Näringslivstoppar ställer sig bakom Europa – trots miljardrisk

I ljuset av den eskalerande konflikten mellan EU och USA om Grönlands framtid har en grupp företagsledare från både EU och Storbritannien gett sitt stöd till tanken på att införa motåtgärder mot amerikanska importvaror.

Ställningen innebär en märkbar förskjutning i näringslivets tidigare försiktiga hållning i transatlantiska handelsfrågor. Det skriver Financial Times.

Europa under press – näringslivet reagerar

Hoten om amerikanska tullar kommer efter att USA:s president återtagit krav på Grönland och antytt att länder som motsätter sig amerikanska ambitioner kan drabbas av högre avgifter.

Det har lett till en diskussion om att återinföra stora återtullningspaket om USA väljer att öka sina importavgifter på europeiska varor.

EU överväger bland annat ett paket med motåtgärder värda upp till 93 miljarder euro, vilket skulle kunna slå mot amerikanska exportörer i samma omfattning som USA hotar Europeiska företag.

Företagsledarna som nu står upp bakom dessa motståndsstrategier representerar bland annat verkstadsindustri, finanssektor och exportintensiva branscher.

Deras stöd signalerar ett skifte från att förlita sig på diplomatisk försiktighet till att aktivt pressa för lika villkor.

Flera näringslivsröster pekar på att ett handelskrig riskerar att skapa problem på kort sikt, men att det är nödvändigt för att värna om långsiktig marknadstillgång och politisk suveränitet.

