Höstens börsoro har skapat nya köplägen. Elva börsproffs pekar ut sina favoriter och flera förvaltare har redan börjat köpa pressade aktier.
Börsproffsen trotsar rasrisken – här är aktierna de köper nu
Förra veckan föll tekniktunga Nasdaq Composite med 10 procent. Sedan dess har de kraftiga kursrörelserna fortsatt på Wall Street.
Men bland svenska förvaltare finns en växande aptit på aktier som fallit i AI-oron.
I en genomgång hos EFN har elva börsproffs fått svara på om nedgången skapat köplägen och vilka aktier de i så fall satsar på.
Här är aktierna förvaltarna köper
Mattias Sjödin på Carnegie Fonder berättar att fondbolaget har ökat innehaven i Munters i flera fonder. Han ser även köpläge i Epiroc efter kursnedgången.
”Den aktien har tagit mycket oförtjänt stryk”, säger han till EFN om Munters.
Patricia Hedelius på AMF Pension uppger att fondbolaget nettoköpt i Sandvik och Boliden samt köpt ABB.
Även Ålandsbanken har agerat. Aktiechefen Lars Söderfjell pekar ut ABB, Wärtsilä och Atlas Copco som aktier där banken har börjat köpa.
Teknikanalytikern Johnny Torssell har i sin tur köpt Holmen och Volvo.
”Vi har börjat köpa nu”, säger han till EFN.
Alla är dock inte övertygade om att börsen har bottnat. Flera av de intervjuade varnar för fortsatt volatilitet och anser att det är för tidigt att blåsa faran över.
Fler fynd på Stockholmsbörsen
Även Affärsvärldens analytiker hittar köplägen efter höstens nedgångar. I en Black Friday-genomgång pekar tidningen ut tio aktier som värda att titta närmare på.
Ett av favoriterna är mjukvarubolaget Oneflow. Analytikern Björn Rydell lyfter fram att bolaget vuxit med 35 procent per år sen noteringen 2022 och vänt till positivt resultat och kassaflöde.
Aktien värderas till omkring två gånger de årligen återkommande intäkterna. Nettokassan uppgår till cirka 50 miljoner kronor.
”Kan Oneflow fortsätta växa och skala marginalen tror jag aktien kan bli en stor börsvinnare 2027”, säger Rydell.
Bland övriga kandidater finns Wesports och NYAB. Affärsvärldens analytiker lyfter också fram Hexatronic, vars datacenterverksamhet mer än fördubblades under tredje kvartalet.
ECB varnar för AI-omvärdering
Köplusten kommer trots att riskerna på marknaden är betydande.
Europeiska centralbanken varnar i sin stabilitetsrapport från november för att förändrade förväntningar på AI kan utlösa en snabb omvärdering av tillgångar.
Enligt ECB bygger dagens värderingar på mycket höga förväntningar på framtida vinster i AI-relaterade bolag. En besvikelse kan få spridningseffekter över både marknader och tillgångsslag.
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