Reagans rådgivare: "Dags att avslöja Trump"

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Han är professor i tillämpad ekonomi vid John Hopkins University och var ekonomisk rådgivare till president Ronald Reagan.

Steve H Hanke är en legendar, känd som ”pengadoktorn” och har gett råd till presidenter och premiärministrar i mer än 40 år.

I maj släpptes hans senaste bok, skriven tillsammans med Matt Sekerke, ”Making Money Work: How to Rewrite the Rules of Out Financial System”.

Nu slår Hanke stenhårt mot Donald Trumps ekonomiska politik. I en lång artikel i Fortune skriver professorn att ”det är dags att avslöja Trumps tullar för vad de egentligen är: En gigantisk nationell moms som kommer att hämma USA:s ekonomiska tillväxt.”

För Donald Trump, med Reagan som stor förebild, är det en kännbar smocka.

Rådet: ”Spänn fast er”

”Spänn fast er, amerikaner. Ni har just blivit överrumplade av en federal pengajakt som denna nation inte har bevittnat på senare tid, motsvarigheten till en nationell moms – märkt under ett annat namn”, skriver Hanke.

”Den här versionen är en gigantisk inkomsthöjare som det underskottstyngda Washington sannolikt kommer att fastna för.”

Det mest osanna i propagandan är vem som betalar tullarna, menar Hanke.

”Ni kan glömma att utlänningar betalar för tullarna. Det är amerikaner som kommer att göra det”, slår professorn fast.

”Enligt en mängd olika prognoser kommer denna nya nationella moms att dra tillbaka ungefär hälften av de beräknade skattebesparingarna från One Big Beautiful Bill”, menar Steve H Hanke.

