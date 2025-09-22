Miljardaffärens okända vinnare har rusat 70 procent

Det Kalifornienbaserade bolaget, specialiserat på processkontroll och inspektionssystem, är en av halvledarindustrins mest oumbärliga men samtidigt minst kända spelare.

KLA, med huvudkontor i Milpitas, är världsledande på att utveckla system som kontrollerar lager­tjocklek, strukturstorlek och defekter i chip­tillverkningen. Bolagets lösningar är avgörande för att säkerställa att produktionen hos kunder som TSMC, Samsung och Intel fungerar utan avbrott.

När Intel och Nvidia nu knyter starkare band genom tunga samarbeten kring GPU:er och datacenter kan KLA:s roll bli ännu viktigare, rapporterar Trader Times.

KLA förknippas med Kina-risk

En betydande del av KLA:s försäljning sker i Kina, där kunder som SMIC är beroende av företagets högteknologiska lösningar. Samtidigt har USA skärpt exportkontrollerna på avancerad halvledarteknik, något som direkt slår mot KLA:s affärsmodell.

Kina står för uppåt en tredjedel av intäkterna, och framtiden kantas därför av politiska risker. USA:s hårdare linje kan bromsa försäljningen, medan Kina å andra sidan fortsätter investera tungt i egna chip­projekt. För möjliga investerare i KLA blir balansen mellan dessa marknader en strategisk nyckelfråga.

KLA har gjort ett oerhört starkt år på börsen. (Bild: Avanza)

Stark tillväxt – men höga förväntningar

Trots riskerna visar KLA redan starka siffror. Under fjärde kvartalet av räkenskapsåret 2025 ökade omsättningen med 24 procent till 3,2 miljarder dollar.

Särskilt segmentet för wafer-inspektion växte med över 50 procent, en signal om hur kritisk högprecisionsteknik blivit för industrin. UBS och andra analytiker har höjt sina riktkurser för aktien som redan överträffar dessa.

Den höga värderingen är sårbar för bakslag om geopolitiska faktorer eller exportrestriktioner slår igenom hårt.

Intel och Nvidias beroende

Intels expansionsplaner inom foundry­verksamheten, där bolaget vill återta marknadsandelar från TSMC, kan inte genomföras utan KLA:s mät- och inspektionslösningar.

Även Nvidia, som integrerar GPU-chip i Intels datacenter, är beroende av bolagets teknologi. Utan KLA:s system riskerar leveranskedjan att brista – vilket gör företaget till en dold men oumbärlig partner i hela ekosystemet för AI.