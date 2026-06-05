Norges börschef: Sverige skrämmer inte oss

Norge dominerar som bekant stort när det kommer till olja och gas, fisk och skaldjur, och även sjöfarten.

Men det räcker inte för att utmana Sveriges överlägsenhet när det gäller finansmarknaden. Det behövs fler företag i fler branscher för att hävda sig i konkurrens, betonar Øyvind Amundsen och understryker vikten av att också behålla befintliga företag inom landets gränser.

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Situationen allvarlig för Oslobörsen

Kjetil Houg, vd för Folketrygdfondet, har varnat för den stora utflyttningen av företag och menar att Oslobörsen riskerar att marginaliseras.

Amundsen är medveten om synpunkterna, han förstår poängen, säger han men tror att Norge har goda möjligheter att ta matchen med Sverige.

Han övertygad om att med rätt förutsättningar kan norrmännen bli lika bra som svenskarna på det finansiella området, berättar norska Dagens Næringsliv.

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