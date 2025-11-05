Överraskande jobbsiffror från USA

Amerikanska privata företag anställde 42 000 personer i oktober, enligt nya siffror från lönehanteringsföretaget ADP. Resultatet var bättre än väntat och ger hopp om att arbetsmarknaden inte är på väg att försvagas kraftigt, rapporterar CNBC.

Siffran överträffade ekonomers förväntningar om 22 000 nya jobb och markerade en vändning efter att september visade en minskning med 29 000 anställda, enligt rapporten som publicerades på onsdagen.

Den största ökningen kom från handels-, transport- och distributionssektorn som tillförde 47 000 jobb, vilket kan vara ett tecken på att företag anpassar sig till president Donald Trumps handelskrig, skriver Financial Times.

Även utbildnings- och hälsovårdssektorn växte med 26 000 jobb, medan finanssektorn tillförde 11 000 tjänster.

Stora företag driver tillväxten av jobb

En anmärkningsvärd trend är att all jobbtillväxt kom från stora företag med minst 250 anställda, som tillsammans lade till 76 000 jobb. Samtidigt förlorade mindre företag 34 000 tjänster.

“Medan stora företag gör rubriker är det små företag som driver anställningarna”, säger Nela Richardson, ADP:s chefekonom, till CNBC.

“Att se den här svagheten bland små företag är fortfarande en anledning till oro, och jag tror att det är en av anledningarna till att återhämtningen har varit så svag”, tillägger hon.

Detta är särskilt betydelsefullt eftersom små företag står för tre av fyra jobb i USA, enligt Richardson.