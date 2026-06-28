Ny ranking – här är banken som slår Avanza

Nischbankerna dominerar

Enligt Westnovas sammanställning uppgick bankernas samlade avkastning på eget kapital till 11,99 procent under 2025. Det kan jämföras med 13,6 procent året före och toppnivån 14,4 procent under 2023.

Nedgången beror både på att bankernas resultat minskade och på att det egna kapitalet ökade.

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”Det är positivt att banksystemet är fortsatt lönsamt, och det är fortsatt viktigt i dessa osäkra tider att bankerna också stärks genom en ökad soliditet och har fortsatt god likviditet”, säger Henrik Molenius, vd på Westnova.

Toppen domineras av nischade aktörer. Bland de tio banker som har högst avkastning är nio nischbanker eller investmentbanker. Efter Nordnet och Avanza kommer DNB Carnegie Investment Bank, följt av Avarda Bank, Qred Bank och Northmill Bank.

Bankerna med högst avkastning på eget kapital 2025

Nordnet Bank AB – 36,96 procent Avanza Bank AB – 36,93 procent DNB Carnegie Investment Bank AB – 30,67 procent Avarda Bank AB – 22,01 procent Qred Bank AB – 17,97 procent Northmill Bank AB – 17,85 procent Norion Bank AB – 15,11 procent Noba Bank Group AB – 14,76 procent Swedbank AB – 14,73 procent Lea Bank AB – 13,90 procent

Klarna i botten

Storbankerna står fortfarande för den stora delen av bankernas samlade resultat. SEB, Handelsbanken och Swedbank står tillsammans för 76 procent av svenska bankers totala resultat. Bland storbankerna placerar sig Swedbank högst, med en avkastning på 14,73 procent.

I andra änden av listan finns fyra banker med negativ avkastning på eget kapital. Dit hör JAK Medlemsbank, Marginalen Bank, Ikano Bank – och Klarna Bank.

Klarna hamnar på minus 5,54 procent. Det är ett bakslag efter fjolårets positiva avkastning på 1,2 procent.

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