Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Överraskande jobbsiffror från USA

Den amerikanska arbetsmarknaden kan vara starkare än man tidigare trott enligt nya siffror. (Foto: Joe Holland / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

I brist på officiell statistik ger nya siffror från ett privat lönehanteringsföretag hopp om den amerikanska arbetsmarknaden.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tesla kan vara helt borta från marknaden om 10 år varnar erfarna branschtoppen.
Spela klippet

Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år

04 nov. 2025
ANNONS

Amerikanska privata företag anställde 42 000 personer i oktober, enligt nya siffror från lönehanteringsföretaget ADP. Resultatet var bättre än väntat och ger hopp om att arbetsmarknaden inte är på väg att försvagas kraftigt, rapporterar CNBC.

Siffran överträffade ekonomers förväntningar om 22 000 nya jobb och markerade en vändning efter att september visade en minskning med 29 000 anställda, enligt rapporten som publicerades på onsdagen.

Den största ökningen kom från handels-, transport- och distributionssektorn som tillförde 47 000 jobb, vilket kan vara ett tecken på att företag anpassar sig till president Donald Trumps handelskrig, skriver Financial Times.

Även utbildnings- och hälsovårdssektorn växte med 26 000 jobb, medan finanssektorn tillförde 11 000 tjänster.

USA:s jobbsiffror blockeras – Fed tvingas gissa sig fram

Kritisk arbetsmarknadsdata är färdig men hålls inne av USA:s nedläggning. Fed måste fatta räntebeslut utan den information de behöver.

Stora företag driver tillväxten av jobb

En anmärkningsvärd trend är att all jobbtillväxt kom från stora företag med minst 250 anställda, som tillsammans lade till 76 000 jobb. Samtidigt förlorade mindre företag 34 000 tjänster.

“Medan stora företag gör rubriker är det små företag som driver anställningarna”, säger Nela Richardson, ADP:s chefekonom, till CNBC.

“Att se den här svagheten bland små företag är fortfarande en anledning till oro, och jag tror att det är en av anledningarna till att återhämtningen har varit så svag”, tillägger hon.

ANNONS

Detta är särskilt betydelsefullt eftersom små företag står för tre av fyra jobb i USA, enligt Richardson.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

Vissa sektorer fortsätter att kämpa

Trots den AI-drivna teknikboomen förlorade informationstjänstesektorn 17 000 tjänster.

Missa inte:
Prognoserna slog fel – USA förlorar jobb i snabbare takt. Realtid

Andra branscher som minskade anställningarna inkluderade professionella och affärstjänster (-15 000), övriga tjänster (-13 000) och tillverkningsindustrin (-3 000).

Det är en sektor som fortsätter att kämpa trots Trumps tullar som syftar till att föra tillbaka fabriksjobb till USA.

Lönerna fortsätter att öka

Samtidigt som jobben växte, om än måttligt, fortsatte lönerna att stiga.

Missa inte:
Så hög är Sveriges arbetslöshet just nu. Dagens PS

ANNONS

För dem som stannade kvar i sina jobb ökade årslönen med 4,5 procent, medan personer som bytte jobb såg en ökning på 6,7 procent, enligt ADP.

Regeringsstängningen försvårar analysen

ADP-rapporten har fått större betydelse än vanligt eftersom den pågående amerikanska regeringsstängningen har stoppat publiceringen av officiell statistik från Bureau of Labor Statistics.

Detta har tvingat investerare och beslutsfattare att förlita sig mer på privat producerad data.

Läs även:
Här ökar arbetslösheten mest – Northvolts fel. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArbetsmarknadUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS