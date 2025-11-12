Internationella energimyndigheten (IEA) tror på en ökad efterfrågan av olja ända fram till 2050. I varje fall om lagar och regler fortsätter som de är i dag.
Efterfrågan på olja spås öka 25 år framåt
Efter kritik från Trump-administrationen återinförde IEA i sin årsrapport ett energiscenario som visade en topp längre fram än för detta årtionde. Det skriver Wall Street Journal.
Ökad användning av olja
Myndigheten hade skrotat modellen om energiscenario 2020 och övergått till prognoser som inte bara tar hänsyn till nuvarande politik, utan också till förslag. Myndigheten inkluderar flera scenarier i sin rapport.
Läs mer: Ett isberg av olja: När kommer smällen? (Dagens PS)
Scenariot för nuvarande politik, eller CPS, baseras på befintlig politik och reglering. Enligt detta scenario fortsätter efterfrågan på olja och naturgas att växa fram till 2050, medan kolet går tillbaka före decenniets slut.
Enligt rapporten förväntas den globala efterfrågan öka till 105 miljoner fat per dag 2035 och 113 miljoner fat per dag 2050, från 100 miljoner fat per dag förra året, påverkat av bland annat flyg och produktion i petrokemisk industri.
Utplanad försäljning av elbilar
Samtidigt förväntas andelen elfordon av den totala bilförsäljningen plana ut efter 2035 på grund av otillräckligt politiskt stöd i vissa regioner, berättar Wall Street Journal. Undantagen är Kina och Europa. Denna avmattning kommer att driva på efterfrågan på olja ytterligare under 2030-talet och därefter.
Beslutet att återinföra CPS-scenariot berodde på ”den föränderliga ekonomiska och energimässiga situationen”, sa IEA:s verkställande direktör Fatih Birol i en kommentar, enligt Wall Street Journal.
Läs mer: USA vill ha mer brittisk olja (Dagens PS)
”Det finns många osäkra faktorer idag. Det handlar om ekonomiska, politiska och tekniska. Vi vill ha ett bredare spektrum av scenarier för att kunna hantera osäkerheten”, sa han i intervjun.
Stigande oljepriser
Enligt rapporten är oljemarknaderna välförsörjda på kort sikt tack vare en stabil produktion från viktiga producenter i Amerika och en dämpad efterfrågetillväxt. Men samtidigt visar organisationens scenario att befintliga fält kommer att minska och efterfrågan kommer att öka.
Överutbudet kommer att ätas upp. År 2035 kommer det att krävas cirka 25 miljoner fat per dag från nya oljeprojekt för att hålla marknaderna i balans, och oljepriserna kommer att stiga för att stimulera ytterligare investeringar, tror IEA.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
