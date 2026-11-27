När AI-aktierna skakar söker investerarna skydd i helt andra delar av ekonomin. Pizza, vattenledningar, järnvägar och dagligvaror pekas ut som möjliga vinnare när börsens teknikdominans ifrågasätts.
Pizza, vatten och järnväg gäller på börsen när AI vänder ner
Det har varit en skakig höst på börsen. Efter flera år av kraftiga uppgångar i AI-relaterade aktier börjar investerarna ifrågasätta värderingarna och de enorma investeringar som krävs för att hålla AI-boomen vid liv.
Problemet är att teknikjättarna väger så tungt i de stora börsindexen att oron riskerar att sprida sig långt utanför tekniksektorn.
Enligt Bank of Englands senaste stabilitetsrapport står AI-relaterade bolag för drygt hälften av det samlade börsvärdet i amerikanska S&P 500. De tio största bolagen svarar ensamma för 41 procent.
Fysiska tillgångar med låg risk
Men när investerarna letar efter alternativ är det inte nödvändigtvis guld och statsobligationer som lockar mest.
Brittiska MoneyWeek ställer sig frågan om ”tråkiga” sektorer nu är tillbaka.
City AM berättar också om en flykt till defensiva aktier. MSCI:s globala konsumentvaruindex steg 10,6 procent i oktober, den största månadsuppgången på nästan 30 år. Bland bolagen som gynnats finns Walmart, Coca-Cola och Unilever.
Reuters kallar det istället värdeaktier. State Street skriver att under den senaste större nedgången steg konsumentvaror 12,2 procent, hälsovård 9,5 procent och fastigheter 8,7 procent. Teknik föll 16,9 procent.
Etablerade varumärken
Investeringskrönikören Rupert Hargreaves pekar i Moneyweek ut mer jordnära verksamheter att satsa på. Bland exemplen finns pizzakedjan Domino’s, vattenbolag, järnvägsoperatörer och tillverkare av konsumentvaror.
Hargreaves lyfter fram fonden Roundhill Halo ETF, som investerar i bolag med stora fysiska tillgångar och relativt låg risk för att verksamheten ska slås ut av teknisk utveckling.
Det handlar bland annat om maskiner, järnvägar och energiinfrastruktur. Men fonden har också stora innehav i Domino’s Pizza och dryckesbolaget Constellation Brands. Domino’s är inte ett traditionellt defensivt dagligvarubolag. Det är ett restaurangbolag. MoneyWeeks poäng är snarare att verksamheten har ett etablerat varumärke och en fysisk affärsmodell.
Tanken är att verksamheter med etablerade varumärken, fysisk infrastruktur och återkommande efterfrågan kan stå stadigare när marknaden blir mer orolig för framtidens teknik.
Vatten och järnvägar lockar
Även vatten och infrastruktur lyfts fram som möjliga skydd.
MoneyWeek pekar bland annat på Global X Clean Water ETF, med innehav i amerikanska vattenbolag som American Water Works och United Utilities.
Det är verksamheter som levererar samhällskritiska tjänster och där efterfrågan inte är lika direkt kopplad till konjunkturen eller utvecklingen inom AI.
Samma resonemang gäller järnvägar och energiinfrastruktur. Det krävs stora investeringar för att bygga och underhålla dessa system, men de är också svåra att ersätta och har ofta långa ekonomiska livslängder.
Traditionella skydd räcker inte alltid
Det finns dock ingen garanti för att de mer defensiva tillgångarna fungerar som skydd i nästa börsfall.
MoneyWeek pekar exempelvis på att även guld och statsobligationer har haft svårt att erbjuda ett stabilt skydd under perioder av AI-oro. När investerare tvingas minska riskerna kan även tillgångar som normalt betraktas som säkra dras med.
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