Under Q2 noterar ABB ett nytt orderrekord och börsjätten lägger nu ett miljardbud på Rotork.
Orderfest på ABB – lägger miljardbud på Rotork
ABB (börskurs) planerar att förvärva Rotork för 503 pence per aktie. Det framgår i ett pressmeddelande.
”Rotork är en väletablerad global leverantör av verksamhetskritiska, intelligenta lösningar för flödesstyrning och en ledande oberoende tillverkare av elektriska ställdon. Transaktionen förväntas stärka ABB:s fokus på elektrifiering och automation samt bredda kunderbjudandet inom affärsområdet Automation till stor och komplex infrastruktur och industri”, skriver bolaget.
Transaktionen uppges motsvara ett företagsvärde på cirka 5,5 miljarder dollar och innebär en EV/sales-multipel (utfall 2025) om cirka 5,3x samt en EV/ebitda-multipel (utfall 2025) om cirka 19,5x. Dock väntas den senare multipeln krympa till mid-teens-spannet när potentiella synergier beaktas, heter det.
Mer om ABB:s bud på Rotork
Det bud som ABB nu lagt motsvarar en premie på cirka 60 procent, ställt i relation till Rotorks genomsnittliga aktiekurs de senaste tre månaderna.
”Rotorks aktieägare kommer dessutom att vara berättigade till en interimsutdelning för perioden fram till den 30 juni 2026 om upp till 3 pence per Rotork-aktie (den ”tillåtna utdelningen”), utan att värdet på erbjudandet reduceras”, förklarar ABB.
Det svensk-schweiziska globala teknikföretag, som är ledande inom elektrifiering, automation och robotik, presenterar även en urstark resultatrapport för årets andra kvartal.
”Andra kvartalet återspeglar styrkan i ABB:s genomförande och bolagets position i själva kärnan av aktuella elektrifierings- och automationstrender. Med förvärvet av Rotork skapar vi ytterligare värde genom att utöka portföljen inom automation”, säger ABB:s vd Morten Wierod.
Företagets Q2-siffror i korthet:
- Order 12 042 miljoner dollar, +30%; på jämförbar basis1 +28%
- Intäkter 9 475 miljoner dollar, +14%; på jämförbar basis1 +12%
- Rörelseresultat 1 585 miljoner dollar; marginal 16,7%
- Operativt EBITA1 1 925 miljoner dollar; marginal1 20,2%
- Resultat per aktie 0,68 dollar; +8%2
- Kassaflöde från rörelsen 1 150 miljoner dollar; +9%
- Avkastning på sysselsatt kapital1 28,4%
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