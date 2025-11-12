Efterfrågan på olja spås öka 25 år framåt

Efter kritik från Trump-administrationen återinförde IEA i sin årsrapport ett energiscenario som visade en topp längre fram än för detta årtionde. Det skriver Wall Street Journal.

Ökad användning av olja

Myndigheten hade skrotat modellen om energiscenario 2020 och övergått till prognoser som inte bara tar hänsyn till nuvarande politik, utan också till förslag. Myndigheten inkluderar flera scenarier i sin rapport.

Scenariot för nuvarande politik, eller CPS, baseras på befintlig politik och reglering. Enligt detta scenario fortsätter efterfrågan på olja och naturgas att växa fram till 2050, medan kolet går tillbaka före decenniets slut.

Enligt rapporten förväntas den globala efterfrågan öka till 105 miljoner fat per dag 2035 och 113 miljoner fat per dag 2050, från 100 miljoner fat per dag förra året, påverkat av bland annat flyg och produktion i petrokemisk industri.

Utplanad försäljning av elbilar

Samtidigt förväntas andelen elfordon av den totala bilförsäljningen plana ut efter 2035 på grund av otillräckligt politiskt stöd i vissa regioner, berättar Wall Street Journal. Undantagen är Kina och Europa. Denna avmattning kommer att driva på efterfrågan på olja ytterligare under 2030-talet och därefter.

Beslutet att återinföra CPS-scenariot berodde på ”den föränderliga ekonomiska och energimässiga situationen”, sa IEA:s verkställande direktör Fatih Birol i en kommentar, enligt Wall Street Journal.

”Det finns många osäkra faktorer idag. Det handlar om ekonomiska, politiska och tekniska. Vi vill ha ett bredare spektrum av scenarier för att kunna hantera osäkerheten”, sa han i intervjun.

Stigande oljepriser

Enligt rapporten är oljemarknaderna välförsörjda på kort sikt tack vare en stabil produktion från viktiga producenter i Amerika och en dämpad efterfrågetillväxt. Men samtidigt visar organisationens scenario att befintliga fält kommer att minska och efterfrågan kommer att öka.

Överutbudet kommer att ätas upp. År 2035 kommer det att krävas cirka 25 miljoner fat per dag från nya oljeprojekt för att hålla marknaderna i balans, och oljepriserna kommer att stiga för att stimulera ytterligare investeringar, tror IEA.