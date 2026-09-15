Oroligt Wall Street sjönk på nytt

Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 0,6 procent, tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,8 procent och breda S&P 500-index tappade 0,5 procent.

Skenande marknadsräntor och oro för en räntehöjning fick börserna på New York att avsluta på rött för andra dagen i rad.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 0,6 procent, tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,8 procent och breda S&P 500-index tappade 0,5 procent.