Forskare har hittat guld i vanliga granar

Guld i granbarr
Forskare har hittar guld i granbarr, men det är inget som går att vaska fram med traditionella metoder. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Jakten på guld innebär ofta stora ingrepp i miljön som undersöks. Men ett oroligt fynd kan förändra gruvindustrin för alltid.

Kantareller, med sin gyllene färg och goda smak, har fått smeknamnet skogens guld. Men nu har den populära svampen fått konkurrens av den äkta varan.

Forskare i Finland har undersökt granar i närheten av mycket guldrik mark och hittat spår av guld i granarna, rapporterar Yle.

Guld i granbarr vid gruvan

I Kittilä, kring Suurikuusikko-gruvan, fann forskare från Uleåborgs universitet och Finlands geologiska forskningscentral guld i granarnas barr. Träden hade lagrat små partiklar av ädelmetallen i sina barr.

För den som drabbats av guldfeber gäller dock en brasklapp: mängden är försvinnande liten och ingen blir rik på att samla barr. Trots det är upptäckten vetenskapligt betydelsefull.

Postdoktor Kaisa Lehosmaa från Uleåborgs universitet lyfter det viktiga sambandet mellan guld och bakterier:

“Bakterier deltar i biomineraliseringen av guld, vilket innebär att lösligt guld i praktiken sedan kan fällas ut till guldpartiklar.”

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Betydelse för prospektering

Fyndet är inte viktigt för att det innebär att vi kan utvinna någon meningsfull mängd guld från granbarr. Istället handlar det om hur vi skulle kunna använda fyndet för att identifiera guldrika marker och på så viss slippa miljöförstöring och stora ingrepp i naturen när vi letar efter guld.

”Idag ägnas mycket mer uppmärksamhet åt miljöpåverkan från mineralutvinning. Provtagning från växter har mycket minimal miljöpåverkan”, säger forskningsprofessor Maarit Middleton från GTK till Yle.

Genom att analysera växter istället för att borra eller gräva minskar påverkan på naturen. Middleton påpekar att biogeokemisk prospektering använts i över 150 år, men först nu förstår forskarna varför den fungerar, guldet lagras faktiskt i växternas barr som små partiklar.

Inte bara guld

Forskare tror att samma växtbaserade metoder kan användas för att hitta andra mineraler, som platina och palladium. Om bakterier kan koncentrera även dessa metaller i växter öppnas ett nytt, i stort sett outforskat område.

Växter och deras mikrobiella partners kan dessutom bidra till miljöåterställning, till exempel genom att vattenmossor fäller ut järn och förbättrar vattenkvaliteten. För prospektering kan flera arter användas, gran, björk, ormbunkar och enbär är särskilt lovande.

På tal om ädelmetaller. Ett lovande svenskt gruvprojekt i Lappland har meddelat rekord när man borrat efter guld.

ForskningGuldSkog
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

