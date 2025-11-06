Maersk redovisar ett bättre resultat än väntat och höjer sin helårsprognos – men aktien faller kraftigt på Köpenhamnsbörsen.
Maersk höjer prognos: Globala handeln bättre än befarat
Den danska fraktjätten Maersk släppte sin kvartalsrapport på torsdagen. De redovisade underliggande intäkter på 2,68 miljarder dollar under perioden juni-september, vilket var något högre än konsensusestimaten från LSEG som låg på 2,6 miljarder dollar.
Över förväntan alltså. Det är dock ett rejält fall från samma period förra året, då Maersk hade intäkter på 4,8 miljarder dollar.
Maersk kvartalsrapport ses som en indikator för världshandeln i stort, bolaget är ett av världens största fraktbolag.
“Berättelse om motsåndskraft”
Bolaget passade också på att höja sin prognos för helåret, från 8-9,5 miljarder dollar i intäkter till 9-9,5 miljarder dollar. Anledningen är att det stora tapp i världshandeln som befarades i samband med Donald Trumps tullar har ännu inte inträffat.
“Jag tror att det som gjorde det möjligt för oss att höja prognosen var en berättelse om motståndskraft”, säger Maersks vd Vincent Clerc till CNBC.
“Motståndskraftig efterfrågan i alla geografiska områden, och mot slutet av kvartalet ökade även USA igen när vi närmar oss den säsongsbetonade toppen vid årets slut.”
Handelsnivån växer
Resultatrapporten rosade dock inte marknaden – Maersk aktie faller 5 procent på Köpenhamnsbörsen på torsdagen. Aktien är upp cirka 5 procent på årsbasis.
Vd:n Vincent Clerc säger att talet om globaliseringens död har varit “ganska förhastat”.
“Vi ser tvärtom att handelsnivån och integrationen av ekonomierna växer och den huvudsakliga motorn bakom detta är faktiskt styrkan hos tillverkningsmakten Kina, och vi fortsätter att se tillväxt i flera regioner”, säger han.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
