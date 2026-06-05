Oslobörsens chef Øyvind Amundsen är säker på att Norge kan komma i kapp Sverige i börsracet och raljerar att landet redan är bättre än oss ”i både fotboll och ishockey” – och skidåkning förstås.
Norges börschef: Sverige skrämmer inte oss
”Vi borde definitivt vara lika bra på kapital och investeringar”, säger den norske börsdirektören.
I dag är verkligheten den omvända. Sverige ligger steget för inom finans och investeringar. Norge skvalpar i kölvattnet i en jämförelse och debatten rasar i landet om det norska aktieägandet. Om hur regelverket bör förändras för landets bästa. Inte bara finansaktörer och investerare.
Norge dominerar som bekant stort när det kommer till olja och gas, fisk och skaldjur, och även sjöfarten.
Men det räcker inte för att utmana Sveriges överlägsenhet när det gäller finansmarknaden. Det behövs fler företag i fler branscher för att hävda sig i konkurrens, betonar Øyvind Amundsen och understryker vikten av att också behålla befintliga företag inom landets gränser.
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Situationen allvarlig för Oslobörsen
Kjetil Houg, vd för Folketrygdfondet, har varnat för den stora utflyttningen av företag och menar att Oslobörsen riskerar att marginaliseras.
Amundsen är medveten om synpunkterna, han förstår poängen, säger han men tror att Norge har goda möjligheter att ta matchen med Sverige.
Han övertygad om att med rätt förutsättningar kan norrmännen bli lika bra som svenskarna på det finansiella området, berättar norska Dagens Næringsliv.
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Får stryk i ishockey, fotboll och skidor
Och han passar på att ge en känga åt Sverige. Att Norge redan spöar oss i skidåkning och nu även fotboll och ishockey!
Mer allvarsamt konstaterar han att konkurrensvillkoren är bättre i Sverige än i Norge när det gäller regleringar och ramvillkor.
”Myndigheterna kan inte fortsätta med särregleringar i Norge, ”gold plating”, där vi ställer strängare krav på oss själva och norska aktörer än i våra grannländer och de marknader där vi konkurrerar”, säger Øyvind Amundsen till DN.no och pekar exempelvis på att norska banker har högre kapitalkrav än bankerna i grannländer.
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Vill att Norge tar efter EU:s regelverk
Han hoppas att Norge, som står utanför Europeiska unionen, ska anamma EU:s regelverk för finansbranschen. Blocket förenklar reglerna för näringslivet, detta borde norska myndigheter ta fasta på snabbt, anser börschefen Øyvind Amundsen och avlossar en salva mot den politiskt betingade förmögenhetsskatten, som han liknar vid ”elefanten i rummet”.
Förmögenhetsskatten baksidor flera
Förmögenhetsskatten får negativa konsekvenser för företagen, anser han.
”Ffera investerare har flyttat ut och kapital som tidigare blev investerat i norska företag placeras nu i högre grad internationellt”, säger Amundsen till den norska affärstidningen.
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