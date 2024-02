Nvidias chockrapport – aktien flyger

AI-bolaget Nvidia växte 240 procent 2023 och har fortsatt upp som mest över 40 procent i år. Bolaget var ett kort tag var världens fjärde högst värderade bolag innan kursen föll tillbaka i sista dagarnas nervösa handel inför rapporten.

“Världens viktigaste aktie”

Spänningen var därför olidlig inför kvällens (svensk tid) rapportsläpp. Goldman Sachs handlarbord gick så långt att man kallade det den “mest viktiga aktien på jorden” enligt Bloomberg.

Boomade förväntningar skulle inte bara få effekter för Nvida-aktien utan för hela börssedimentet och AI-hajpen som varit motorn i senaste årets börsuppgång.

På intäktssida hade analytikerna i genomsnitt räknat med att intäkterna tredubblats till över 20 miljarder US dollar jämfört med 6 miljarder US dollar samma kvartal 2022. Facit: Strax över 22,1 miljarder US dollar.

Justerad vinst per aktie blev 5,16 US dollar vilket också krossade högt ställda förväntningar på 4,18 US dollar och betydligt högre än vinst per aktie än för ett år sedan.

Det justerade resultatet väntades landa på 10,58 miljarder US dollar jämfört med 1,41 miljarder dollar som var kvar på sista raden efter Q4 2022. Siffran för Q4 2023 blev otroliga 12,8 miljarder US dollar.

Nvida överträffar därmed förväntningarna för sjätte kvartalet i rad.