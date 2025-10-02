Musk blir historiens första halvbiljonär – för några timmar

Musks nettovärde nådde kortvarigt 500,1 miljarder dollar (4 682 miljarder kronor) på onsdagseftermiddagen New York-tid, skriver Reuters. Förmögenheten sjönk sedan tillbaka till strax över 499 miljarder dollar senare samma dag, enligt Forbes index över miljardärer, skriver The Independent.

Baserat på Bloombergs siffror vid dagens slut låg Musks förmögenhet på 470 miljarder dollar. En ökning med 10,5 miljarder dollar på en enda dag.

ANNONS

Världens rikaste igen

Milstolpen cementerar Musks status som världens rikaste person, långt före konkurrenterna inom den globala tekniksektorn.

Oracle-grundaren Larry Ellison är världens näst rikaste person med en förmögenhet på cirka 350,7 miljarder dollar. Han klättrade tillfälligt förbi Musk i rankningen när Oracle släppte en upplyftande kvartalsrapport för snart en månad sedan.

Missa inte:

Musk tar över rymden – kan någon stoppa honom? Realtid

Musks enorma rikedom är nära kopplad till hans drygt 12-procentiga andel i Tesla. Teslas aktier steg med mer än 3,3 procent vid New York-börsens stängning på onsdagen och har nu ökat med över 20 procent i år.

Under de senaste sex månaderna har aktierna stigit med mer än 70 procent efter en lågpunkt i mars-april.