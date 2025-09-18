Krisande Intels aktier stack i väg upp med omkring 33 procent på nyheten om att Nvidia investerar 5 miljarder dollar i bolaget.
Intels aktier rusar efter Nvidia-besked
I ett pressmeddelande skriver Nvidia att investeringen på 5 miljarder dollar är en del av en överenskommelse om att samutveckla datacenter- och PC-chip med den krisdrabbade chiptillverkaren, berättar CNBC.
Investeringens andel från Nvidia sker till ett pris på 23,28 dollar per aktie.
Det här fick Intels aktie att studsa upp kraftigt i förhandeln i USA.
”Detta historiska samarbete kopplar samman NVIDIAs AI och accelererade datorstack med Intels processorer och det enorma x86-ekosystemet – en sammansmältning av två plattformar i världsklass. Tillsammans kommer vi att expandera våra ekosystem och lägga grunden för nästa era inom datoranvändning”, säger Nvidias vd Jensen Huang.
Nvidia och Intel håller PK
Senare i dag ska Jensen Huang och Intels vd Lip-Bu Tan hålla presskonferens om affären.
Nvidias aktier steg med 3 procent i den amerikanska förhandeln, medan Intels aktier alltså rusade med cirka 33 procent.
Tidigare i år nådde Intels aktier botten och de lägsta nivåerna på över ett decennium.
Därefter har aktierna återhämtat sig på grund av förnyat stöd från Trump-administrationen, uppger CNBC och berättar att den amerikanska regeringen lovat att investera 10 procent i chiptillverkaren.
Läs även: Hårt slag mot Nvidia i Kina – aktien faller i förhandeln DagensPS
Läs också: Statligt ägande i Intel – ett sista halmstrå? DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
I ett pressmeddelande skriver Nvidia att investeringen på 5 miljarder dollar är en del av en överenskommelse om att samutveckla datacenter- och PC-chip med den krisdrabbade chiptillverkaren, berättar CNBC. Investeringens andel från Nvidia …
