ABB utökar sitt automationserbjudande genom förvärvet av Rotork

Utifrån avtalsvillkoren kommer respektive aktieägare i Rotork bli berättigad att erhålla 503 pence per Rotorkaktie, vilket motsvarar en premie om cirka 60 procent jämfört med Rotorks genomsnittliga aktiekurs under de senaste tre månaderna. Transaktionen motsvarar ett företagsvärde om cirka 5,5 miljarder dollar och innebär en EV/Sales-multipel (utfall 2025) om cirka 5,3 samt en EV/EBITDA-multipel (utfall 2025) om cirka 19,5x. Den senare förväntas minska till det så kallade mid-teens-spannet när potentiella synergier beaktas.

Rotorks aktieägare kommer dessutom att vara berättigade till en interimsutdelning för perioden fram till den 30 juni 2026 om upp till 3 pence per Rotork-aktie (den ”tillåtna utdelningen”), utan att värdet på erbjudandet reduceras.

Stark strategisk logik

Rotorks verksamhet, med väl etablerade positioner inom verksamhetskritiska lösningar för flödesstyrning och instrumentering, kompletterar ABB:s nuvarande automationsportfölj och stärker ABB:s position vad gäller fältutrustning. ABB får genom transaktionen ett utökat automationserbjudande som stärker automationsslingan ”sense-control-act” med intelligent fältutrustning och mjukvarulösningar som kontinuerligt övervakar och styr industriella processer för säkrare, mer produktiv och hållbar verksamhet. Samtidigt förbättras affärsmixen inom ABB Automation genom ökad exponering mot produkter, tjänster och livscykelintäkter med högre marginaler.

Genom den föreslagna sammanslagningen får Rotork möjlighet att dra nytta av ABB:s globala räckvidd, marknadsnärvaro, serviceorganisation samt digitala och tekniska kapacitet. Detta väntas gynna en ökad tillväxt inom kärn- och målsegment samt skapa ytterligare möjligheter att expandera den installerade servicebasen och därigenom öka livscykelintäkterna. Sammanslagningen ger också Rotork möjlighet att accelerera utvecklingen av intelligent diagnostik och utrustningshantering genom ABB:s digitala plattformar. Därutöver kan Rotork dra nytta av ABB:s starka kundrelationer och tidiga projektengagemang för att delta i större och mer strategiskt omfattande projekt, vilket förväntas påskynda expansionen till nya kunder, verksamhetsområden och geografiska marknader.

Efter genomförandet av transaktionen förväntas Rotork verka som en separat division med ett strategiskt tillväxtmandat inom ABB:s affärsområde Automation. Detta är i linje med ABB:s decentraliserade verksamhetsmodell, ABB Way, som bygger på ansvarstagande, transparens och snabbhet i beslut och utförande utifrån principen att operativa beslut fattas bäst inom divisionerna, nära kunderna.

Rotork redovisade en genomsnittlig årlig organisk intäktstillväxt om 8 procent under perioden 2022–2025 och är verksamt inom segment såsom olja och gas, kemi, processindustri och övrig industri, inklusive datacenter, samt vatten- och energisektorn. Med intäkter om cirka 1 miljard dollar under 2025 och en justerad rörelsemarginal om 24,6 procent förväntas Rotork bidra med omkring 3 procent till ABB:s intäkter samt omedelbart öka ABB:s operativa EBITA-marginal. Som en del av ABB:s affärsområde Automation förväntas Rotork bidra med cirka 12 procent till affärsområdets intäkter, stödja dess tillväxtambitioner och omedelbart stärka affärsområdets operativa EBITA-marginal.

