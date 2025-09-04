Ny oljeledning cementerar stödet från Kina

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Utan Kina hade Ryssland inte kunnat finansiera sitt krig i Ukraina, menar många analytiker. Kina köper stora mängder av den olja och gas som Ryssland exporterar och bistår med viktiga insatsvaror till den ryska industrin.

Samtidigt som västvärlden försöker pressa Xi Jinping till att avbryta stödet till grannen i norr så går utvecklingen i motsatt riktning. Efter Putins långa besök i landet meddelar man att en ny pipeline mellan länderna ska byggas.

Kina står fast

Med tanke på det höga tonläget mellan öst och väst är det kanske inte så konstigt att man väljer att hålla andra stormakter om ryggen.

Under toppmötet för Shanghai Cooperation Organization (SCO) träffade Rysslands president Vladimir Putin sin kinesiske motpart Xi Jinping för bilaterala samtal och multilaterala diskussioner med ledare från omkring 20 icke-västliga nationer, däribland Indien.

Kina markerade mot väst en ny världsordning, där eurasiska ledare inte låter sig kuvas av USA och där hot och tullar snarare driver länderna närmare varandra inom den anti-västliga axeln, rapporterar Oilprice.com.

Avtal cementerar stödet

Länderna har enats om ett bindande avtal om gasledningen Power of Siberia 2, som ska föra naturgas från Sibirien till Kina via Mongoliet.

Avtalet presenterades av Gazproms vd Alexej Miller, som skrev under med Kinas statliga CNPC. För Ryssland är projektet avgörande efter att Europa, tidigare huvudmarknaden, stängt dörren till följd av kriget i Ukraina. Gazprom har tappat nästan hela sin försäljning i EU och rapporterat förlust för första gången på över 20 år.

Trots avtalet återstår flera frågetecken, bland annat priset Kina är villigt att betala och hur den miljardtunga satsningen ska finansieras.

