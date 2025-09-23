Musks stora comeback: Nytt årshögsta för Tesla

Men nu är elbilsföretaget och techjätten tillbaka i högform. Inte för att bilarna säljer bättre än någonsin, utan en tro på att Musk ska leverera nya framsteg för bolaget.

Aktien gick över den tidigare toppnoteringen för 2025 på 428,22 dollar från den 15 januari. Tesla har nu stigit under nio av de senaste tio handelsdagarna, och stängde på måndagen på 434 dollar och 21 cent.

Bland de stora orsakerna till rallyt i Tesla finns Elon Musks stora aktieköp på omkring en miljard dollar och nyheter om att Robotaxi ska expandera utanför Austin, enligt Yahoo Finance.

Självkörande nyckeln för Tesla

Den huvudsakliga förklaringen till Teslas skyhöga värdering är hoppet om att man ska bli den stora marknadsledaren inom självkörande fordon. Analytikern Alexander Potter lyfter fram den relationen mellan Tesla och Kinas stora biltillverkare som ett exempel på detta:

”När det gäller ‘verklig’ AI vänder sig dessa bolag till Tesla för vägledning, inte tvärtom. Som ett av företagen uttryckte det: ‘utan att Tesla gått från 0 till 1 kan vi inte gå från 1 till 100’,” skrev Potter.

De kinesiska bilmärken har, enligt Potter, passerat Tesla vad gäller effektiv produktion men man ligger däremot efter när det kommer till den självkörande tekniken och de AI-modeller som ska möjliggöra detta.

Här tror man att Tesla har en fördel som på lång sikt ska motivera den höga värderingen, som alltså återhämtat sig trots att försäljningen har backat kraftigt på flera viktiga marknader.

Regelverk står i vägen

Tesla har lovat att man ska utvidga sin självkörande verksamhet från testen i Austin till Florida, Nevada och Kalifornien. Men experter är inte övertygade om att det kommer att bli en smidig expansion in i de nya delstaterna.

”Biltillverkaren hade inte ansökt om de nödvändiga tillstånden, en process som kan ta år av tester under statlig tillsyn. I stället planerade man förhandsarrangerade resor i fordon med förare, endast för passagerare som fått en inbjudan. Och detta skulle ske under ett tillstånd som vanligtvis används för limousiner och inte tillåter beställningsresor, enligt delstatliga tjänstemän,” rapporterade Reuters.

Man menar helt enkelt att Tesla saknar de nödvändiga tillstånd som krävs för den här typen av expansion och att det är en lång väg kvar innan självkörande Teslor tar över gatorna i Kalifornien.



