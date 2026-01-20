Ny riktkurs för Maersk – höjs av storbanken

I mars 2023 rusade köpare till A.P. Möller-Maersk för att ta del av den stora utdelningen om totalt 4 300 danska kronor, motsvarande cirka 6 000 svenska kronor, per aktie. På tisdagen kommer beskedet att DNB Carnegie höjer riktkursen för A.P. Möller-Maersk till 12 700 danska kronor (11 300) och upprepar sälj.

Tryggare vatten betyder inte tryggare kassaflöde

Dagens PS rapporterade tidigare i veckan om att A.P. Möller-Maersk aktie sjönk med uppåt 6 procent efter beskedet att återuppta fraktrutten via Suezkanalen efter upprepade attacker från Houthi-rebeller.

Huruvida den finansiella styrkan i bolaget kvarstår lär bli känt den 5 februari 2026 då årsrapporten beräknas komma, inklusive med förslag om beslutad utdelning från styrelsen. I fjol delades 1 120 DKK ut per aktie ut, motsvarande cirka 1 600 svenska kronor styck.



Detta ett år efter att Maersk meddelade att de köper tillbaka aktier motsvarande 14,4 miljarder DKK, motsvarande 20,6 miljarder svenska kronor, med syftet att öka värdet per aktie och returnera kapital till ägarna. Sista dagen för återköpsprogrammet är den 4 februari 2026.

Återköp av aktier i Maersk

Under dagarna 12-16 januari 2026 har totalt 2 935 A-aktier återköpts och 14 657 B-aktier. Totalt äger bolaget nu 163 086 A-aktier och 1 035 444 B-aktier, vilket motsvarar 7.57 procent av hela aktiekapitalet.

Återköpsprogrammet innebär även färre aktier i omlopp, stöd för aktiekursen genom kontinuerlig efterfrågan och stark signal om finansiell styrka och framtidstro.

Enligt Avanzas tekniska analys för rekommendation är totalt 7 aktörer för Sälj, 5 för Behåll och 1 för Köp.

