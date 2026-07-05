Norge slår oss i fotboll – och på börsen

Det norska landslaget tog sig längre än svenskarna i fotbolls-VM.

Samtidigt har Oslobörsen (OSEAX), som hittills stigit ungefär 17 procent, totalt rott ifrån Stockholmsbörsen (OMXSPI), vars uppgång under samma period kan summeras till 7 procent.

Men det är inte VM-framgången som ligger bakom den norska börsyran, snarare Irankriget, osäkerheten kring Hormuzsundet och en skakig råvarumarknad, förklarar Sundfør.

Oslobörsen består till stor del av gas, olja, lax, sjöfart och finansbolag.

Det är olja, gas och sjöfartssektorn som i huvudsak driver mycket av uppgången, säger hon.

Väldig uppgång

Energipriserna har varit volatila, med en skarp uppgång efter att Irankriget inleddes. Fraktpriserna har stigit i takt med att fartyg fastnat i Hormuzsundet.

Energisektorn har dämpats lite sedan fredsförhandlingarna mellan USA och Iran, men generellt har det tillfört en väldig uppgång på Oslobörsen, säger Sundfør.

De norska oljejättarna Equinor och Aker BP har gasat 34 respektive 18 procent på börsen hittills i år. Tankrederiet Frontline och fraktrederiet Wallenius Wilhelmsens aktiekurser har seglat upp 63 respektive 34 procent.

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Även råvarubolag som Yara och Norsk Hydro har gått bra, påpekar Sundfør. Den norska försvarsgruppen Kongsberg har rusat över 25 procent i år – betydligt mer än svenska Saab.