Hongkongbörsen trotsar uppgång i Asien

Ingen arvinge – Dolly Partons affärsimperium värt 4 269 miljoner

Dolly Parton gick bort den 25 augusti, 80 år gammal. Kvar står ett företagsbygge som få artister har hunnit med och ännu färre behållit kontrollen över. Dödsorsaken uppges vara en kort tids cancersjukdom, enligt hennes presstalesperson Marcel Pariseau, enligt CNN. Dagens PS rapporterade i våras att hon toppade popularitetsmätningarna i USA. Forbes uppskattade hennes förmögenhet …