Kina inför exportrestriktioner mot 14 EU-företag
Kina har infört exportrestriktioner för affärer med 14 europeiska företag, inklusive tyska försvarskoncernen Rheinmetall.
En talesperson för Kinas handelsdepartement motiverar åtgärden som ett svar på nya EU-sanktioner mot Ryssland, där 14 kinesiska företag drabbas.
Kinas restriktioner innebär ett generellt förbud mot export av varor och komponenter som har flera användningsområden till de 14 bolagen. Förbudet omfattar även utlandsbaserade kinesiska företag och undantag från förbudet kommer bara medges i särskilda fall.
EU, kritiska mot Kinas hållning gentemot Ryssland trots Ukrainakriget, har även anklagat Kina för att dumpa statligt subventionerade varor i EU.
Samtal pågår mellan Bryssel och Peking, med sikte på en handelsuppgörelse i oktober.