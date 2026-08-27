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Hongkongbörsen trotsar uppgång i Asien

Valutahandlare bevakar börsen i Sydkorea under onsdagen.
Valutahandlare bevakar börsen i Sydkorea under onsdagen. Foto: Ahn Young-joon /AP/TT.
Börserna i Asien pekar åt olika håll under torsdagens förmiddagshandel.

Det råder en blygsam uppgång på de största börserna i Asien. Endast Hongkongbörsen trotsar lyftet.

Börserna i Asien pekar åt olika håll under torsdagens förmiddagshandel.

I Tokyo i Japan rör sig Nikkei 225-indexet kring nollan medan Topix stiger med 0,1 procent.

Kinesiska Shenzhen stiger med 1,1 procent och i Shanghai ligger börsen på plus 0,4 procent.

Sydkoreanska Kospi stiger desto mer med 2,1 procent.

Endast Hongkongbörsen Hang Seng håller tillbaka och backar med 0,6 procent.

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