Silver rusar till den högsta nivån någonsin och skapar ett globalt kaos på råvarumarknaden. Samtidigt väntar börsdagens stora dramatik i form av tunga bankrapporter och centralbankstal.
Rekord för silver skakar marknaden – hela världen jagar tackor
Dimons dystra varning om beroendet: "Smärtsamt tydligt"
I åratal har USA levt på att kunna importera viktiga råvaror och andra produkter utifrån. Nu menar Jamie Dimon att det kan stå landet dyrt. JP Morgan Chase-chefen Jamie Dimon är en av de mest uppmärksammade rösterna i den amerikanska finansvärlden. Nu har han utfärdat en varning. Enligt Dimon har USA gjort sig alltför beroende …
Återhämtning för oljepriset när Trump svänger tvärsnabbt
Oljepriset rasade efter Trumps tullhot mot Kina – men återhämtade sig snabbt när missförståndet klarnade. På fredagen rasade både börsen och oljepriset efter att USA:s president Donald Trump aviserade höjda tullar med 100 procent för Kina. Börsen föll över 3 procent, vilket var det största raset på en enskild dag sedan tullkaoset började i april. …
Oljepriset rasar efter två tunga besked som skakar marknaden
En oväntad kombination av geopolitiska framsteg och hot om nya, massiva tullar har fått oljepriset att rasa. Prisfallet drivs av stor oro för global efterfrågan. Oljepriserna har fallit markant den senaste tiden. Råoljepriset WTI föll under den psykologiskt viktiga gränsen på $60 per fat för första gången sedan maj, en nedgång som drivs av en …
Olja – enormt utbud men liten efterfrågan
För närvarande finns det ett enormt utbud av olja på världens oljetankers. Den stora mängden olja till havs pekar på att efterfrågan på olja sjunker kraftigt i förhållande till utbudet. För närvarande finns det runt 1,2 miljarder fat råolja på världshaven som flyttas runt till olika destinationer. Det är den största mängden råolja som har …
Toppekonomen: Sälj allt guld och gräv ner det
Guldpriset har stigit över 50 procent sedan årsskiftet och handlas nu kring 4 000 dollar per uns. Sälj allt gul och gräv ner det säger toppekonomen Willem Buiter om vad han anser vara årtusendenas bubbla. Willem Buiter, tidigare medlem i Bank of Englands räntepolitiska kommitté och före detta chesekonom på Citigroup, skriver i Financial Times …
Det glänser om tisdagsmorgonen – bokstavligen. Silverpriset har nått ett nytt historiskt rekord på nästan 53 dollar per uns, drivet av en dramatisk “short squeeze” i London.
Jakten på den ädla metallen är nu så intensiv att handlare flyger över tackor med passagerarplan för att utnyttja prisskillnader mellan handelsplatser.
Enligt Bloomberg är det här den största rusningen sedan 1980, då bröderna Hunt försökte ta kontroll över hela marknaden. Den här gången är det snarare bristen på likviditet och en global oro som driver priset uppåt.
Guld följer med, också det på rekordnivåer efter åtta veckor av uppgång. Silver fortsätter att trumfa guldets värdeökning 2025.
Flygfrakt av silver
Det historiska lyftet har skapat ett gap mellan London och New York. I tisdagsmorgonens handel låg silverpremien i London 1,15 dollar högre per uns, ned från tre dollar förra veckan. Skillnaden har fått vissa handlare att chartra plan för att flyga tackor över Atlanten, en transportform normalt reserverad för guld.
Samtidigt skenar leasingkostnaderna för silver i London, upp över 30 procent på en månad, enligt Bloomberg. Den snabba ökningen har gjort det dyrt att sitta kort, vilket eldar på köpruschen. Ett uppsving i den indiska efterfrågan har dessutom minskat tillgången på handelsbara tackor i Europa.
Analytiker på Goldman Sachs varnar nu för att silvret, en betydligt mindre marknad än guldet, kan fortsätta att få kraftiga prisrörelser även vid små förändringar i flödena.
“Utan centralbankernas stöd riskerar varje inbromsning att leda till tvära kast,” skriver banken i en analys.
Fakta: Silverrusningen
- Pris: 53,45 dollar per uns (rekordnivå)
- Orsak: Short squeeze och global brist på likviditet
- Följder: Flygfrakt av tackor till London, leasingräntor över 30 %
- Risk: Kraftig korrektion om flödena vänder
Börserna avvaktande inför rapportsäsongen
Samtidigt som silver rusar öppnar börsveckan trevande. De amerikanska terminerna för Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq ligger runt nollstrecket inför tisdagens öppning.
På Wall Street väntar en tung dag när bankjättarna JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs och Wells Fargo släpper sina kvartalsrapporter, ett startskott för höstens rapportsäsong, skriver Yahoo Finance.
Måndagen bjöd annars på en bred återhämtning efter fredagens ras, sedan Donald Trump tonat ner hotet om nya tullar mot Kina. Investerarna får dock vänta längre på nya konjunktursiffror, eftersom delar av den amerikanska statistikproduktionen står stilla under den pågående regeringsnedstängningen.
Federal Reserves ordförande Jerome Powell väntas tala senare under dagen vid National Association for Business Economics, ett tal som nu blir extra viktigt i brist på färsk ekonomisk data.
Även den svenska förste vice riksbankschefen Aino Bunge håller tal på förmiddagen, om det ekonomiska läget och penningpolitiken.
Asienbörserna blandade
I Asien dominerar nedgångar, framför allt i Tokyo där indexen faller drygt 2,5 procent. Den kinesiska halvledarproducenten Wingtech rasar tio procent efter att Nederländerna tagit kontroll över dess europeiska dotterbolag Nexperia, rapporterar Di.
Sydkoreanska Samsung Electronics däremot överraskade med en vinstökning på 32 procent, men aktien backade ändå marginellt efter en stark uppgång i år.
Europeiska terminer pekar svagt nedåt inför öppningen, medan svenska investerare riktar blickarna mot Ericssons rapport under årets kanske mest bevakade kvartal på Stockholmsbörsen.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Ekholm slår förväntningarna – öppnar för höjd utdelning
Ericssons vd Börje Ekholm har anledning att vara nöjd med det tredje kvartalet för telekomjätten. Högre vinst och mindre intäktstapp än väntat. I sitt vd-ord lyfter han fram den stora kassan som Ericsson (börskurs Ericsson) nu sitter på och skriver att det "öppnar för ökad återföring till aktieägarna". Läs även: Höjd ISK-skatt kan vänta vid …
