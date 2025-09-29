När Northvolt gick i konkurs i mars 2025 stod över tusen anställda som aktieägare. Många hade lånat pengar eller belånat sina bostäder för att investera – men fick ingenting tillbaka. Samtidigt lyckades flera toppchefer sälja sina aktier för miljontals kronor.
Northvolt-anställda förlorade besparingar när cheferna sålde i tid
Mest läst i kategorin
Efter Svantessons attack: Bankerna slår tillbaka
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har höjt rösten mot de svenska storbankerna efter att de inte följt Riksbankens senaste räntesänkning i exakt samma takt. Men bankerna anser att kritiken är orättvis. Svantesson uppmanar nu bolånekunder att bli “tuffare” mot sina banker och, om inget annat hjälper, överväga att byta bank. På tisdagen sänkte Riksbanken styrräntan med …
Svenska mineralfyndet: "Kan ge 2-3 miljarder per år"
I Bottenviken finns stora fyndigheter av mangan. Fynden beräknas generera 2-3 miljarder kronor per år och skapa över 600 nya jobb. Mangan är ett metalliskt grundämne som liknar järn och ofta används i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål. I metallform framställdes mangan första gången av Johan Gottlieb Gahn, verksam vid kopparverket i …
Vindkraftsjätten i kris – vill sälja flaggskeppsprojekt
Hårt pressade Ørsted behöver kapital och håller just nu på att förhandla om att sälja av sitt flaggskeppsprojekt i Storbritannien. Danska vindkraftjätten Ørsted är i samtal med den amerikanska kapitalgruppen Apollo om att sälja 50 procent av sitt flaggskeppsprojekt Hornsea 3. Det är en 2,9-gigawatt offshore-vindpark värderad till 8,5 miljarder pund (107,35 miljoner kronor) utanför …
Läge att köpa populära aktien? Experterna oense
Aktien har över 400 000 aktieägare och är därmed en av Sveriges populäraste att ha i sin portfölj. Inför rapporten om knappt tre veckor är dock börsexperterna oense kring om det är köpläge eller inte. Tre stora analyshus har presenterat sin syn och råden spretar. Läs även: Nästa års högutdelare – flera aktier att hålla …
Svenska Saab landar tyskt kontrakt på miljarder
Tyskland har för avsikt att tilldela försvarskoncernerna Saab och Northrop Grumman ett kontrakt värt 1,2 miljarder euro. Företagen ska utrusta Tysklands Eurofighter-flotta så att avancerade robotar kan användas i syfte att upptäcka och förstöra markbaserade luftförsvarssyftem. Det här rapporterar Bloomberg och uppger att kontraktet kan öppna för möjligheten till ett samarbete mellan Tyskland och Sverige …
Northvolts konkurs blev inte bara slutet på ett av Sveriges mest uppmärksammade industriprojekt. Den fick också dramatiska konsekvenser för tusentals anställda som lockats att investera i företaget.
Flera i bolagets ledning lyckades dock sälja av sina aktier innan kraschen var ett faktum, samtidigt som flera anställda inte kunde kamma hem något alls med sina aktier, skriver Affärsvärlden.
Läs även:
Miljarderna är borta: AP-fondens Northvolt-fiasko granskas. E55
Incitamentsprogrammen var en central del av Northvolts företagskultur från början. De användes både för att locka arbetskraft till fabrikerna och för att hålla nere lönekostnader. Personalen erbjöds köpa personaloptioner och preferensaktier genom särskilda investeringsrundor kallade Northville.
När konkursen var ett faktum mars uppgick antalet aktieägare till 1 200. Lågt räknat var
över 1 000 av dessa anställda, eller tidigare anställda.
Efter Northvoltkonkursen: Nya ägaren tar in gamla chefer
Amerikanska Lyten som tagit över i princip hela konkursade batterijätten Northvolt har utsett en ny ledning. I stora drag ser den ut som den tidigare.
