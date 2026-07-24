Centralbanker kan ha sålt av

Enligt uppgifter som återges av Wall Street Journal har det cirkulerat rykten om att vissa centralbanker i Mellanöstern sålt delar av sina guldreserver för att stärka likviditeten under konflikten mellan Israel och Iran. Om uppgifterna stämmer skulle det innebära ett tydligt skifte från den köpvåg som präglat centralbankerna de senaste åren.

Enligt tidningen har en del av de spekulativa investerare som drev guldpriset till rekordnivåer i stället sökt sig till andra tillgångar, inte minst den snabbt växande AI-sektorn och onoterade teknikbolag.

Även med årets tapp inräknat så har guldet fortfarande presterat bättre än börsen räknat på ett år.

Eftersom guld är en mycket likvid tillgång har många valt att ta hem vinster efter den exceptionella prisuppgången under 2025, och sålt av guld istället för aktier när börserna skakat.

Som Dagens PS tidigare rapporterat har marknadens förväntningar på den amerikanska centralbanken förändrats och den nye Fed-chefen Kevin Warsh. Högre inflation och stigande oljepriser har fått investerare att räkna med att Fed kan hålla räntorna höga, eller till och med höja dem ytterligare. Det minskar normalt attraktionskraften hos guld, som inte ger någon löpande avkastning.