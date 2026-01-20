En bred koalition av chefer för stora europeiska företag och organisationer visar nu stöd för EU:s hot om vedergällningsåtgärder mot USA.
Näringslivstoppar ställer sig bakom Europa – trots miljardrisk
Mest läst i kategorin
Buffetts fråga som skiljer vinnare från resten
Den legendariske investeraren menar att framgång inte handlar om talang eller tur i första hand utan om valen du gör varje dag. Warren Buffett är van vid att dela med sig av sin erfarenhet. Under Berkshire Hathaways årliga bolagsstämmor har han inför fullsatta arenor besvarat frågor om allt från försäkringsverksamhet till artificiell intelligens och privatekonomi. …
Svenske miljardären: Böj inte rygg för Trump
Fastighetsmiljardären Sven-Olof Johansson konstaterar att det aldrig varit ett framgångsrecept att vika ner sig och manar därför Europa att slå tillbaka mot Trump hårt. Johansson är inte det minsta imponerad på den amerikanska presidentens Grönlandsplaner och anser att Europa måste ge Trump kraftfullt svar på tal. Detta efter helgens tullhot från Trump mot en rad …
Lurades på miljoner – Nordea tvingas betala tillbaka
Ett kryptobedrägeri ledde till att en man i Norge blev av med nästan två miljoner kronor. Men nu får han tillbaka en del. En norsk man som utsattes för ett långvarigt investerings- och kryptobedrägeri får delvis rätt mot Nordea. Enligt beslut från Finansklagenemnda måste banken ersätta vissa överföringar, men slipper ansvar för huvuddelen av förlusten …
Gripen kan byta skepnad snabbt – Saab ser ingen tidspress
Trots politiska signaler om ett beslut före 2030 om nästa generations stridsflyg menar Saab att Sverige har gott om tid. Inne i Saabs monteringshall i Linköping råder närmast laboratorieliknande ordning. Produktionen av Gripen E pågår för fullt, med flygplan på rad som ska levereras både till det svenska flygvapnet och till Brasilien. Samtidigt pågår ett …
"Har räknat fel på flera miljarder"
Att dra in permanenta uppehållstillstånd är ett av regeringens mål. Men smakar det så kostar det – flera miljarder mer än man räknat med. Ett av de många krav som de fyra partierna i Tidösamarbetet enades om inför mandatperioden var att utreda slopandet av permanenta uppehållstillstånd. Frågan har drivits hårt av regeringsunderlagets största parti, Sverigedemokraterna. …
I ljuset av den eskalerande konflikten mellan EU och USA om Grönlands framtid har en grupp företagsledare från både EU och Storbritannien gett sitt stöd till tanken på att införa motåtgärder mot amerikanska importvaror.
Ställningen innebär en märkbar förskjutning i näringslivets tidigare försiktiga hållning i transatlantiska handelsfrågor. Det skriver Financial Times.
Europa under press – näringslivet reagerar
Hoten om amerikanska tullar kommer efter att USA:s president återtagit krav på Grönland och antytt att länder som motsätter sig amerikanska ambitioner kan drabbas av högre avgifter.
Det har lett till en diskussion om att återinföra stora återtullningspaket om USA väljer att öka sina importavgifter på europeiska varor.
EU överväger bland annat ett paket med motåtgärder värda upp till 93 miljarder euro, vilket skulle kunna slå mot amerikanska exportörer i samma omfattning som USA hotar Europeiska företag.
Företagsledarna som nu står upp bakom dessa motståndsstrategier representerar bland annat verkstadsindustri, finanssektor och exportintensiva branscher.
Deras stöd signalerar ett skifte från att förlita sig på diplomatisk försiktighet till att aktivt pressa för lika villkor.
Flera näringslivsröster pekar på att ett handelskrig riskerar att skapa problem på kort sikt, men att det är nödvändigt för att värna om långsiktig marknadstillgång och politisk suveränitet.
