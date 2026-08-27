Hongkongbörsen trotsar uppgång i Asien
Det råder en blygsam uppgång på de största börserna i Asien. Endast Hongkongbörsen trotsar lyftet.
Börserna i Asien pekar åt olika håll under torsdagens förmiddagshandel.
I Tokyo i Japan rör sig Nikkei 225-indexet kring nollan medan Topix stiger med 0,1 procent.
Kinesiska Shenzhen stiger med 1,1 procent och i Shanghai ligger börsen på plus 0,4 procent.
Sydkoreanska Kospi stiger desto mer med 2,1 procent.
Endast Hongkongbörsen Hang Seng håller tillbaka och backar med 0,6 procent.