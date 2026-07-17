Ännu mer pengar tas nu in i Databricks, lett av den svenske medgrundaren Ali Ghodsi. På bara några månader har värderingen ökat rejält.
Svenskens AI-bolag spränger gränserna med ny jättevärdering
Dataplattformsbolaget Databricks tar in ytterligare tre miljarder dollar i en finansieringsrunda ledd av investeringsbolaget Coatue Management.
Affären värderar det San Francisco-baserade bolaget till 188 miljarder dollar.
Det är en ökning med omkring 40 procent jämfört med värderingen på 134 miljarder dollar i december förra året.
Har lanserat nya produkter
Den kraftiga värdeökningen speglar det fortsatt starka intresset för bolag som levererar infrastruktur och verktyg för artificiell intelligens, skriver Wall Street Journal.
Databricks har blivit en av de tydligaste vinnarna på AI-boomen genom att erbjuda programvara för datahantering, analys och utveckling av AI-lösningar för företag.
Bolaget har under året lanserat flera nya AI-produkter.
Bland dem finns Unity AI Gateway, som gör det möjligt för företag att använda språkmodeller från bland andra OpenAI, Anthropic och Google via en gemensam plattform.
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Snabb intäktstakt
Verktyget ger samtidigt kunderna möjlighet att övervaka och kontrollera sina kostnader för AI-tjänster.
Databricks har också introducerat Genie One, en AI-assistent som kan besvara medarbetares frågor och automatisera olika arbetsuppgifter.
Enligt vd Ali Ghodsi uppgick den årliga intäktstakten från bolagets AI-relaterade produkter till över 1,7 miljarder dollar i juni.
Det kan jämföras med omkring 1 miljard dollar i september förra året. I februari meddelade bolaget dessutom att den totala årliga intäktstakten passerat 5,4 miljarder dollar.
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Har skjutit upp börsnotering
Databricks tillhör redan de högst värderade privata teknikbolagen i Silicon Valley och har länge pekats ut som en möjlig börskandidat.
Samtidigt har den stora tillgången på privat kapital gjort att flera snabbväxande teknikföretag väljer att skjuta upp en börsnotering.
Genom att stanna på den privata marknaden kan bolagen fortsätta finansiera sin expansion utan de krav på insyn och kvartalsrapportering som följer med en notering.
Bland Databricks tidigare investerare finns Andreessen Horowitz, NEA, Insight Partners, Fidelity Management & Research, JP Morgan Asset Management och Coatue, som sedan tidigare är delägare i bolaget.
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