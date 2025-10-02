Tesla-chefen Elon Musk skrev historia på onsdagen när han blev den första personen någonsin att uppnå ett nettovärde på över 500 miljarder dollar. Rekordet varade dock endast några timmar.
Musk blir historiens första halvbiljonär – för några timmar
Musks nettovärde nådde kortvarigt 500,1 miljarder dollar (4 682 miljarder kronor) på onsdagseftermiddagen New York-tid, skriver Reuters. Förmögenheten sjönk sedan tillbaka till strax över 499 miljarder dollar senare samma dag, enligt Forbes index över miljardärer, skriver The Independent.
Baserat på Bloombergs siffror vid dagens slut låg Musks förmögenhet på 470 miljarder dollar. En ökning med 10,5 miljarder dollar på en enda dag.
Elon Musk satsar allt på AI – kaos, miljöbråk och miljardförluster
När Elon Musk i juni lämnade Washington bakom sig var det inte för att vila upp sig. I stället gick världens mest uppmärksammade entreprenör
Världens rikaste igen
Milstolpen cementerar Musks status som världens rikaste person, långt före konkurrenterna inom den globala tekniksektorn.
Oracle-grundaren Larry Ellison är världens näst rikaste person med en förmögenhet på cirka 350,7 miljarder dollar. Han klättrade tillfälligt förbi Musk i rankningen när Oracle släppte en upplyftande kvartalsrapport för snart en månad sedan.
Musks enorma rikedom är nära kopplad till hans drygt 12-procentiga andel i Tesla. Teslas aktier steg med mer än 3,3 procent vid New York-börsens stängning på onsdagen och har nu ökat med över 20 procent i år.
Under de senaste sex månaderna har aktierna stigit med mer än 70 procent efter en lågpunkt i mars-april.
Aktierna har stigit de senaste månaderna då investerare välkomnar att Musk fokuserar mer tid på sina företag snarare än på politik, skriver BBC.
Han fick tidigare i år kritik för sitt arbete med Trump-administrationens Department of Government Efficiency (DOGE), den myndighet som har i uppdrag att minska den amerikanska statens utgifter.
Teslas styrelse har meddelat att Musk skulle kunna få ett lönepaketet värt över 1 biljon dollar om han uppnår en lista med ambitiösa mål under det kommande decenniet. För att få paketet måste han bland annat åttadubbla Teslas värde, sälja en miljon AI-robotar och sälja ytterligare 12 miljoner Tesla-bilar.
Tesla står inför flera utmaningar, inklusive hård konkurrens från rivaler som Kinas BYD, särskilt på den europeiska marknaden. Samtidigt hoppas företaget kunna omvandlas till ett AI- och robotikföretag.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
