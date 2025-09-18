Intels aktier rusar efter Nvidia-besked

I ett pressmeddelande skriver Nvidia att investeringen på 5 miljarder dollar är en del av en överenskommelse om att samutveckla datacenter- och PC-chip med den krisdrabbade chiptillverkaren, berättar CNBC.

Investeringens andel från Nvidia sker till ett pris på 23,28 dollar per aktie.

Det här fick Intels aktie att studsa upp kraftigt i förhandeln i USA.

”Detta historiska samarbete kopplar samman NVIDIAs AI och accelererade datorstack med Intels processorer och det enorma x86-ekosystemet – en sammansmältning av två plattformar i världsklass. Tillsammans kommer vi att expandera våra ekosystem och lägga grunden för nästa era inom datoranvändning”, säger Nvidias vd Jensen Huang.

Nvidia och Intel håller PK

Senare i dag ska Jensen Huang och Intels vd Lip-Bu Tan hålla presskonferens om affären.

Nvidias aktier steg med 3 procent i den amerikanska förhandeln, medan Intels aktier alltså rusade med cirka 33 procent.

Tidigare i år nådde Intels aktier botten och de lägsta nivåerna på över ett decennium.

Därefter har aktierna återhämtat sig på grund av förnyat stöd från Trump-administrationen, uppger CNBC och berättar att den amerikanska regeringen lovat att investera 10 procent i chiptillverkaren.

