Northvolt-anställda förlorade besparingar när cheferna sålde i tid

Peter Carlsson, Northvolts förra vd. (Foto: Christine Olsson/TT /Montage)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

När Northvolt gick i konkurs i mars 2025 stod över tusen anställda som aktieägare. Många hade lånat pengar eller belånat sina bostäder för att investera – men fick ingenting tillbaka. Samtidigt lyckades flera toppchefer sälja sina aktier för miljontals kronor.

Northvolts konkurs blev inte bara slutet på ett av Sveriges mest uppmärksammade industriprojekt. Den fick också dramatiska konsekvenser för tusentals anställda som lockats att investera i företaget.

Flera i bolagets ledning lyckades dock sälja av sina aktier innan kraschen var ett faktum, samtidigt som flera anställda inte kunde kamma hem något alls med sina aktier, skriver Affärsvärlden.

Incitamentsprogrammen var en central del av Northvolts företagskultur från början. De användes både för att locka arbetskraft till fabrikerna och för att hålla nere lönekostnader. Personalen erbjöds köpa personaloptioner och preferensaktier genom särskilda investeringsrundor kallade Northville.

När konkursen var ett faktum mars uppgick antalet aktieägare till 1 200. Lågt räknat var
över 1 000 av dessa anställda, eller tidigare anställda.

Efter Northvoltkonkursen: Nya ägaren tar in gamla chefer

Amerikanska Lyten som tagit över i princip hela konkursade batterijätten Northvolt har utsett en ny ledning. I stora drag ser den ut som den tidigare.

Hajp kring aktieinnehav

Intresset var stort. Redan 2019 deltog över hundra medarbetare i en första kapitalrunda. För många innebar satsningen att de lånade pengar, tömde sparkonton, tog blancolån eller belånade sina bostäder.

När stora investerare som BMW, Cristina Stenbeck och Daniel Ek klev in steg värderingen snabbt, rapporterade Breakit 2020. Internt framställdes aktieinnehaven som en möjlighet till flera hundra procents avkastning, och förväntningarna om en kommande börsnotering växte.

För att underlätta för personalen lovades återkommande säljfönster där aktier kunde handlas före en börsintroduktion. Men dessa möjligheter uteblev för de flesta. Efter 2022 öppnades bara enstaka säljfönster, och under 2023 försvann möjligheten helt.

Toppchefer kunde sälja av i tid

Samtidigt lyckades flera toppchefer sälja stora innehav. Medgrundaren Paolo Cerruti genomförde en försäljning värd över 70 miljoner kronor i slutet av 2023, kort innan bolaget började få akuta problem.

Andra chefer och tidiga anställda genomförde försäljningar under 2024, medan majoriteten av personalen stod utan möjlighet att realisera sina investeringar.

“Jag hoppas att jag kan hitta ett jobb så att jag kan betala tillbaka mina skulder till banken”, säger en tidigare medarbetare enligt Affärsvärlden.

Försök att utreda möjligheterna till grupptalan mot storägarna har inlettts men har hittills inte lett någonstans.

Detta eftersom avtalen kring säljfönster visade sig vara löst formulerade och bolaget självt inte stod som avtalspart.

AktierNorthvolt
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

