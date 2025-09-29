Northvolt-anställda förlorade besparingar när cheferna sålde i tid

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Northvolts konkurs blev inte bara slutet på ett av Sveriges mest uppmärksammade industriprojekt. Den fick också dramatiska konsekvenser för tusentals anställda som lockats att investera i företaget.

Flera i bolagets ledning lyckades dock sälja av sina aktier innan kraschen var ett faktum, samtidigt som flera anställda inte kunde kamma hem något alls med sina aktier, skriver Affärsvärlden.

ANNONS

Läs även:

Miljarderna är borta: AP-fondens Northvolt-fiasko granskas. E55

Incitamentsprogrammen var en central del av Northvolts företagskultur från början. De användes både för att locka arbetskraft till fabrikerna och för att hålla nere lönekostnader. Personalen erbjöds köpa personaloptioner och preferensaktier genom särskilda investeringsrundor kallade Northville.

När konkursen var ett faktum mars uppgick antalet aktieägare till 1 200. Lågt räknat var

över 1 000 av dessa anställda, eller tidigare anställda.

Hajp kring aktieinnehav

Intresset var stort. Redan 2019 deltog över hundra medarbetare i en första kapitalrunda. För många innebar satsningen att de lånade pengar, tömde sparkonton, tog blancolån eller belånade sina bostäder.

När stora investerare som BMW, Cristina Stenbeck och Daniel Ek klev in steg värderingen snabbt, rapporterade Breakit 2020. Internt framställdes aktieinnehaven som en möjlighet till flera hundra procents avkastning, och förväntningarna om en kommande börsnotering växte.

ANNONS

Missa inte:

Northvolt-personalens aktier blev värdelösa – chefer hann sälja. Realtid

För att underlätta för personalen lovades återkommande säljfönster där aktier kunde handlas före en börsintroduktion. Men dessa möjligheter uteblev för de flesta. Efter 2022 öppnades bara enstaka säljfönster, och under 2023 försvann möjligheten helt.