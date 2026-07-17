Svenskens AI-bolag spränger gränserna med ny jättevärdering

Det är en ökning med omkring 40 procent jämfört med värderingen på 134 miljarder dollar i december förra året.

Har lanserat nya produkter

Den kraftiga värdeökningen speglar det fortsatt starka intresset för bolag som levererar infrastruktur och verktyg för artificiell intelligens, skriver Wall Street Journal.

Databricks har blivit en av de tydligaste vinnarna på AI-boomen genom att erbjuda programvara för datahantering, analys och utveckling av AI-lösningar för företag.

Bolaget har under året lanserat flera nya AI-produkter.

Bland dem finns Unity AI Gateway, som gör det möjligt för företag att använda språkmodeller från bland andra OpenAI, Anthropic och Google via en gemensam plattform.

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