Det skiljer bara några hundradelar. Men det räcker för att Avanza ska tappa förstaplatsen i en ny ranking över svenska bankers lönsamhet.
Ny ranking – här är banken som slår Avanza
Det pekade nedåt för lönsamheten i banksektorn under fjolårets andra halvår, konstaterade PS i våras.
Den bilden bekräftas i en ny sammanställning från analysföretaget Westnova. Svenska banker fortsätter visserligen att tjäna mycket pengar – men lönsamheten har sjunkit från toppnivåerna.
Samtidigt har det skett ett skifte i toppen, rapporterar Placera.
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Nordnet vinnare
Det är Nordnet som nu tar förstaplatsen i Westnovas sammanställning över svenska bankers avkastning på eget kapital 2025. Nordnet landar på 36,96 procent. Avanza hamnar precis bakom, med 36,93 procent.
Det är med andra ord inget jättegap. Men i bankvärlden räcker några hundradelar för att skapa ett tronskifte.
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Nischbankerna dominerar
Enligt Westnovas sammanställning uppgick bankernas samlade avkastning på eget kapital till 11,99 procent under 2025. Det kan jämföras med 13,6 procent året före och toppnivån 14,4 procent under 2023.
Nedgången beror både på att bankernas resultat minskade och på att det egna kapitalet ökade.
”Det är positivt att banksystemet är fortsatt lönsamt, och det är fortsatt viktigt i dessa osäkra tider att bankerna också stärks genom en ökad soliditet och har fortsatt god likviditet”, säger Henrik Molenius, vd på Westnova.
Toppen domineras av nischade aktörer. Bland de tio banker som har högst avkastning är nio nischbanker eller investmentbanker. Efter Nordnet och Avanza kommer DNB Carnegie Investment Bank, följt av Avarda Bank, Qred Bank och Northmill Bank.
Bankerna med högst avkastning på eget kapital 2025
- Nordnet Bank AB – 36,96 procent
- Avanza Bank AB – 36,93 procent
- DNB Carnegie Investment Bank AB – 30,67 procent
- Avarda Bank AB – 22,01 procent
- Qred Bank AB – 17,97 procent
- Northmill Bank AB – 17,85 procent
- Norion Bank AB – 15,11 procent
- Noba Bank Group AB – 14,76 procent
- Swedbank AB – 14,73 procent
- Lea Bank AB – 13,90 procent
Klarna i botten
Storbankerna står fortfarande för den stora delen av bankernas samlade resultat. SEB, Handelsbanken och Swedbank står tillsammans för 76 procent av svenska bankers totala resultat. Bland storbankerna placerar sig Swedbank högst, med en avkastning på 14,73 procent.
I andra änden av listan finns fyra banker med negativ avkastning på eget kapital. Dit hör JAK Medlemsbank, Marginalen Bank, Ikano Bank – och Klarna Bank.
Klarna hamnar på minus 5,54 procent. Det är ett bakslag efter fjolårets positiva avkastning på 1,2 procent.
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