Orderfest på ABB – lägger miljardbud på Rotork

Transaktionen uppges motsvara ett företagsvärde på cirka 5,5 miljarder dollar och innebär en EV/sales-multipel (utfall 2025) om cirka 5,3x samt en EV/ebitda-multipel (utfall 2025) om cirka 19,5x. Dock väntas den senare multipeln krympa till mid-teens-spannet när potentiella synergier beaktas, heter det.

Mer om ABB:s bud på Rotork

Det bud som ABB nu lagt motsvarar en premie på cirka 60 procent, ställt i relation till Rotorks genomsnittliga aktiekurs de senaste tre månaderna.

”Rotorks aktieägare kommer dessutom att vara berättigade till en interimsutdelning för perioden fram till den 30 juni 2026 om upp till 3 pence per Rotork-aktie (den ”tillåtna utdelningen”), utan att värdet på erbjudandet reduceras”, förklarar ABB.

Det svensk-schweiziska globala teknikföretag, som är ledande inom elektrifiering, automation och robotik, presenterar även en urstark resultatrapport för årets andra kvartal.

”Andra kvartalet återspeglar styrkan i ABB:s genomförande och bolagets position i själva kärnan av aktuella elektrifierings- och automationstrender. Med förvärvet av Rotork skapar vi ytterligare värde genom att utöka portföljen inom automation”, säger ABB:s vd Morten Wierod.

Företagets Q2-siffror i korthet:

Order 12 042 miljoner dollar, +30%; på jämförbar basis 1 +28%

+28% Intäkter 9 475 miljoner dollar, +14%; på jämförbar basis 1 +12%

+12% Rörelseresultat 1 585 miljoner dollar; marginal 16,7%

Operativt EBITA 1 1 925 miljoner dollar; marginal 1 20,2%

1 925 miljoner dollar; marginal 20,2% Resultat per aktie 0,68 dollar; +8%2

Kassaflöde från rörelsen 1 150 miljoner dollar; +9%

Avkastning på sysselsatt kapital1 28,4%

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