Nu är Ryssland fattigare än Kazakstan

Kazakstan är rikare än Ryssland
”Ett mini-Dubai på stäppen”. Så har Kazakstans nya huvudstad Astana beskrivits. Nu har landet blivit rikare än Ryssland.(Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Det är ett historiskt skifte. Internationella valutafonden IMF rankar Kazakstan högre än Ryssland i BNP per capita för 2025.

Kazakstan är nu rikare än Ryssland. Det är nästan så man har lust att skriva det en gång till.

Sant är det i vilket fall, enligt de senaste uppgifterna från Internationella valutafonden IMF, som visar att Kazakstans BNP per capita väntas nå en rekordhög nivå på 14 770 dollar i år, att jämföra med Rysslands 14 260 dollar, skriver Oilprice.

De nya siffrorna, uppdaterade i augusti, visar att Kazakstans BNP per capita nu ligger över alla andra postsovjetiska stater förutom Baltikum och till och med högre än Kinas.

Det är en tydlig bild av Kazakstans ”imponerande ekonomiska tillväxt” det senaste kvartsseklet, en tillväxt driven av olje- och mineralrikedomar.

”Historisk prestation”

”Det är en historisk prestation att vi har passerat dem. Ryssland har alltid varit den största ekonomin av de före detta sovjetiska länderna”, säger den kazakstanske finansanalytikern Rassul Rysmambetov intervjuad av Current Time TV.

”Det ser bra ut”, säger han, ”men det återspeglar inte allt”.

Kazakstans ekonomi fortsätter utvecklas snabbare än dess centralasiatiska grannar. Turkmenistan hamnar på en BNP per capita på 13 340 dollar, Uzbekistan på 3 510 dollar, Kirgizistan på 2 750 dollar och Tadzjikistan på 1 430 dollar, enligt IMF.

Vissa förbehåll finns kring siffrorna. Världsbanken, som också beräknar BNP, placerar fortfarande Kazakstan något efter Ryssland men då baserat på siffror för 2024.

Dyster? I så fall kan det vara för att Vladimir Putin får se Ryssland förbisprunget både av de baltiska länderna och Kazakstan i BNP per capita. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP-TT)
Sanktionerna avgörande

Oavsett detaljer har den kazakiska ekonomin de senaste åren legat nästan jämnt med Rysslands, men de senaste åren har en specifik faktor gjort att Kazakstan kunnat växa snabbare.

“Kazakstan är inte under ekonomiska sanktioner”, konstaterar ekonomen Sergej Guriev.

Även om sanktionerna endast ansträngt men inte hämmat den ryska ekonomin, har de varit till välsignelse för Kazakstan.

Europa har ersatt mycket av sin ryska olja med kazakisk råolja, som kazakerna kan sälja till marknadspris, samtidigt som priset på rysk olja är begränsat till 60 dollar.

Dessutom har kriget i Ukraina gett ytterligare investeringar i Kazakstan, när många internationella företag flyttat sin distribution dit från Ryssland.

Förlorare när oljan faller

Samtidigt finns det potentiella moln vid horisonten. Oljepriset har rasat det senaste året och Kazakstan förlorar, enligt belgiska banken ING, 570 miljoner dollar för varje dollar priset på ett fat sjunker.

Då har dessutom Kazakstan ett budgetunderskott på 7,7 miljarder dollar från förra året att bära som ett ok.

Donald Trumps tullar anses ha en liten direkt effekt eftersom mindre än 3 procent av Kazakstans totala export går till USA och mer än 90 procent av de varor som exporteras är undantagna från de höga tullarna.

Däremot kan de sekunderna effekterna av en avmattning i Kina och Europa bli stora.

Kina är Kazakstans största handelspartner och Europa köper 80 procent av landets olja. Ändå är analytiker överens om att tillväxten i Kazakstan kommer att fortsätta.

I slutet av juli räknade IMF med en ekonomisk tillväxt på 5 procent i år och 4,3 procent nästa år, så allt tyder på att Ryssland får vara kvar i kölvattnet av kazakerna.

