjunker priset på olja (Dagens PS)
Och i Argentina finns en tredje region som bara växer när det gäller oljeproduktion. I Vaca Muerta har man hittat enorma mängder olja. Till 2030 räknar man med att produktionen är uppe i 1 miljon fat om dagen. Vi snackar om Sydamerikas nya oljebälte.
”Det är otroligt hur snabbt det här har växt”, säger Nicole Figueiredo de Oliveira, verkställande direktör hos ideella miljöorganisationen Arayara, till CNN.
Att oljeboomen sker just nu i området. Samtidigt som det förs diskussioner om hur man ska stoppa klimatkrisen, driven av fossila utsläpp, blir förstås två saker som ställs emot varandra.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Flera stora investerare
Det är en kontinent där stormar och bränder har blivit värre som en effekt av klimatförändringarna. Samtidigt finns det röster som frågar sig. ”Varför kan inte oljan som efterfrågas komma ifrån Sydamerika”.
Läget verkar också vara att det finns många som är villiga att investera i regionens oljeproduktion. Oljejättar som Exxon och Chevron har exempelvis plöjt in summor i regionen. Dels för att det visar sig att den är lite billigare. Men också för att produktionen tycks påverka klimatet lite mindre än från andra områden. Enligt CNN kräver oljan härifrån mindre bearbetning och är producerad med nyare infrastruktur och energi.
Läs mer: Snart så simmar marknaden i billig olja (Dagens PS)
Samtidigt som det sker en expandering av oljeproduktionen i Brasilien har president Luiz Inácio Lula da Silva drivit på för landets utveckling av förnybara energi. Men det här möts med skepsis.
”Lula har alltid varit för olja”, säger Nicole Figueiredo de Oliveira och refererar till ett foto där han håller sina oljedränkta händer i luften och säger ”Gud är brasilianare”.
Lula är ingen miljökämpe
Lula själv har sagt att han inte alls är någon miljökämpe. Han sam också enligt CNN så sent som på COP30-mötet förra veckan att det skulle vara ”oansvarigt” att sluta att producera olja.
Han hävdar att oljerikedomar kan bidra till att finansiera Brasiliens övergång till ren energi, även om vissa fruktar att strävan efter att bli en stor oljemakt bara kommer att fördröja denna övergång.
”Varje ny upptäckt fördröjer ansträngningarna att få världen att sluta använda fossila bränslen; det innebär en förlust av momentum”, säger Michael Ross, professor i statsvetenskap vid University of California, Los Angeles, till CNN.
Argumentet att olja är avgörande för utveckling kan vara lättare att framföra i ett land som Guyana, där cirka 48 % lever på mindre än 5,50 dollar om dagen, enligt Världsbanken.
Guyana, som har en geologi som påminner om Brasiliens, upplever en anmärkningsvärd oljeboom. Upptäckten av oljan 2015 ”utgör en av de mest omvälvande milstolparna” i landets moderna historia, sa president Irfaan Ali.
En snabbväxande ekonomi
Den har förvandlat nationen med cirka 820 000 invånare till världens snabbast växande ekonomi. ”Vi har aldrig sett ett land producera så många fat per capita i regionens historia. De tillhör nu samma kategori som länderna i Mellanöstern”, säger Francisco Monaldi, på Rice University i Texas.
I Guyana har regeringen insisterat på att den kan balansera oljeutvinningen med miljöprioriteringar. Guyana är ett av få länder som lagrar mer föroreningar som värmer upp planeten än det producerar på grund av oljeutvinning, skriver CNN.
Sydamerikansk olja handlar inte bara om djuphavsborrning. Argentinas enorma skifferregion, Vaca Muerta, har världens näst största reserver av skiffergas och fjärde största av skifferolja. Det är Argentinas stora hopp om ekonomisk återhämtning under den president Javier Milei.
Läs mer: Chocken i Argentina: Första budgeten på plus sedan 2012 (Dagens PS)
”Nästan allt handlar om att expandera Vaca Muerta”, säger Gabriel Blanco, professor vid National University of Central Buenos Aires och tidigare nationell direktör för klimatförändringar i Argentina.
Lättsålda varor
Olja och gas är mycket lättsäljande på hemmamarknaden, säger Blanco till CNN. Klimatförändringarna har ”aldrig någonsin” stått på den offentliga eller politiska dagordningen, sa han. Istället ”sägs det att vi kommer att bli rika och att vi kommer att utvecklas”.
Exakt hur Sydamerikas oljeframtid kommer att se ut är ännu inte klart. Nya fyndigheter i Brasilien kan visa sig vara mindre lönsamma än man hoppats. För projekt som redan borrar och pumpar tar reserverna ofta slut tidigare än väntat, säger Ross från UCLA.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Fyra enkla tips som gör dig till en bättre chef
När Steve Jobs gick bort 2011 fick gästerna på hans privata minnesstund en oväntad gåva. Inte en exklusiv Apple-pryl, utan en bok som följt honom genom livet: Autobiography of a Yogi av Paramahansa Yogananda. Att just den boken blev hans sista hälsning säger något om hur djupt yogans filosofi präglade honom, och hur relevant den …
Ryssland kan tvingas uppleva ett nytt 1990-tal
På 1990-talet rådde det vilda västern i rysk ekonomi efter att Sovjetunionen övergick i en marknadsekonomi. Nu tyder en del på att vissa aspekter kan återkomma. Den ryska ekonomin pressas hårt av krigets kostnader, västliga sanktioner och stigande räntor. Samtidigt visar stora delar av industrin utanför försvarssektorn tecken på stagnation. Enligt en tidigare rådgivare till …
Dags för vinterdäck? Här är det viktigaste att tänka på
När temperaturen kryper nedåt och väglaget skiftar snabbt är det hög tid att byta till vinterdäck. För många kommer insikten lite för sent. Men du kan vara lugn, här är en enkel guide för dig som står inför däckbytet just nu och behöver veta vad som faktiskt är viktigast. 1. Dubbat eller dubbfritt – vad …
Varning: Kan bli avgiftsbomb på bensin och diesel
Växande kritik mot regeringens avgiftshöjningar – risk för ökade kostnader och större klyftor mellan bilister. Norska regeringens planerade höjningar av bränsleskatterna väcker starka reaktioner. Kritiker menar att de nya avgifterna riskerar att slå hårt mot hushåll med små marginaler och bilister i glesbygden. Kraftiga prishöjningar väntar I det norska statsbudgeten föreslås kraftigt höjda skatter på …
Misslyckat Tesla-projekt blev världens minsta lyxhusbil
Från ett misslyckat Tesla-tält till en succé på hjul – brittiska ingenjörer förvandlade fiaskot till världens minsta lyxhusbil. När ett futuristiskt taktält till Tesla Model 3 floppade på marknaden valde brittiska Wheelhome att tänka om. Resultatet blev Dashaway eCT, en mikroskopisk men genomtänkt husvagn med allt som krävs för ett liv på vägarna, inklusive el, …