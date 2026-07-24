Guldets värsta kvartal på över tio år skrämmer investerare. Men enligt experter kan prisraset vara ett gyllene köpläge.
Guldets värsta kvartal på 10 år – ger gyllene köpläge?
Rekordnivån för guld sattes 29 januari på 5 595 dollar per uns, efter en uppgång på 64 procent under 2025.
Men sedan dess har guldpriset haft sitt svagaste kvartal på mer än ett decennium. Sedan kriget mellan Israel/USA och Iran bröt ut i slutet av februari har ädelmetallen fallit över 20 procent och handlas nu strax över 4 000 dollar.
Centralbanker kan ha sålt av
Enligt uppgifter som återges av Wall Street Journal har det cirkulerat rykten om att vissa centralbanker i Mellanöstern sålt delar av sina guldreserver för att stärka likviditeten under konflikten mellan Israel och Iran. Om uppgifterna stämmer skulle det innebära ett tydligt skifte från den köpvåg som präglat centralbankerna de senaste åren.
Enligt tidningen har en del av de spekulativa investerare som drev guldpriset till rekordnivåer i stället sökt sig till andra tillgångar, inte minst den snabbt växande AI-sektorn och onoterade teknikbolag.
Även med årets tapp inräknat så har guldet fortfarande presterat bättre än börsen räknat på ett år.
Eftersom guld är en mycket likvid tillgång har många valt att ta hem vinster efter den exceptionella prisuppgången under 2025, och sålt av guld istället för aktier när börserna skakat.
Som Dagens PS tidigare rapporterat har marknadens förväntningar på den amerikanska centralbanken förändrats och den nye Fed-chefen Kevin Warsh. Högre inflation och stigande oljepriser har fått investerare att räkna med att Fed kan hålla räntorna höga, eller till och med höja dem ytterligare. Det minskar normalt attraktionskraften hos guld, som inte ger någon löpande avkastning.
Guldets långsiktiga argument kvar
Men nedgången är snarare en möjlighet än ett skäl att lämna marknaden. WSJ skriver om att ”köpa dippen” och den brittiska ekonomitidningen Moneyweek.
De långsiktiga argumenten för guld i stort sett är oförändrade, enligt Moneyweek. Efterfrågan stöds fortfarande av centralbanker och nya institutionella köpare i bland annat Kina och Indien. Dessutom har digitala investeringar med fysisk guldtäckning vuxit snabbt, vilket skapat ytterligare efterfrågan. Tidningen lyfter också fram guldets roll som riskspridare.
Den synen delas av flera storbanker, enligt WSJ. UBS räknar med att guldpriset kan återhämta sig mot slutet av året, medan Citi bedömer att ett fortsatt prisfall skulle kunna skapa ett ännu mer attraktivt köpläge för långsiktiga investerare.
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