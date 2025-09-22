Medan rubrikerna fokuserar på giganterna Intel och Nvidia i den pågående kapplöpningen om datacenter och AI finns det en till aktör i kulisserna. KLA Corporation kan bli den verkliga vinnaren.
Miljardaffärens okända vinnare har rusat 70 procent
Mest läst i kategorin
Nu avslöjas Europas dolda arbetslöshet – Sverige i topp
Den officiella arbetslösheten ger inte hela bilden. När man räknar in personer som egentligen kan och vill arbeta, men som av olika skäl inte klassas som arbetslösa, blir statistiken en helt annan. Arbetslösheten i eurozonen sjönk till 6,2 procent i juli, ned från 6,3 procent i juni, enligt statistikbyrån Eurostat. För hela EU låg arbetslösheten …
Aktiespararna om Investors jätte: "Utmärkt köptillfälle"
”Sedan han tillträdde som vd den 1:a oktober 2012 har aktiekursen stigit med nära 500 procent ex utdelningar, dubbelt upp mot OMXS30”, skriver Aktiespararna om ett av Investors kärninnehav. Trots den starka utvecklingen för aktien så ser intresseorganisationens expert Lars Frick positiv till att köpa mer på dagens nivå. Läs även: Hopp om islossning för …
Rika amerikaner överger Europas skatteparadis
Nu är det helt andra länder och kontinenter som lockar förmögna amerikaner med skatteplanering, skriver Business Insider. Latinamerika och Asien lockar välbeställda amerikaner som ser behov av förmögenhetsplanering. Nomad Capitalist, som sysslar med rådgivning till rika och hjälper till med ett andra medborgarskap, berättar för Business Insider, BI, att särskilt Latinamerika upplevt en dramatisk ökning …
Saab kan ersätta Frankrike i jätteprojekt
Saab kan ersätta franska Dassault när parterna i det stora 100 miljarder euro-projektet om ett nytt stridsflygplan är oeniga. Future Combat Air System, FCAS, lanserades 2017, och är skapat för att ersätta Rafale och Eurofighter Typhoon år 2040. FCAS är en gemensam satsning mellan Frankrike, Tyskland och Spanien, men har varit kantat av friktioner mellan …
Svenska Saab landar tyskt kontrakt på miljarder
Tyskland har för avsikt att tilldela försvarskoncernerna Saab och Northrop Grumman ett kontrakt värt 1,2 miljarder euro. Företagen ska utrusta Tysklands Eurofighter-flotta så att avancerade robotar kan användas i syfte att upptäcka och förstöra markbaserade luftförsvarssyftem. Det här rapporterar Bloomberg och uppger att kontraktet kan öppna för möjligheten till ett samarbete mellan Tyskland och Sverige …
Det Kalifornienbaserade bolaget, specialiserat på processkontroll och inspektionssystem, är en av halvledarindustrins mest oumbärliga men samtidigt minst kända spelare.
KLA, med huvudkontor i Milpitas, är världsledande på att utveckla system som kontrollerar lagertjocklek, strukturstorlek och defekter i chiptillverkningen. Bolagets lösningar är avgörande för att säkerställa att produktionen hos kunder som TSMC, Samsung och Intel fungerar utan avbrott.
När Intel och Nvidia nu knyter starkare band genom tunga samarbeten kring GPU:er och datacenter kan KLA:s roll bli ännu viktigare, rapporterar Trader Times.
KLA förknippas med Kina-risk
En betydande del av KLA:s försäljning sker i Kina, där kunder som SMIC är beroende av företagets högteknologiska lösningar. Samtidigt har USA skärpt exportkontrollerna på avancerad halvledarteknik, något som direkt slår mot KLA:s affärsmodell.
Kina står för uppåt en tredjedel av intäkterna, och framtiden kantas därför av politiska risker. USA:s hårdare linje kan bromsa försäljningen, medan Kina å andra sidan fortsätter investera tungt i egna chipprojekt. För möjliga investerare i KLA blir balansen mellan dessa marknader en strategisk nyckelfråga.
Stark tillväxt – men höga förväntningar
Trots riskerna visar KLA redan starka siffror. Under fjärde kvartalet av räkenskapsåret 2025 ökade omsättningen med 24 procent till 3,2 miljarder dollar.
Särskilt segmentet för wafer-inspektion växte med över 50 procent, en signal om hur kritisk högprecisionsteknik blivit för industrin. UBS och andra analytiker har höjt sina riktkurser för aktien som redan överträffar dessa.
Den höga värderingen är sårbar för bakslag om geopolitiska faktorer eller exportrestriktioner slår igenom hårt.
Intel och Nvidias beroende
Intels expansionsplaner inom foundryverksamheten, där bolaget vill återta marknadsandelar från TSMC, kan inte genomföras utan KLA:s mät- och inspektionslösningar.
Även Nvidia, som integrerar GPU-chip i Intels datacenter, är beroende av bolagets teknologi. Utan KLA:s system riskerar leveranskedjan att brista – vilket gör företaget till en dold men oumbärlig partner i hela ekosystemet för AI.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Senaste nytt
Ryssland fast i en ekonomisk björnfälla
Ryssland har visat sig mer än kapabelt att hålla ekonomin flytande trots sanktioner och billig olja. Men mycket talar för att man har bäddat för en djup finanskris. Den ryska krigsekonomin, alltså landets enorma satsningar på att ställa om ekonomin för krig, har inneburit att landets ekonomi har vuxit trots kraftiga sanktioner. Men vad händer …
Miljardaffärens okända vinnare har rusat 70 procent
Medan rubrikerna fokuserar på giganterna Intel och Nvidia i den pågående kapplöpningen om datacenter och AI finns det en till aktör i kulisserna. KLA Corporation kan bli den verkliga vinnaren. Det Kalifornienbaserade bolaget, specialiserat på processkontroll och inspektionssystem, är en av halvledarindustrins mest oumbärliga men samtidigt minst kända spelare. KLA, med huvudkontor i Milpitas, är …
Linkedin matar AI med ditt innehåll – men du kan säga nej
Från den 3 november kommer Linkedin att börja använda användardata i EU och Storbritannien för att träna sina AI-modeller. Förändringen väcker starka reaktioner, inte minst bland integritetsförespråkare. Enligt bolaget ska beslutet ”förbättra upplevelsen och bättre koppla medlemmar till möjligheter”. Kritikerna varnar däremot för riskerna när personuppgifter blir bränsle för generativ AI. Karolis Kaciulis, systemingenjör på …
Ørsted vinner över Trump – får fortsätta
En domstol har nu beslutat att Revolution Wind får fortsätta bygga sin vindkraftspark, det bygge som stoppades av Trump-regimen. Ørsted Venture har vunnit första domstolsronden trots att motståndaren är Donald Trump och hans regim. En amerikansk domare har nu beslutat att det Ørsted -stödda vindkraftsprojektet utanför Rhode Islands kust kan återupprätta sin byggnation, skriver Bloomberg …
Pensionärerna: Ros och ris till regeringen
SPF Seniorerna är kritiska till regeringen för att den saknar ”ambition för högre inkomstpensioner” men ger beröm för annat. Hon var riksdagsledamot och förste vice partiordförande för Kristdemokraterna. Längs vägen blev hon minister i Fredrik Reinfeldts regering som biträdande socialminister, först med ansvarsuppgifterna barn och äldre, sedan äldre och folkhälsa. I dag är Maria Larsson …