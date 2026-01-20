Den norska aktören sätter press på Hemnet med extremt mycket lägre annonspriser och argumentet att man vill ”bygga en mer rättvis marknadsplats”.
Norsk uppstickare utmanar Hemnet med rea-priser
Mest läst i kategorin
Buffetts fråga som skiljer vinnare från resten
Den legendariske investeraren menar att framgång inte handlar om talang eller tur i första hand utan om valen du gör varje dag. Warren Buffett är van vid att dela med sig av sin erfarenhet. Under Berkshire Hathaways årliga bolagsstämmor har han inför fullsatta arenor besvarat frågor om allt från försäkringsverksamhet till artificiell intelligens och privatekonomi. …
Svenske miljardären: Böj inte rygg för Trump
Fastighetsmiljardären Sven-Olof Johansson konstaterar att det aldrig varit ett framgångsrecept att vika ner sig och manar därför Europa att slå tillbaka mot Trump hårt. Johansson är inte det minsta imponerad på den amerikanska presidentens Grönlandsplaner och anser att Europa måste ge Trump kraftfullt svar på tal. Detta efter helgens tullhot från Trump mot en rad …
Lurades på miljoner – Nordea tvingas betala tillbaka
Ett kryptobedrägeri ledde till att en man i Norge blev av med nästan två miljoner kronor. Men nu får han tillbaka en del. En norsk man som utsattes för ett långvarigt investerings- och kryptobedrägeri får delvis rätt mot Nordea. Enligt beslut från Finansklagenemnda måste banken ersätta vissa överföringar, men slipper ansvar för huvuddelen av förlusten …
Gripen kan byta skepnad snabbt – Saab ser ingen tidspress
Trots politiska signaler om ett beslut före 2030 om nästa generations stridsflyg menar Saab att Sverige har gott om tid. Inne i Saabs monteringshall i Linköping råder närmast laboratorieliknande ordning. Produktionen av Gripen E pågår för fullt, med flygplan på rad som ska levereras både till det svenska flygvapnet och till Brasilien. Samtidigt pågår ett …
"Har räknat fel på flera miljarder"
Att dra in permanenta uppehållstillstånd är ett av regeringens mål. Men smakar det så kostar det – flera miljarder mer än man räknat med. Ett av de många krav som de fyra partierna i Tidösamarbetet enades om inför mandatperioden var att utreda slopandet av permanenta uppehållstillstånd. Frågan har drivits hårt av regeringsunderlagets största parti, Sverigedemokraterna. …
Hemnet (börskurs) dominerar stort på den svenska marknaden för bostadsannonser, men konkurrensen blir allt hårdare och denna gång är det norska Zrch, grundaren bakom Hjem.no som om bara några veckor tar klivet in på den svenska marknaden för att bland annat ta upp kampen mot Hemnet.
Enligt Christian Severin Overaa, ordförande för Zrch, är målet att skapa ”en mer rättvis marknadsplats.
Det säger han till Dagens Industri, som konstaterar att Hemnet börjar tappa marknadsandelar även om nio av tio bostäder som säljs i Sverige fortfarande annonseras ut på sajten.
Hemnet på väg att tappa mark?
Det är ingen tvekan om att den svenska bostadsplattformen har en stark position på marknaden, men inget är som bekant för bra för att utmanas.
Hemnet uppges ha höjt priserna så mycket det går och ryktena går om att företaget är på väg att försvagas.
Konkurrensen är redan tuff från bolag som Booli och Boneo och näst på tur står norska Zrch, som är i färd med att lansera även i Sverige.
Missa inte: “Tinder för bostäder” ska utmana Hemnet Realtid
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Redan stark aktör i vårt grannland
”Enligt källor till Di handlar det om en nyemission där Zrch vill ta in mellan 100 och 150 miljoner kronor. Till vilken värdering kapitalanskaffning sker är ovisst, men för ungefär ett år sedan ville Zrch ta in motsvarande pengar till en värdering på cirka 1 miljard kronor”, skriver tidningen och berättar att bolaget eventuellt kan stå inför en börsnotering i Sverige.
I Norge är företaget, enligt tidningen, redan starkt etablerat och varumärket kommer att rullas ut i Sverige som Dinbostad.se, framgår det.
Läs även: Slaktad Hemnet-aktie fullträff för hedgefond DagensPS
Läs mer: Hemnet i frysfacket – en av Europas sämsta aktier DagensPS
Zrch: Vi ska bevisa att vi är bättre
Förutom Sverige har Zrch planer på att etablera sig i Australien, Storbritannien och Sydafrika, enligt artikeln.
Till Sverige är målet att lansera i februari för att bryta Hemnets mer eller mindre monopol.
”Om vi ska lyckas slå oss in på marknaden behöver vi ha bättre priser och teknologi, och det kommer vi att bevisa för marknaden att vi har”, säger Christian Severin Overaa på Zrch till Di.
Enligt bolaget, som enligt egen utsago är mer tekniskt sofistikerat än Hemnet, är annonspriserna bara en tredjedel av vad den svenska bostadsportalen tar ut av sina kunder.
Hemmet har, enligt en Nordea-analys, höjt sina priser med mellan 40 och 50 procent de senaste två åren.
Läs också: Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav” DagensPS
Läs vidare: Nya hotet mot Hemnet: Kan drabba hela sektorn Realtid
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Den dödförklarades – nu mullrar V8:an igen
En klassisk brittisk GT-bil skakar av sig dammet. Nu planeras en ny tolkning som blickar bakåt – men rullar in i framtiden. Det finns bilmärken som försvinner utan ett spår. Och så finns det de som vägrar dö, oavsett hur lång tystnaden blir. Jensen tillhör den senare sorten. Efter mer än två decennier utan nya …
Europas fiskeflottor krymper – ett oväntat hot mot säkerheten
Fiskare har länge fungerat som Europas informella ögon och öron till havs. När flottorna nu blir allt mindre växer en säkerhetslucka som få politiker talar om. Det rör sig misstänkta fartyg i europeiska vatten. Smugglare, underrättelseinhämtning och sabotage mot undervattensinfrastruktur har blivit en del av vardagen i Europas havsområden. Samtidigt krymper en av de mest …
Experterna: Så mycket behöver du spara till pensionen
Hur mycket pengar krävs egentligen för att kunna leva tryggt när lönen försvinner? I debatten hörs ofta höga belopp och internationella tumregler. Men enligt svenska pensionsexperter är bilden mer nyanserad än så.? Spara 10-15 procent av inkomsten under hela arbetslivet och sikta på ett sparkapital motsvarande tio årslöner – det är ett vanligt råd från …
Europa pressas från två håll – Putin i öst och Trump i väst
När Europa samtidigt måste försvara internationell rätt, transatlantisk sammanhållning och sin egen säkerhetsordning. Under flera år har Europas ledare arbetat i motvind för att försvara Ukrainas suveränitet mot Rysslands invasion. Krismöten, sena telefonsamtal och gemensamma uttalanden har blivit vardag i Bryssel, Paris och Berlin. Men under de senaste dagarna har samma verktyg plötsligt använts för …
Ska man berätta om gammal otrohet i en ny relation
Frågan gammal otrohet dyker upp oftare än man tror, hos terapeuter, i forskningen och runt middagsbord där vinet hunnit ett glas för långt. En människa har varit otrogen för länge sedan. Äktenskapet tog slut. Skammen finns kvar. Nu finns en ny relation. Hur mycket av det gamla livet måste egentligen redovisas. Det är inte lögnen …