Nu är Ryssland fattigare än Kazakstan

Kazakstan är nu rikare än Ryssland. Det är nästan så man har lust att skriva det en gång till.

Sant är det i vilket fall, enligt de senaste uppgifterna från Internationella valutafonden IMF, som visar att Kazakstans BNP per capita väntas nå en rekordhög nivå på 14 770 dollar i år, att jämföra med Rysslands 14 260 dollar, skriver Oilprice.

De nya siffrorna, uppdaterade i augusti, visar att Kazakstans BNP per capita nu ligger över alla andra postsovjetiska stater förutom Baltikum och till och med högre än Kinas.

Det är en tydlig bild av Kazakstans ”imponerande ekonomiska tillväxt” det senaste kvartsseklet, en tillväxt driven av olje- och mineralrikedomar.

”Historisk prestation”

”Det är en historisk prestation att vi har passerat dem. Ryssland har alltid varit den största ekonomin av de före detta sovjetiska länderna”, säger den kazakstanske finansanalytikern Rassul Rysmambetov intervjuad av Current Time TV.

”Det ser bra ut”, säger han, ”men det återspeglar inte allt”.

Kazakstans ekonomi fortsätter utvecklas snabbare än dess centralasiatiska grannar. Turkmenistan hamnar på en BNP per capita på 13 340 dollar, Uzbekistan på 3 510 dollar, Kirgizistan på 2 750 dollar och Tadzjikistan på 1 430 dollar, enligt IMF.

Vissa förbehåll finns kring siffrorna. Världsbanken, som också beräknar BNP, placerar fortfarande Kazakstan något efter Ryssland men då baserat på siffror för 2024.

