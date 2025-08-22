Det är ett historiskt skifte. Internationella valutafonden IMF rankar Kazakstan högre än Ryssland i BNP per capita för 2025.
Nu är Ryssland fattigare än Kazakstan
Mest läst i kategorin
LKAB:s vd avslöjar monsternotan för kyrkflytten
I två dygn har Sverige och världens blickar riktas mot gruvstaden Kiruna där den spektakulära flytten av stadens kyrka har ägt rum. Kostnaden för den historiska operationen har helt täckts av det statliga gruvbolaget LKAB. Läs även: Sverige lyfter som gruvland – Dagens PS 600 ton tung 600 ton kyrka, 10 000 besökare och 3000 …
Så har Lasse Åberg investerat: "Inte köpt Tesla"
Folkkäre konstnären, skådespelaren och filmmakaren Lasse Åbergs filmer har enligt uppgifter dragit in hundratals miljoner I en intervju i podden TV-fabriken med Fredrik Ralstrand berätttar han nu hur pengarna har investerats. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Lasse Åberg kan inte bekräfta intäkterna ”Det sägs att dina filmer har blivit kassasuccé och …
Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken
I måndags gjorde Stefan Persson med familj sitt senaste storköp i H&M. Många experter är tveksamma till aktien med Handelsbanken ser köpläge. ”Vi upprepar vår syn att det är dags att vara motvalls då vi menar att sentimentet kring aktien är svagt, det värsta ligger bakom oss och vinstrevideringarna är på väg at bli positiva”, …
Börsexpertens köpråd: Ser 25 procents möjlig uppgång
Ett köpråd delas ut av Aktiespararnas Lars Frick till aktien som blivit någon av en favorit bland svenska fondförvaltare. ”Aktien har haft en modest kursuppgång på ett års sikt samtidigt som resultatet förbättrats, så värderingsmultiplarna är låga i ett historiskt perspektiv”, skriver börsexperten. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens …
Fyndläge? Här är börsens billigaste aktier
Stockholmsbörsen i stort brukar handlas på ett P/E-tal runt 15. En aktie med under 10 brukar anses lågt värderat. Men just nu finns det finns det faktiskt flera aktier på Stockholmsbörsen som handlas under 5. Läs även: Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken – Dagens PS Så fungerar nyckeltalet …
Kazakstan är nu rikare än Ryssland. Det är nästan så man har lust att skriva det en gång till.
Sant är det i vilket fall, enligt de senaste uppgifterna från Internationella valutafonden IMF, som visar att Kazakstans BNP per capita väntas nå en rekordhög nivå på 14 770 dollar i år, att jämföra med Rysslands 14 260 dollar, skriver Oilprice.
De nya siffrorna, uppdaterade i augusti, visar att Kazakstans BNP per capita nu ligger över alla andra postsovjetiska stater förutom Baltikum och till och med högre än Kinas.
Det är en tydlig bild av Kazakstans ”imponerande ekonomiska tillväxt” det senaste kvartsseklet, en tillväxt driven av olje- och mineralrikedomar.
Kryptobranschen kan få Kazakstan att bygga kärnkraftverk. Dagens PS
”Historisk prestation”
”Det är en historisk prestation att vi har passerat dem. Ryssland har alltid varit den största ekonomin av de före detta sovjetiska länderna”, säger den kazakstanske finansanalytikern Rassul Rysmambetov intervjuad av Current Time TV.
”Det ser bra ut”, säger han, ”men det återspeglar inte allt”.
Kazakstans ekonomi fortsätter utvecklas snabbare än dess centralasiatiska grannar. Turkmenistan hamnar på en BNP per capita på 13 340 dollar, Uzbekistan på 3 510 dollar, Kirgizistan på 2 750 dollar och Tadzjikistan på 1 430 dollar, enligt IMF.
Vissa förbehåll finns kring siffrorna. Världsbanken, som också beräknar BNP, placerar fortfarande Kazakstan något efter Ryssland men då baserat på siffror för 2024.
