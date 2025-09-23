Tesla har gjort en vild resa det senaste året. Från totala toppnivåer när Donald Trump vann valet och djupa fall därefter.
Musks stora comeback: Nytt årshögsta för Tesla
Mest läst i kategorin
Kryptovalutor för flera miljarder upp i rök
Under måndagen har spekulanter i kryptovalutor fått se optimistiska satsningar på 1,5 miljarder dollar, cirka 14 miljarder kronor, utraderas på marknaden. Bloomberg rapporterar om de hausseartade satsningarna som utplånats, vilket resulterat i en kraftig utförsäljning av kryptovalutor som bland annat fått Ether att rasa. Även andra kryptovalutor dras med i fallet men Ether hade backat …
Aktiespararna om Investors jätte: "Utmärkt köptillfälle"
”Sedan han tillträdde som vd den 1:a oktober 2012 har aktiekursen stigit med nära 500 procent ex utdelningar, dubbelt upp mot OMXS30”, skriver Aktiespararna om ett av Investors kärninnehav. Trots den starka utvecklingen för aktien så ser intresseorganisationens expert Lars Frick positiv till att köpa mer på dagens nivå. Läs även: Hopp om islossning för …
Nu avslöjas Europas dolda arbetslöshet – Sverige i topp
Den officiella arbetslösheten ger inte hela bilden. När man räknar in personer som egentligen kan och vill arbeta, men som av olika skäl inte klassas som arbetslösa, blir statistiken en helt annan. Arbetslösheten i eurozonen sjönk till 6,2 procent i juli, ned från 6,3 procent i juni, enligt statistikbyrån Eurostat. För hela EU låg arbetslösheten …
Swedbank ser chans till kursdubbling i kraschade aktien
Spelbolaget Stillfronts aktie har tappat kraftigt de senaste åren – men nu ser Swedbank tecken på ett möjligt trendbrott. ”Marknaden prissätter en kollaps som vi inte ser framför oss,” säger bankens analytiker Rasmus Engberg och höjer prognoserna inför Q3 där han pekar på både förbättrad intäktstrend och stabilt kassaflöde. Läs även: Aktiespararna om Investors jätte: …
Svenska Saab landar tyskt kontrakt på miljarder
Tyskland har för avsikt att tilldela försvarskoncernerna Saab och Northrop Grumman ett kontrakt värt 1,2 miljarder euro. Företagen ska utrusta Tysklands Eurofighter-flotta så att avancerade robotar kan användas i syfte att upptäcka och förstöra markbaserade luftförsvarssyftem. Det här rapporterar Bloomberg och uppger att kontraktet kan öppna för möjligheten till ett samarbete mellan Tyskland och Sverige …
Men nu är elbilsföretaget och techjätten tillbaka i högform. Inte för att bilarna säljer bättre än någonsin, utan en tro på att Musk ska leverera nya framsteg för bolaget.
Aktien gick över den tidigare toppnoteringen för 2025 på 428,22 dollar från den 15 januari. Tesla har nu stigit under nio av de senaste tio handelsdagarna, och stängde på måndagen på 434 dollar och 21 cent.
Bland de stora orsakerna till rallyt i Tesla finns Elon Musks stora aktieköp på omkring en miljard dollar och nyheter om att Robotaxi ska expandera utanför Austin, enligt Yahoo Finance.
Självkörande nyckeln för Tesla
Den huvudsakliga förklaringen till Teslas skyhöga värdering är hoppet om att man ska bli den stora marknadsledaren inom självkörande fordon. Analytikern Alexander Potter lyfter fram den relationen mellan Tesla och Kinas stora biltillverkare som ett exempel på detta:
”När det gäller ‘verklig’ AI vänder sig dessa bolag till Tesla för vägledning, inte tvärtom. Som ett av företagen uttryckte det: ‘utan att Tesla gått från 0 till 1 kan vi inte gå från 1 till 100’,” skrev Potter.
De kinesiska bilmärken har, enligt Potter, passerat Tesla vad gäller effektiv produktion men man ligger däremot efter när det kommer till den självkörande tekniken och de AI-modeller som ska möjliggöra detta.
Här tror man att Tesla har en fördel som på lång sikt ska motivera den höga värderingen, som alltså återhämtat sig trots att försäljningen har backat kraftigt på flera viktiga marknader.
Regelverk står i vägen
Tesla har lovat att man ska utvidga sin självkörande verksamhet från testen i Austin till Florida, Nevada och Kalifornien. Men experter är inte övertygade om att det kommer att bli en smidig expansion in i de nya delstaterna.
”Biltillverkaren hade inte ansökt om de nödvändiga tillstånden, en process som kan ta år av tester under statlig tillsyn. I stället planerade man förhandsarrangerade resor i fordon med förare, endast för passagerare som fått en inbjudan. Och detta skulle ske under ett tillstånd som vanligtvis används för limousiner och inte tillåter beställningsresor, enligt delstatliga tjänstemän,” rapporterade Reuters.
Man menar helt enkelt att Tesla saknar de nödvändiga tillstånd som krävs för den här typen av expansion och att det är en lång väg kvar innan självkörande Teslor tar över gatorna i Kalifornien.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Senaste nytt
Jamie Dimon: Enda receptet mot USA:s underskott
Enligt JPMorgans vd Jamie Dimon är det bara snabbare tillväxt som kan återställa balansen i USA:s skuldkvot. Det säger han till CNBC. Dimon varnar för att marknaderna en dag kan tröttna på att ge lån utan högre räntor i en tid där USA:s statsskuld uppgår till 37,5 biljoner dollar. Att skuldskulden är så hög är …
Musks stora comeback: Nytt årshögsta för Tesla
Tesla har gjort en vild resa det senaste året. Från totala toppnivåer när Donald Trump vann valet och djupa fall därefter. Men nu är elbilsföretaget och techjätten tillbaka i högform. Inte för att bilarna säljer bättre än någonsin, utan en tro på att Musk ska leverera nya framsteg för bolaget. Aktien gick över den tidigare …
Trump kopplar paracetamol till autism – forskare rasar
Donald Trump pekar ut paracetamol under graviditet som en risk för autism. Forskarna kallar beskedet uselt, chockerande och farligt. Paracetamol är ett av världens mest använda läkemedel mot smärta och feber. Nu hävdar USA:s president Donald Trump att användning under graviditet kan kopplas till autism hos barn, ett uttalande som fått forskare att slå larm …
19-åring åtalas för cyberattacker – pressat offer på 1,2 miljarder
Två unga män från Storbritannien står nu inför allvarliga anklagelser efter att ha kopplats till en serie omfattande cyberattacker. En av männen misstänks ha spelat en central roll i intrång som påverkat både företag och myndigheter, med krav på betalningar som uppgår till hundratals miljoner svenska kronor. Utredningarna sträcker sig över flera länder, vilket belyser …
Trumps handelstullar kan dämpa OECD:s eufori
Tillväxtutsikterna har förbättrats för USA och världen i stort, men Trumps tullar kan grusa åtminstone delar av den optimistiska OECD-prognosen. Amerikanska CNBC berättar att OECD höjer den globala prognosen för tillväxt från 2,9 procent i juni till nuvarande 3,2 procent. Bakgrunden till detta är bland annat att tillväxtekonomier uppvisat mer motståndskraft än väntat. Effekterna av …