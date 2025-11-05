Priset på olja har varit relativt stabilt mellan 60 och 65 dollar sedan snart ett halvår. Ett växande överskott hotar att sänka priset avsevärt.
Ett isberg av olja: När kommer smällen?
Två miljoner fat om dagen, så stort bedöms det dagliga överskottet i produktionen vara nu. Innan det vänder tror prognosmakarna att överskottet kommer att nå fyra miljoner om dagen.
Än så länge dämpas fortsatta prisras av krig och handelskonflikter – men förr eller senare kommer överskottet att slå mot priset på olja igen. Frågan är bara när och hur stor smällen blir.
Lönsamt trots låga priser
Än så länge har det låga priset på olja inte lett till någon kris för världens oljeproducenter. Ökad produktion och effektivitet i produktionen räddar upp det lägre priset. Shell levererade till exempel ett överraskande fint tredje kvartal.
Men det påverkar såklart industrin. Många av USA:s oljebolag behöver se över sina framtida projekt och genomför stora nedskärningar i personalstyrkan.
Ett ännu lägre pris kommer förstås att tvinga fram starka reaktioner från såväl oljeländer som bolag och priset lär inte ligga långt under 60 dollar särskilt länge. Smärtgränsen för WTI och nordsjöolja tros enligt många bedömare ligga mellan 50 och 60 dollar.
Stort överskott av olja – men hur stort?
Oljesajten Oilprice.com har i en artikel sammanfattat det besvärliga läget på oljemarknaden. Alla vet att det produceras för mycket olja, men överraskas samtidigt av att efterfrågan i bland annat Kina och Mellanöstern är större än väntat. Förr eller senare blir överskottet för stort och ett tillfälligt prisras är att vänta.
Men när? Och hur stort blir överskottet?
Internationella energiorganet (IEA) varnade i sin månadsrapport för oktober för att det globala oljeöverskottet väntas bli större än tidigare beräknat, till följd av kraftigt ökande utbud och dämpad efterfrågan.
”Framöver, när de stora volymerna råolja till havs når land och lagras i stora oljedepåer, väntas lagren av råolja öka kraftigt medan produktionen av naturgaskondensat börjar minska”, skriver IEA.
Osäkerhet stör prognoser för olja
OPEC+ beslutade på söndagen att pausa planerna på att återställa tidigare produktionsnedskärningar under första kvartalet 2026, något som är rimligt enligt ING:s råvarustrateger Warren Patterson och Ewa Manthey, eftersom marknaden väntas nå sitt största överskott fram till mars nästa år.
Det kan vara så att vi bara ser toppen av isberget.
”Men med de nya amerikanska sanktionerna mot Ryssland råder stor osäkerhet kring hur stort överskottet faktiskt blir”, säger strategerna.
”Om sanktionerna stör de ryska oljeleveranserna kan överskottet minska redan i början av nästa år, vilket ger OPEC+ möjlighet att ompröva sin produktionspolitik.”
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
