Reagans rådgivare: "Dags att avslöja Trump"

Dags avslöja Trump, säger rådgivare till Reagan
Det är dags att avslöja Donald Trumps politik, menar ekonomiske legendaren Steve H Hanke, som ser tullarna drabba amerikaner hårt. (Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Trumps tullar är en gigantisk nationell skatt som slår hårt mot amerikanerna. Smockan kommer från en rådgivare till Ronald Reagan.

Han är professor i tillämpad ekonomi vid John Hopkins University och var ekonomisk rådgivare till president Ronald Reagan.

Steve H Hanke är en legendar, känd som ”pengadoktorn” och har gett råd till presidenter och premiärministrar i mer än 40 år.

I maj släpptes hans senaste bok, skriven tillsammans med Matt Sekerke, ”Making Money Work: How to Rewrite the Rules of Out Financial System”.

Nu slår Hanke stenhårt mot Donald Trumps ekonomiska politik. I en lång artikel i Fortune skriver professorn att ”det är dags att avslöja Trumps tullar för vad de egentligen är: En gigantisk nationell moms som kommer att hämma USA:s ekonomiska tillväxt.”
För Donald Trump, med Reagan som stor förebild, är det en kännbar smocka.

Rådet: ”Spänn fast er”

”Spänn fast er, amerikaner. Ni har just blivit överrumplade av en federal pengajakt som denna nation inte har bevittnat på senare tid, motsvarigheten till en nationell moms – märkt under ett annat namn”, skriver Hanke.

”Den här versionen är en gigantisk inkomsthöjare som det underskottstyngda Washington sannolikt kommer att fastna för.”

Det mest osanna i propagandan är vem som betalar tullarna, menar Hanke.

”Ni kan glömma att utlänningar betalar för tullarna. Det är amerikaner som kommer att göra det”, slår professorn fast.

”Enligt en mängd olika prognoser kommer denna nya nationella moms att dra tillbaka ungefär hälften av de beräknade skattebesparingarna från One Big Beautiful Bill”, menar Steve H Hanke.

”Inga repressalier mot handeln” skriver finansminister Scott Bessent men tullarna slår hårt mot amerikanerna, menar kritiker. (Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)
”Hotar amerikanernas finanser”

”Att avslöja Trumps tullar som en nationell moms hjälper till att klargöra den börda som hotar amerikanernas finanser framöver”, skriver Hanke.

”Det är dags att skingra den utbredda förvirringen och felinformationen kring tullarnas roll, och i detalj beskriva deras verkliga inverkan på hela ekonomin.”

Hanke påpekar att tullar är annorlunda än moms, men samlas in vid amerikanska införselhamnar och betalas helt av amerikanska importörer.

Samtidigt är likheterna stora, menar professorn.

”Tullar är “indirekta” skatter inbäddade i detaljhandelspriserna, liksom moms, och läggs inte till i kassan. Moms, å andra sidan, läggs till vid försäljningstillfället och syns på kvitton, och väcker vanligtvis upprördhet när den höjs.”

USA blir sämre och dyrare

Hans sammanfattning av Trumps tullpolitik är att den kommer att sänka den årliga tillväxten i USA kraftigt.

”Amerikaner står inför en stor, oanmäld och smygande skattehöjning. Denna nation är världens mesta stormarknad och erbjuder de bästa priserna och det största utbudet av varor på sina hyllor. Trumps tullar skapar en betydligt mer begränsad och dyr marknad genom att sopa bort de bästa fynden som kommer från hela världen från dessa hyllor”, avslutar Steve H Hanke.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

