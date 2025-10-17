Efter rushen: Här kan man tjäna tjäna storkovan på silver

Det finns mer värde att hämta i kölvattnet av det rusande priset på ädelmetaller. Så kan man sammanfatta den analys som MoneyWeek publicerat på fredagen den 17:e oktober.

Priset kan mycket väl vara nära toppen, men det finns andra tillhåll på marknaden som fortfarande kan leverera på de skyhöga priserna – gruvorna.

Läs även:

Rekord för silver skakar marknaden – hela världen jagar tackor. Dagens PS

Silver sviker ofta investerarna

Silver har gjort en historisk rusning under 2025. Industriell efterfrågan kombinerat med spekulation i ädelmetaller som alternativ till valutor och räntepapper ligger bakom den höga värderingen.

MoneyWeek lyfter fram att ädelmetallen har haft en historisk tendens att göra investerare besvikna. Historiskt har 50 dollar per uns varit den magiska gränsen för silver när den nått pristoppar på 80- och 00-talet, men nu har råvaran alltså tagit sig förbi gränsen.

“Men kom ihåg, det här handlar om silver. Om silver kan hitta ett sätt att göra dig besviken så kommer råvaran att göra det”, skriver MoneyWeek i sin analys av den heta silvermarknaden.

Man syftar på hur silverpriset har kollapsat fullständigt i samband med tidigare pristoppar.

Silverpriset har rusat förut. Det slutade med kraftiga ras. Det är bra att bära med sig i dag. (Bild: Canva)