Läs mer: EU har ett kraftigt handelsvapen – men vågar man använda det? – Dagens PS
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Riskerna för företagen
Motståndet mot USA:s hot är betydande, särskilt från branscher som är beroende av stabila transatlantiska handelsrelationer.
Fordonsindustrin, lyxvarusektorn och läkemedelsföretag har uttryckt oro för potentiella kostnadsökningar och förlust av konkurrenskraft om tullar skulle slå över flera miljarder euro i handel mellan EU och USA.
Samtidigt växer kraven från europeiska politiker att dessa företag ska stå fast vid en enad front även om det innebär kortsiktiga förluster.
Statsministrar och regeringsföreträdare framhåller att Europa måste vara berett att försvara sina intressen, även om det innebär att utmana USA:s politik öppet.
Det handlar inte längre bara om ekonomi, utan om principer som marknadsbalans, nationssuveränitet och handelsrättvisa.
Sårbar transatlantisk balans
Konflikten har på nytt kastat ljus över beroendet mellan EU och USA.
Europa behöver USA i frågor om säkerhet och geopolitik, samtidigt som USA är en av EU:s största handelspartners.
Att näringslivstoppar nu öppet ställer sig bakom motåtgärder visar hur djupt frustrationen över utvecklingen är, och hur snabbt affärsvärlden kan skifta från diplomati till konfrontation.
Det här stödet står som ett tecken på att Europas näringsliv är berett att ta politiska och ekonomiska risker för att skydda sina intressen, även när det hotar att påverka vinster och tillväxt negativt.
Missa inte:
Svenska AI-bolag halkar långt efter Kina – Dagens PS
Källor: Europa rullar ut hämndtullar mot USA – Dagens PS
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Sveriges mest ägda aktie faller
Sämsta börsdagen på 9 månader – det väntade Investors B-aktie under måndagen. Aktien föll 1,6 procent efter att amerikanska storbanken Citi vidstod sitt säljråd med motivationen att aktien bör handlas till en större substansrabatt. ”Investor handlas till en rabatt på cirka 6 procent mot vår aktuella prognos för substansvärdet, vilket vi bedömer som dyrt. Vi …
Beskedet: Konkurs för gröna miljardsatsningen
För 4 dagar sedan var rubriken hos Dagens PS ”Konkurs hotar nytt grönt jätteprojekt”. Nu är konkursen ett faktum för Cinis Fertilizer. Ett grönt mineralgödsel, patenterat och producerat av ett bolag som säger sig bara behöva hälften så mycket energi som konventionella produktionsmetoder. Dessutom ett som producerar ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck, presenterat som ”ett …
Januari kallas årets fattigaste månad – siffrorna säger något annat
"Årets fattigaste månad" är ett epitet som januari burit i generationer. Julklappar, nyårsfiranden och en december fylld av utgifter sägs lämna hushållen med tomma konton när det nya året börjar. Men bakom känslan av ekonomisk baksmälla döljer sig en annan verklighet. Ny statistik visar nämligen att svenskarna inte alls tömmer sitt sparande i början av …
"Saab är i en betydligt starkare position"
Säljråden har haglat över en av de senaste årens största börsstjärnor Saab. Trots det fortsätter försarsaktien bara att stiga. I ett samtal om utsikterna för den svenska försvarssektorn berättar experterna Joakim Agerback och Karl Engelbrektson varför de fortfarande har Saab (börskurs Saab) i fonden. Se även: Experten: Försvarsrallyt 2026 – fortsättning eller slut? – Dagens …
Börsoro i Europa efter utspel – LVMH tappar
LVMH ligger i topp över Europas högst värderade bolag. Men lyxföretaget sjönk på börsen efter Donald Trumps nya tullhot. Europeiska aktier föll brett på tisdagen efter nya tullhot från USA:s president Donald Trump. Det ökade oron för ett fördjupat handelskrig mellan USA och Europa. Särskilt hårt drabbades det franska dryckes- och lyxbolaget LVMH efter att …