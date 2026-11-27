I en genomgång hos EFN har elva börsproffs fått svara på om nedgången skapat köplägen och vilka aktier de i så fall satsar på.

Här är aktierna förvaltarna köper

Mattias Sjödin på Carnegie Fonder berättar att fondbolaget har ökat innehaven i Munters i flera fonder. Han ser även köpläge i Epiroc efter kursnedgången.

”Den aktien har tagit mycket oförtjänt stryk”, säger han till EFN om Munters.

Patricia Hedelius på AMF Pension uppger att fondbolaget nettoköpt i Sandvik och Boliden samt köpt ABB.

Även Ålandsbanken har agerat. Aktiechefen Lars Söderfjell pekar ut ABB, Wärtsilä och Atlas Copco som aktier där banken har börjat köpa.

Teknikanalytikern Johnny Torssell har i sin tur köpt Holmen och Volvo.

”Vi har börjat köpa nu”, säger han till EFN.

Alla är dock inte övertygade om att börsen har bottnat. Flera av de intervjuade varnar för fortsatt volatilitet och anser att det är för tidigt att blåsa faran över.