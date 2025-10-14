Rekord för silver skakar marknaden – hela världen jagar tackor

Det glänser om tisdagsmorgonen – bokstavligen. Silverpriset har nått ett nytt historiskt rekord på nästan 53 dollar per uns, drivet av en dramatisk “short squeeze” i London.

Jakten på den ädla metallen är nu så intensiv att handlare flyger över tackor med passagerarplan för att utnyttja prisskillnader mellan handelsplatser.

Enligt Bloomberg är det här den största rusningen sedan 1980, då bröderna Hunt försökte ta kontroll över hela marknaden. Den här gången är det snarare bristen på likviditet och en global oro som driver priset uppåt.

Guld följer med, också det på rekordnivåer efter åtta veckor av uppgång. Silver fortsätter att trumfa guldets värdeökning 2025.

Priset på ädelmetaller har ökat kraftigt i år men silverpriset är på det högsta någonsin. (Bild: Canva)

Flygfrakt av silver

Det historiska lyftet har skapat ett gap mellan London och New York. I tisdagsmorgonens handel låg silverpremien i London 1,15 dollar högre per uns, ned från tre dollar förra veckan. Skillnaden har fått vissa handlare att chartra plan för att flyga tackor över Atlanten, en transportform normalt reserverad för guld.

Samtidigt skenar leasingkostnaderna för silver i London, upp över 30 procent på en månad, enligt Bloomberg. Den snabba ökningen har gjort det dyrt att sitta kort, vilket eldar på köpruschen. Ett uppsving i den indiska efterfrågan har dessutom minskat tillgången på handelsbara tackor i Europa.

Analytiker på Goldman Sachs varnar nu för att silvret, en betydligt mindre marknad än guldet, kan fortsätta att få kraftiga prisrörelser även vid små förändringar i flödena.

“Utan centralbankernas stöd riskerar varje inbromsning att leda till tvära kast,” skriver banken i en analys.

