Norsk uppstickare utmanar Hemnet med rea-priser

Hemnet
Nu får Hemnet med vd Jonas Gustafsson se upp – en stark norsk rival utmanar den svenska aktörens dominanta ställning på bostadsmarknaden. (Foto: Stina Stjernkvist/SvD/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Den norska aktören sätter press på Hemnet med extremt mycket lägre annonspriser och argumentet att man vill ”bygga en mer rättvis marknadsplats”.

Hemnet (börskurs) dominerar stort på den svenska marknaden för bostadsannonser, men konkurrensen blir allt hårdare och denna gång är det norska Zrch, grundaren bakom Hjem.no som om bara några veckor tar klivet in på den svenska marknaden för att bland annat ta upp kampen mot Hemnet.

Enligt Christian Severin Overaa, ordförande för Zrch, är målet att skapa ”en mer rättvis marknadsplats.

Det säger han till Dagens Industri, som konstaterar att Hemnet börjar tappa marknadsandelar även om nio av tio bostäder som säljs i Sverige fortfarande annonseras ut på sajten.

Hemnet på väg att tappa mark?

Det är ingen tvekan om att den svenska bostadsplattformen har en stark position på marknaden, men inget är som bekant för bra för att utmanas.

Hemnet uppges ha höjt priserna så mycket det går och ryktena går om att företaget är på väg att försvagas.

Konkurrensen är redan tuff från bolag som Booli och Boneo och näst på tur står norska Zrch, som är i färd med att lansera även i Sverige.

Missa inte: “Tinder för bostäder” ska utmana Hemnet Realtid

Redan stark aktör i vårt grannland

”Enligt källor till Di handlar det om en nyemission där Zrch vill ta in mellan 100 och 150 miljoner kronor. Till vilken värdering kapitalanskaffning sker är ovisst, men för ungefär ett år sedan ville Zrch ta in motsvarande pengar till en värdering på cirka 1 miljard kronor”, skriver tidningen och berättar att bolaget eventuellt kan stå inför en börsnotering i Sverige.

I Norge är företaget, enligt tidningen, redan starkt etablerat och varumärket kommer att rullas ut i Sverige som Dinbostad.se, framgår det.

Läs även: Slaktad Hemnet-aktie fullträff för hedgefond DagensPS

Läs mer: Hemnet i frysfacket – en av Europas sämsta aktier DagensPS

Zrch: Vi ska bevisa att vi är bättre

Förutom Sverige har Zrch planer på att etablera sig i Australien, Storbritannien och Sydafrika, enligt artikeln.

Till Sverige är målet att lansera i februari för att bryta Hemnets mer eller mindre monopol.

”Om vi ska lyckas slå oss in på marknaden behöver vi ha bättre priser och teknologi, och det kommer vi att bevisa för marknaden att vi har”, säger Christian Severin Overaa på Zrch till Di.

Enligt bolaget, som enligt egen utsago är mer tekniskt sofistikerat än Hemnet, är annonspriserna bara en tredjedel av vad den svenska bostadsportalen tar ut av sina kunder.

Hemmet har, enligt en Nordea-analys, höjt sina priser med mellan 40 och 50 procent de senaste två åren.

Läs också: Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav” DagensPS

Läs vidare: Nya hotet mot Hemnet: Kan drabba hela sektorn Realtid

Ola Söderlund
Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

