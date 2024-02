Börsvärlden håller andan – dags för superaktiens rapport

På sistone har räntemarknaden varit ett attraktivt komplement till börsen. Då höjningarna mattats av och vi eventuellt står inför en rad sänkningar framgent, hur ska man tänka sett till att bibehålla stabilitet i portföljen? Möjligheten att komplettera portföljen med räntebärande investeringar kom att bli ett intressant alternativ för fler under fjolåret. Sedan räntehöjningarna avstannade i …

Galet höga förväntningar

Så vad förväntar sig då marknaden av Nvidias Q4-rapport?

Ja det är inga lågt ställda förväntningar på chips-tillverkare.

Intäkterna räknar analytikerna har tredubblats till över 20 miljarder US dollar jämfört med 6 miljarder US dollar samma kvartal 2022.

Förväntan på vinst per aktie är ännu högre. 0.58 US dollar sista kvartalet 2022 tycker marknaden nu borde landa på 4.18 US dollar. 13 gånger högre med andra ord. Fler siffor har sammanställt av bland annat Investopedia.

Efter klockan 22.00 onsdag 21a februari svensk tid när den amerikanska börsen stängt för dagen så vet vi svaret på hur det går.