Gigantiskt metallfynd kan bli “en game changer” för EU. Dagens PS
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 4 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Sanktionerna avgörande
Oavsett detaljer har den kazakiska ekonomin de senaste åren legat nästan jämnt med Rysslands, men de senaste åren har en specifik faktor gjort att Kazakstan kunnat växa snabbare.
“Kazakstan är inte under ekonomiska sanktioner”, konstaterar ekonomen Sergej Guriev.
Även om sanktionerna endast ansträngt men inte hämmat den ryska ekonomin, har de varit till välsignelse för Kazakstan.
Europa har ersatt mycket av sin ryska olja med kazakisk råolja, som kazakerna kan sälja till marknadspris, samtidigt som priset på rysk olja är begränsat till 60 dollar.
Dessutom har kriget i Ukraina gett ytterligare investeringar i Kazakstan, när många internationella företag flyttat sin distribution dit från Ryssland.
Kazaker köper upp ryska skulder. Dagens PS
Förlorare när oljan faller
Samtidigt finns det potentiella moln vid horisonten. Oljepriset har rasat det senaste året och Kazakstan förlorar, enligt belgiska banken ING, 570 miljoner dollar för varje dollar priset på ett fat sjunker.
Då har dessutom Kazakstan ett budgetunderskott på 7,7 miljarder dollar från förra året att bära som ett ok.
Donald Trumps tullar anses ha en liten direkt effekt eftersom mindre än 3 procent av Kazakstans totala export går till USA och mer än 90 procent av de varor som exporteras är undantagna från de höga tullarna.
Däremot kan de sekunderna effekterna av en avmattning i Kina och Europa bli stora.
Kina är Kazakstans största handelspartner och Europa köper 80 procent av landets olja. Ändå är analytiker överens om att tillväxten i Kazakstan kommer att fortsätta.
I slutet av juli räknade IMF med en ekonomisk tillväxt på 5 procent i år och 4,3 procent nästa år, så allt tyder på att Ryssland får vara kvar i kölvattnet av kazakerna.
Indien trotsar USA – gasar på med Ryssland. Realtid
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 4 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Nu är Ryssland fattigare än Kazakstan
Det är ett historiskt skifte. Internationella valutafonden IMF rankar Kazakstan högre än Ryssland i BNP per capita för 2025. Kazakstan är nu rikare än Ryssland. Det är nästan så man har lust att skriva det en gång till. Sant är det i vilket fall, enligt de senaste uppgifterna från Internationella valutafonden IMF, som visar att …
Reklam på Foodoras boxar leder till anmälan
Foodoras rosa boxar lovar schyssta villkor och kollektivavtal. Men reklamen ifrågasätts och har nu anmälts till Konsumentverket. Foodoras reklam lovar schyssta villkor, kollektivavtal och 180 kronor i timmen. Men anställda berättar en annan historia. Nu har Sveriges Konsumenter lämnat in en anmälan till Konsumentverket. Missa inte: Bo som i rymden – kapselhusen tar tiny living …
Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik
Går det att sätta en prislapp på rikedom? En undersökning visar var gränsen går.? Enligt en undersökning från Charles Schwab anser amerikaner att det krävs en nettoförmögenhet på 2,5 miljoner dollar för att räknas som rik. Det motsvarar ungefär 26 miljoner svenska kronor och är en ökning med 14 procent jämfört med 2023. Det är …
Det här är Ukrainas nya hemliga vapen
Den heter Flamingo och är ljusrosa. ”Man behöver inget läskigt namn för en missil som kan flyga 3?000 kilometer”, är Ukrainas förklaring. Flamingo FP-5 är missilen som utvecklats av ukrainska försvarsföretaget Fire Point, ett snabbt växande företag och tillverkare av stridsdrönare som blivit ett centralt inslag i Ukrainas krig mot Ryssland. Namnet är kanske oväntat, …