Forskare har hittat guld i vanliga granar

Kantareller, med sin gyllene färg och goda smak, har fått smeknamnet skogens guld. Men nu har den populära svampen fått konkurrens av den äkta varan.

Forskare i Finland har undersökt granar i närheten av mycket guldrik mark och hittat spår av guld i granarna, rapporterar Yle.

Guld i granbarr vid gruvan

I Kittilä, kring Suurikuusikko-gruvan, fann forskare från Uleåborgs universitet och Finlands geologiska forskningscentral guld i granarnas barr. Träden hade lagrat små partiklar av ädelmetallen i sina barr.

För den som drabbats av guldfeber gäller dock en brasklapp: mängden är försvinnande liten och ingen blir rik på att samla barr. Trots det är upptäckten vetenskapligt betydelsefull.

Postdoktor Kaisa Lehosmaa från Uleåborgs universitet lyfter det viktiga sambandet mellan guld och bakterier:

“Bakterier deltar i biomineraliseringen av guld, vilket innebär att lösligt guld i praktiken sedan kan fällas ut till guldpartiklar.”