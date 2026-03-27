Ratos om investmentbolag-comebacken: "Tillbaka till rötterna"

2. Beskriv stegen de kommande åren för att nå den slutliga formen av investmentbolag ni vill vara?

Ja det är klart, det där går inte över en natt att göra den här typen av förändring. Det kommer att ske gradvis.

Våra nya finansiella mål har vi satt till 2028 men den långsiktiga visionen sträcker sig till 2030 och framåt.

Kommande år vill vi verkligen visa tydligt vad vi levererar på genom de finansiella målen.

Jag tror att vi historiskt har setts som, och varit, lite spretiga. Men det vill vi inte vara länge.

En väldigt viktig del i det är att vi nu delat upp vår portfölj i olika kategorier.

Vi har exempelvis plattformsbolagen där vi vill se att de fortsätter växa och i den mån det finns möjlighet göra attraktiva tilläggsförvärv.

I en annan del av portföljen har vi bolag som behöver utvecklas. Exempelvis att de ska komma tillbaka till en högre tillväxt. Det kan handla om att de har varit inne i en investeringscykel eller att de måste få upp marginalerna.

Sen så har vi ytterligare en del av portföljen där vi sagt att de inte är en del av vår kärnverksamhet.

Jag tror att vi historiskt har setts som, och varit, lite spretiga. Men det vill vi inte vara länge.

De tre bolag som vi under den här perioden ska hitta nya och långsiktigt bättre ägare till i en ny struktur är Plantagen, KVD och OaseOutdoors.

Under 2027 kommer i att börja rapportera vårt substansvärde, både som helhet och för enskilda innehav, vilket såklart är en viktig del av att bli ett investmentbolag.

3. Vilken typ av investmentbolag kan investerare förvänta sig att Ratos är långsiktigt?

Vi har framförallt ett par saker som särskiljer oss mot en del andra investmentbolag tycker jag.

Det ena är att vi sitter på ganska mycket onoterat majoriteter.

Vi listade visserligen ett bolag som heter Sentia på Oslobörsen förra sommaren och det kommer vi behålla så. I dag har vi en ägarandel om 40 procent som bidrog positivt till vårt resultat 2025. Men annars har vi en stor andel onoterat majoriteter.

Sedan är vi väldigt fokuserade på Norden, även om vissa av bolagen också går ut internationellt.

Huvuddelen av intäkterna i Ratos portfölj, 70 procent, ligger inom Norden som vi tycker är en väldigt attraktiv marknad.

Våra två största marknader är Sverige och Norge men sen så växer vi också på många andra europeiska marknader.

Men som vi berättade på vår kapitalmarknadsdag så kommer vi också våga vara ”industri-agnostiska”, det vill säga att vi kan gå in i andra branscher också om vi ser en fin möjlighet till det.

För det tredje så är vi framförallt exponerade mot industri och infrastruktur.

Men som vi berättade på vår kapitalmarknadsdag så kommer vi också våga vara ”industri-agnostiska”, det vill säga att vi kan gå in i andra branscher också om vi ser en fin möjlighet till det.

Så i ett avseende har vi också en väldigt diversifierad portfölj om man ser till våra olika innehav vilket är spännande.

4. Om du får chansen att lyfta fram ett par av era viktigaste kärninnehav vad väljer du då?

Ett bolag som jag tror att många småsparare känner igen är HL Display.

De har funnits i femtio år och har en jättestark position inom butiksinredning och prissättning. De har gjort en superfin resa de sista åren där de har vuxit starkt.

Exempelvis har de gjort väldigt attraktiva tilläggsförvärv och det finns fler förvärv att göra i den branschen.

Ett annat innehav jag gärna lyfter fram och som står sig väldigt väl nu är Diab.

Framåt vill de expandera och gå in i nya marknader, både organiskt och via tilläggsförvärv, och nyttja den jättestarka position marknaden som de har.

Så de skulle jag verkligen vilja lyfta upp som ett bolag som vi kan fortsätta växa med.

Ett annat innehav jag gärna lyfter fram och som står sig väldigt väl nu är Diab.

De är inriktade på så kallade lättvikts-komponenter, som är ett material med många olika applikationer för. Bland annat är de exponerade mot försvarsindustrin som växer väldigt kraftigt nu som vi alla vet.

Så det är ett bolag jag tycker är superspännande med en väldigt fin och internationell verksamhet.

On vi talar försvarsindustrin så vill jag även lyfta Knightec Group som många stora försvarskunder inom innovation, teknologi, utveckling, digitalisering och elektrifiering.

5. Steget som vd för ett medtech-bolag till vd på investmentbolag kan tyckas långt – vad tar du med dig och vad behöver du lära dig nytt?

Jag tycker själv det är ett jättespännande steg men jag har haft många olika roller där den röda tråden ofta varit det finansiella.

Innan jag var på Elekta (börskurs Elekta) så var jag managementkonsult på Booz Allen Hamilton och på Boston Consulting Group.

Och innan jag blev vd på Elekta så var jag väldigt nära det finansiella och strategiska beslutsfattandet. Exempelvis när det gällde investeringar eller innovationer som man skulle utveckla, gå in i nya marknader eller göra nya servicemodeller.

Så jag tar med mig, och tycker väldigt mycket om, att jobba med den nära kopplingen mellan finans, strategi och affärsutveckling.

Sen är det så klart superspännande att komma till Ratos för att få lära mig om många olika branscher.

Jag lägger mycket tid på att åka på industrimässor, tala med vd eller styrelsen i våra olika bolag och besöka verksamheten.

Jag tror mycket på den interaktionen som sker mellan ordförande och vd. Jag vill att de ska ha samma incitament och ha samma syn på hur de kan jobba tillsammans. Det skapar mest värde för ägarna på sikt.

Jag vill framförallt vara ett bra bollplank.

Och jag märker att när man själva suttit i vd-stolen och blivit exponerad på alla de frågeställningar som man måste ta hand om varje dag så blir man också ett bättre bollplank till de vd:ar som sitter i bolagen.

Jag lägger också mycket tid på vår kompetensförsörjning och rekryteringsfrågor.

Jag tror mycket på den interaktionen som sker mellan ordförande och vd. Jag vill att de ska ha samma incitament och ha samma syn på hur de kan jobba tillsammans. Det skapar mest värde för ägarna på sikt.