Hajp kring aktieinnehav
Intresset var stort. Redan 2019 deltog över hundra medarbetare i en första kapitalrunda. För många innebar satsningen att de lånade pengar, tömde sparkonton, tog blancolån eller belånade sina bostäder.
När stora investerare som BMW, Cristina Stenbeck och Daniel Ek klev in steg värderingen snabbt, rapporterade Breakit 2020. Internt framställdes aktieinnehaven som en möjlighet till flera hundra procents avkastning, och förväntningarna om en kommande börsnotering växte.
Missa inte:
Northvolt-personalens aktier blev värdelösa – chefer hann sälja. Realtid
För att underlätta för personalen lovades återkommande säljfönster där aktier kunde handlas före en börsintroduktion. Men dessa möjligheter uteblev för de flesta. Efter 2022 öppnades bara enstaka säljfönster, och under 2023 försvann möjligheten helt.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Toppchefer kunde sälja av i tid
Samtidigt lyckades flera toppchefer sälja stora innehav. Medgrundaren Paolo Cerruti genomförde en försäljning värd över 70 miljoner kronor i slutet av 2023, kort innan bolaget började få akuta problem.
Andra chefer och tidiga anställda genomförde försäljningar under 2024, medan majoriteten av personalen stod utan möjlighet att realisera sina investeringar.
“Jag hoppas att jag kan hitta ett jobb så att jag kan betala tillbaka mina skulder till banken”, säger en tidigare medarbetare enligt Affärsvärlden.
Läs även:
Förre chefen: “Då hade Northvolt lyckats”. Dagens PS
Försök att utreda möjligheterna till grupptalan mot storägarna har inlettts men har hittills inte lett någonstans.
Detta eftersom avtalen kring säljfönster visade sig vara löst formulerade och bolaget självt inte stod som avtalspart.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Northvolt-anställda förlorade besparingar när cheferna sålde i tid
När Northvolt gick i konkurs i mars 2025 stod över tusen anställda som aktieägare. Många hade lånat pengar eller belånat sina bostäder för att investera – men fick ingenting tillbaka. Samtidigt lyckades flera toppchefer sälja sina aktier för miljontals kronor. Northvolts konkurs blev inte bara slutet på ett av Sveriges mest uppmärksammade industriprojekt. Den fick …
Razzia i Tyskland och Boden – skattebrott för miljarder i datahallar
Tysk polis och svensk Ekobrottsmyndighet har slagit till mot Northern Data och dess svenska dotterbolag. Fyra personer greps och två sitter nu häktade misstänkta för skattebrott uppgående till över en miljard kronor. I förra veckan genomfördes samtidiga räder i Norrbotten och Frankfurt am Main mot det Frankfurt-noterade techbolaget Northern Data och dess svenska dotterbolag Hydro66, …
Rekordaffär klar – speljätten EA köps av Saudiarabien
Det stora spelbolaget Electronic Arts (EA) köps ut från börsen av ett konsortium bestående av bland annat Saudiarabiens investeringsfond PIF. Under fredagskvällen rapporterade Wall Street Journal att affären kring Electronic Arts var på gång, vilket fick spelbolagets aktie att rusa 15 procent. Bolaget är världens sjätte största spelbolag, baserat på kvartalsrapporter för det första kvartalet …
Ryssland tvingas exportera olja – efter Ukrainas attacker
Under de senaste månaderna har det funnits ett överutbud av råolja. Men nu har riskerna på den globala oljemarknaden ökat – och det kan få priset att stiga. Ukrainas militära attacker mot Rysslands energiinfrastruktur har på kort tid utvecklats till en av de ekonomiskt mest kännbara faktorerna i kriget. En serie precisionsattacker med drönare och …
Kinas korruptionsjakt trappas upp – ex-minister får dödsstraff
En tidigare kinesisk minister har dömts till döden för att ha tagit emot mångmiljonbelopp i mutor. Han är en i raden av politiker som fått straffet den senaste tiden i landet. Kinas tidigare minister för jordbruk och landsbygdsfrågor, Tang Renjian, har dömts till döden med respit för mutbrott i en domstol i Jilin-provinsen på söndagen, …