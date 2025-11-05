Ett isberg av olja: När kommer smällen?

Två miljoner fat om dagen, så stort bedöms det dagliga överskottet i produktionen vara nu. Innan det vänder tror prognosmakarna att överskottet kommer att nå fyra miljoner om dagen.

Än så länge dämpas fortsatta prisras av krig och handelskonflikter – men förr eller senare kommer överskottet att slå mot priset på olja igen. Frågan är bara när och hur stor smällen blir.

Lönsamt trots låga priser

Än så länge har det låga priset på olja inte lett till någon kris för världens oljeproducenter. Ökad produktion och effektivitet i produktionen räddar upp det lägre priset. Shell levererade till exempel ett överraskande fint tredje kvartal.

Men det påverkar såklart industrin. Många av USA:s oljebolag behöver se över sina framtida projekt och genomför stora nedskärningar i personalstyrkan.

Ett ännu lägre pris kommer förstås att tvinga fram starka reaktioner från såväl oljeländer som bolag och priset lär inte ligga långt under 60 dollar särskilt länge. Smärtgränsen för WTI och nordsjöolja tros enligt många bedömare ligga mellan 50 och 60 dollar.