Morten Wierod, VD för ABB, kommenterar: ”ABB har följt Rotork under många år och vi har stor respekt för deras operativa kvaliteter, ingenjörskompetens och kundtillit som Rotorks medarbetare levererar varje dag. Vi är övertygade om den starka strategiska logiken i denna transaktion, vilken breddar vårt automationserbjudande vad gäller fältutrustning och skapar betydande värde för kunder, medarbetare och aktieägare i båda bolagen. Som en del av ABB förväntas Rotork accelerera sin tillväxt och sitt värdeskapande samtidigt som bolagets entreprenörsanda och kundnärhet bevaras, egenskaper som är centrala för dess framgång. Med vår starka balansräkning har ABB kapacitet för ytterligare företagsförvärv samt att fortsatta det pågående aktieåterköpsprogrammet.”

Dorothy Thompson, Styrelseordförande för Rotork, kommenterar: ”Styrelsen anser att erbjudandet från ABB återspeglar Rotorks höga kvalitet och är ett erkännande av den signifikanta utveckling som uppnåtts genom den framgångsrika implementeringen av vår strategi Growth+. Erbjudandet medför en attraktiv möjlighet för Rotorks aktieägare att kontant i samband med tillträdet ta del av värdet i bolagets starka framtidsutsikter. Sammanslagningen förenar två företag vars syften linjerar, och som båda har fokus på automation och elektrifiering för att möjliggöra en mer hållbar och effektiv drift. Styrelsen anser att ABB:s decentraliserade affärsmodell och avsikt att driva Rotork som en separat division kommer att gynna koncernens affär, anställda och övriga intressenter. Därför rekommenderar styrelsen enhälligt att Rotorks aktieägare antar erbjudandet.”

Engagemang för Rotorks verksamhet i Storbritannien

Storbritannien är en viktig marknad för ABB med över 1700 medarbetare i landet. ABB ser Rotork som en betydande brittisk ingenjörsarbetsgivare och en viktig aktör inom Storbritanniens industriella bas.

ANNONS

ABB:s avsikt är att säkerställa kontinuitet i ledningen och att arbeta nära Rotorks ledningsgrupp efter transaktionens genomförande för att möjliggöra en smidig integration. ABB har för närvarande inga planer på att göra några betydande förändringar av Rotorks verksamhet i landet, som även fortsättningsvis förväntas vara en viktig produktions- och teknikbas för Rotork.

Finansiering av erbjudandet

ABB:s ramverk för kapitalallokering inkluderar värdeskapande förvärv, och bolaget avser att finansiera transaktionen genom befintliga likvida medel (cirka 5,8 miljarder dollar i likvida medel och marknadsnoterade värdepapper per den 30 juni 2026) samt redan säkerställda bankfaciliteter.

Därutöver förväntas den avtalade avyttringen av ABB:s Roboticsverksamhet till SoftBank generera cirka 4,8 miljarder dollar i nettolikvid vid slutförandet, vilket för närvarande förväntas ske under andra halvåret 2026. Detta kommer ytterligare att stärka ABB:s likviditet.

Tidplan och godkännanden

Transaktionen kommer att genomföras genom ett domstolsgodkänt arrangemangsförfarande (”scheme of arrangement”) enligt Companies Act 2006 i Storbritannien.

Rotorks styrelse har enhälligt godkänt transaktionen och avser att rekommendera aktieägarna att rösta för förslaget vid kommande bolagsstämma.

Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2027 och är föremål för Rotorks aktieägaromröstning och sedvanliga regulatoriska godkännanden.

Barclays har agerat som ensam finansiell rådgivare och Freshfields som juridisk rådgivare till ABB.

De fullständiga villkoren för förvärvet framgår av ABB:s offentliggjorda erbjudandehandling enligt regel 2.7 i brittiska Takeover Code (”Rule 2.7 Announcement”), tillgänglig på https://new.abb.com/rotorkoffer.

Denna information är sådan information som ABB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2026 kl. 06.40 CET.

ANNONS

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 16 juli 2026, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och mer än 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

—

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations

Phone: +41 43 317 71 11

Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations

Ann-Sofie NordhPhone: +41 43 317 71 11

Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd

Affolternstrasse 44

8050 Zurich

Switzerland