I brist på officiell statistik ger nya siffror från ett privat lönehanteringsföretag hopp om den amerikanska arbetsmarknaden.
Överraskande jobbsiffror från USA
Mest läst i kategorin
Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år
Bilkoncernen Stellantis före detta vd Carlos Tavares spekulerar kring att Elon Musks Tesla skulle kunna tänkas vara helt borta från marknaden inom 10 år. “BYD från Kina tar jättestora marknadsandelar från Tesla just nu”, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS i en kommentar till den tidigare toppchefens förutsägelse. Se även: Sparkonto utan ränta? “Som …
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent
CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent. Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att …
Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen
Allt fler privatpersoner köper in sig i onoterade bolag via evergreen-fonder. Det kan få private equity-bolagens fokus att förskjutas på ett oroande sätt, menar en branschorganisation för investerare. Private equity har historiskt sett varit förbehållet stora fonder. Men det har blivit allt vanligare att privatpersoner ger sig in i branschen. Det beror på så kallade …
Analyshuset: Sju aktier att satsa på i november
Hela sju nykomlingar får plats i Paretos månadsportfölj för november med analyshusets toppfavoriter bland svenska aktier just nu. Spelbolaget Evolution (börskurs Evolution), som togs in för bara en månad sedan, är en av de placeringar som får lämna efter en svag prestation på minus 18 procent under oktober. Läs även: Därför har Swedbank köpt upp …
Bank of America: "Satsa på guld i stället"
Guld är den bästa säkerheten inför en eventuell AI-relaterad marknadsbubbla. Det säger analytiker hos Bank of America. När vi ser ett potentiellt AI-lett marknadsrally, som höjt amerikanska aktier till märkbart höga kurser, framstår guld som en av de mest övertygande säkerheterna mot en möjlig kursreaktion och utförsbacke. Det säger analytiker hos Bank of America, citerade …
Amerikanska privata företag anställde 42 000 personer i oktober, enligt nya siffror från lönehanteringsföretaget ADP. Resultatet var bättre än väntat och ger hopp om att arbetsmarknaden inte är på väg att försvagas kraftigt, rapporterar CNBC.
Siffran överträffade ekonomers förväntningar om 22 000 nya jobb och markerade en vändning efter att september visade en minskning med 29 000 anställda, enligt rapporten som publicerades på onsdagen.
Den största ökningen kom från handels-, transport- och distributionssektorn som tillförde 47 000 jobb, vilket kan vara ett tecken på att företag anpassar sig till president Donald Trumps handelskrig, skriver Financial Times.
Även utbildnings- och hälsovårdssektorn växte med 26 000 jobb, medan finanssektorn tillförde 11 000 tjänster.
USA:s jobbsiffror blockeras – Fed tvingas gissa sig fram
Kritisk arbetsmarknadsdata är färdig men hålls inne av USA:s nedläggning. Fed måste fatta räntebeslut utan den information de behöver.
Stora företag driver tillväxten av jobb
En anmärkningsvärd trend är att all jobbtillväxt kom från stora företag med minst 250 anställda, som tillsammans lade till 76 000 jobb. Samtidigt förlorade mindre företag 34 000 tjänster.
“Medan stora företag gör rubriker är det små företag som driver anställningarna”, säger Nela Richardson, ADP:s chefekonom, till CNBC.
“Att se den här svagheten bland små företag är fortfarande en anledning till oro, och jag tror att det är en av anledningarna till att återhämtningen har varit så svag”, tillägger hon.
Detta är särskilt betydelsefullt eftersom små företag står för tre av fyra jobb i USA, enligt Richardson.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Vissa sektorer fortsätter att kämpa
Trots den AI-drivna teknikboomen förlorade informationstjänstesektorn 17 000 tjänster.
Missa inte:
Prognoserna slog fel – USA förlorar jobb i snabbare takt. Realtid
Andra branscher som minskade anställningarna inkluderade professionella och affärstjänster (-15 000), övriga tjänster (-13 000) och tillverkningsindustrin (-3 000).
Det är en sektor som fortsätter att kämpa trots Trumps tullar som syftar till att föra tillbaka fabriksjobb till USA.
Lönerna fortsätter att öka
Samtidigt som jobben växte, om än måttligt, fortsatte lönerna att stiga.
Missa inte:
Så hög är Sveriges arbetslöshet just nu. Dagens PS
För dem som stannade kvar i sina jobb ökade årslönen med 4,5 procent, medan personer som bytte jobb såg en ökning på 6,7 procent, enligt ADP.
Regeringsstängningen försvårar analysen
ADP-rapporten har fått större betydelse än vanligt eftersom den pågående amerikanska regeringsstängningen har stoppat publiceringen av officiell statistik från Bureau of Labor Statistics.
Detta har tvingat investerare och beslutsfattare att förlita sig mer på privat producerad data.
Läs även:
Här ökar arbetslösheten mest – Northvolts fel. Dagens PS
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Överraskande jobbsiffror från USA
I brist på officiell statistik ger nya siffror från ett privat lönehanteringsföretag hopp om den amerikanska arbetsmarknaden. Amerikanska privata företag anställde 42 000 personer i oktober, enligt nya siffror från lönehanteringsföretaget ADP. Resultatet var bättre än väntat och ger hopp om att arbetsmarknaden inte är på väg att försvagas kraftigt, rapporterar CNBC. Siffran överträffade ekonomers …
Ja till uranbrytning – gruvnäringen jublar
Från och med 1 januari 2026 blir det tillåtet att bryta uran i Sverige. Under onsdagen röstade riksdagen igenom förslaget om att häva förbudet som infördes 2018. Gruvnäringen jublar över beslutet som öppnar för att ta tillvara uranresurser i svensk berggrund. Beslutet innebär att uran klassas som ett koncessionsmineral, vilket gör det möjligt att utvinna …
Nya rön: Mirakelmedlet kan skada hjärtat
En ny studie varnar för melatonin i kampen mot sömnsvårigheter. Enligt studierna finns risk för hjärtproblem och att du hamnar på sjukhus vid långvarigt användande. Trenden med att stoppa i sig melatonin kanske inte är riktigt så bra visar nya studier som earth.com rapporterar om. Studien är dock inte ännu vetenskapligt belagd. Fler får hjärtproblem …
JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till
Sverige trappar upp charmoffensiven mot Kanada – kungen tar täten när Saab och Bombardier diskuterar gemensam produktion av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Kanadas relation med USA har blivit oerhört frostig sedan Donald Trump tillträdde som president i början av året och började lägga tullar på USA:s handelspartners. Som en följd av detta har Kanada börjat …
Klimatkrisen skördar liv – nya siffror visar akut läge
Klimatförändringarna har gått från att vara en framtida hotbild till att vara en pågående folkhälsokris. Det visar en ny rapport som avslöjar att klimatets inverkan på människors hälsa accelererar i alarmerande takt. Mer än en halv miljon människor dör i genomsnitt varje år till följd av extrem värme. Det visar en ny omfattande rapport från …