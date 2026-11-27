Problemet är att teknikjättarna väger så tungt i de stora börsindexen att oron riskerar att sprida sig långt utanför tekniksektorn.

Enligt Bank of Englands senaste stabilitetsrapport står AI-relaterade bolag för drygt hälften av det samlade börsvärdet i amerikanska S&P 500. De tio största bolagen svarar ensamma för 41 procent.

Fysiska tillgångar med låg risk

Men när investerarna letar efter alternativ är det inte nödvändigtvis guld och statsobligationer som lockar mest.

Brittiska MoneyWeek ställer sig frågan om ”tråkiga” sektorer nu är tillbaka.

City AM berättar också om en flykt till defensiva aktier. MSCI:s globala konsumentvaruindex steg 10,6 procent i oktober, den största månadsuppgången på nästan 30 år. Bland bolagen som gynnats finns Walmart, Coca-Cola och Unilever.

Reuters kallar det istället värdeaktier. State Street skriver att under den senaste större nedgången steg konsumentvaror 12,2 procent, hälsovård 9,5 procent och fastigheter 8,7 procent. Teknik föll 16,9 procent.