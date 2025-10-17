Dagens PS
Efter rushen: Här kan man tjäna tjäna storkovan på silver

Silver i hand
Priset på silver har exploderat. Var finns det mer att tjäna på trenden? (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Silver, platinum och guld tillhör några av råvarorna som rusat mest i år. Med rekordhöga priser kan man tro att hela tåget har gått, men det finns möjligheter kvar.

Det finns mer värde att hämta i kölvattnet av det rusande priset på ädelmetaller. Så kan man sammanfatta den analys som MoneyWeek publicerat på fredagen den 17:e oktober.

Priset kan mycket väl vara nära toppen, men det finns andra tillhåll på marknaden som fortfarande kan leverera på de skyhöga priserna – gruvorna.

Silver sviker ofta investerarna

Silver har gjort en historisk rusning under 2025. Industriell efterfrågan kombinerat med spekulation i ädelmetaller som alternativ till valutor och räntepapper ligger bakom den höga värderingen.

MoneyWeek lyfter fram att ädelmetallen har haft en historisk tendens att göra investerare besvikna. Historiskt har 50 dollar per uns varit den magiska gränsen för silver när den nått pristoppar på 80- och 00-talet, men nu har råvaran alltså tagit sig förbi gränsen.

“Men kom ihåg, det här handlar om silver. Om silver kan hitta ett sätt att göra dig besviken så kommer råvaran att göra det”, skriver MoneyWeek i sin analys av den heta silvermarknaden.

Man syftar på hur silverpriset har kollapsat fullständigt i samband med tidigare pristoppar.

Silverpriset
Silverpriset har rusat förut. Det slutade med kraftiga ras. Det är bra att bära med sig i dag. (Bild: Canva)
Varnar: Var varsam

Det krävs ingen marknadsanalytiker just nu för att säga att silver befinner sig mitt i en glödhet tjurmarknad. Utmaningen framöver är, som alltid, att se när det tar slut. Den som hoppar på ädelmetallerna för sent med kortsiktiga förhoppningar riskerar att bli besviken.

MoneyWeeks analytiker menar dock att marknadens höga efterfrågan på silver är här för att stanna. Användningen i solceller bibehåller en hög efterfrågan och industrin hinner inte med att producera.

Med priser som är betydligt högre än för ett år sen och en fortsatt hög industriell efterfrågan öppnas ett spännande case för världens mest effektiva gruvor.

Analysen lyfter särskilt fram Sierra Madre Gold and Silver, listat på börsen i Kanada. Man sitter på den mexikanska gruvan La Fortuna och producerar stora mängder silver. Här finns mycket silver, man bryter stora mängder malm varje dag och tror sig kunna fortsätta göra det en lång tid framöver.

Stora fynd gjordes i La Fortuna redan på 90-talet, men på grund av dåliga förutsättningar för silver har det inte varit lönt att bryta det. Nu skalar bolaget upp så fort man kan för att dra nytta av det fördelaktiga marknadsläget.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

