Näringslivstoppar ställer sig bakom Europa – trots miljardrisk

EU
Motståndet mot USA:s hot är betydande, särskilt från branscher som är beroende av stabila transatlantiska handelsrelationer (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

En bred koalition av chefer för stora europeiska företag och organisationer visar nu stöd för EU:s hot om vedergällningsåtgärder mot USA.

I ljuset av den eskalerande konflikten mellan EU och USA om Grönlands framtid har en grupp företagsledare från både EU och Storbritannien gett sitt stöd till tanken på att införa motåtgärder mot amerikanska importvaror.

Ställningen innebär en märkbar förskjutning i näringslivets tidigare försiktiga hållning i transatlantiska handelsfrågor. Det skriver Financial Times.

Europa under press – näringslivet reagerar

Hoten om amerikanska tullar kommer efter att USA:s president återtagit krav på Grönland och antytt att länder som motsätter sig amerikanska ambitioner kan drabbas av högre avgifter.

Det har lett till en diskussion om att återinföra stora återtullningspaket om USA väljer att öka sina importavgifter på europeiska varor.

EU överväger bland annat ett paket med motåtgärder värda upp till 93 miljarder euro, vilket skulle kunna slå mot amerikanska exportörer i samma omfattning som USA hotar Europeiska företag.

Företagsledarna som nu står upp bakom dessa motståndsstrategier representerar bland annat verkstadsindustri, finanssektor och exportintensiva branscher.

Deras stöd signalerar ett skifte från att förlita sig på diplomatisk försiktighet till att aktivt pressa för lika villkor.

Flera näringslivsröster pekar på att ett handelskrig riskerar att skapa problem på kort sikt, men att det är nödvändigt för att värna om långsiktig marknadstillgång och politisk suveränitet.

Riskerna för företagen

Motståndet mot USA:s hot är betydande, särskilt från branscher som är beroende av stabila transatlantiska handelsrelationer.

Fordonsindustrin, lyxvarusektorn och läkemedelsföretag har uttryckt oro för potentiella kostnadsökningar och förlust av konkurrenskraft om tullar skulle slå över flera miljarder euro i handel mellan EU och USA.

Samtidigt växer kraven från europeiska politiker att dessa företag ska stå fast vid en enad front även om det innebär kortsiktiga förluster.

Statsministrar och regeringsföreträdare framhåller att Europa måste vara berett att försvara sina intressen, även om det innebär att utmana USA:s politik öppet.

Det handlar inte längre bara om ekonomi, utan om principer som marknadsbalans, nationssuveränitet och handelsrättvisa.

Sårbar transatlantisk balans

Konflikten har på nytt kastat ljus över beroendet mellan EU och USA.

Europa behöver USA i frågor om säkerhet och geopolitik, samtidigt som USA är en av EU:s största handelspartners.

Att näringslivstoppar nu öppet ställer sig bakom motåtgärder visar hur djupt frustrationen över utvecklingen är, och hur snabbt affärsvärlden kan skifta från diplomati till konfrontation.

Det här stödet står som ett tecken på att Europas näringsliv är berett att ta politiska och ekonomiska risker för att skydda sina intressen, även när det hotar att påverka vinster och tillväxt negativt.

EuropaGrönlandUSA
