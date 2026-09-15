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Börs & Finans

Oroligt Wall Street sjönk på nytt

Nervöst på Wall Street. Arkivbild.
Nervöst på Wall Street. Foto: Seth Wenig /AP/TT

Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 0,6 procent, tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,8 procent och breda S&P 500-index tappade 0,5 procent.

Skenande marknadsräntor och oro för en räntehöjning fick börserna på New York att avsluta på rött för andra dagen i rad.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 0,6 procent, tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,8 procent och breda S&P 500-index tappade 0,5 procent.

Räntan på amerikanska statsobligationer har under dagen varit uppe på 5,03 procent – de högsta nivåerna sedan 2007 – inför onsdagens räntebesked från USA:s centralbank Federal Reserve (Fed).

Samtidigt fortsätter oljepriset sin resa uppåt till följd av USA:s krig mot Iran. Det finns med andra ord en rad orosmoln på börshimlen.

Dessa bekymmer har till sist hunnit ikapp investerarna, säger Melissa Brown, analytiker vid det finansteknologiska bolaget SimCorp, till CNBC.

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