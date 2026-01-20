Norsk uppstickare utmanar Hemnet med rea-priser

Hemnet (börskurs) dominerar stort på den svenska marknaden för bostadsannonser, men konkurrensen blir allt hårdare och denna gång är det norska Zrch, grundaren bakom Hjem.no som om bara några veckor tar klivet in på den svenska marknaden för att bland annat ta upp kampen mot Hemnet.

Enligt Christian Severin Overaa, ordförande för Zrch, är målet att skapa ”en mer rättvis marknadsplats.

Det säger han till Dagens Industri, som konstaterar att Hemnet börjar tappa marknadsandelar även om nio av tio bostäder som säljs i Sverige fortfarande annonseras ut på sajten.

Hemnet på väg att tappa mark?

Det är ingen tvekan om att den svenska bostadsplattformen har en stark position på marknaden, men inget är som bekant för bra för att utmanas.

Hemnet uppges ha höjt priserna så mycket det går och ryktena går om att företaget är på väg att försvagas.

Konkurrensen är redan tuff från bolag som Booli och Boneo och näst på tur står norska Zrch, som är i färd med att lansera även i Sverige.

