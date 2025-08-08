Missnöjd börs bantade aktien i stället

Läkemedelskandidaten och GLP1-analogen orforglipron gav ”bara” 11 procents viktminskning, enligt preliminära resultat från en fas 3-studie, skriver Dagens medicin.

Det fick företaget Eli Lillys börskurs att rasa.

Bolagets plan var att orforglipron skulle utmana Novo Nordisks semaglutid på marknaden för orala läkemedel för viktminskning, framför allt eftersom orforglipron, till skillnad från semaglutid, kan tas oberoende av vilken föda man intar.

Men med det resultat studien visade och den underliga värld där börsgolv sviktar för att ett läkemedel bara kan ta bort en dryg tiondel av en människas kroppsvikt, blir det resultatet ”en besvikelse”.

Liten och kort studie

Den rapport Eli Lilly nu presenterar handlar om drygt 3 000 personer som deltagit i en 72 veckor lång studie.

De som fick den högsta dosen orforglipron, 36 milligram, tappade i snitt 12,4 procent av sin kroppsvikt jämfört med 0,9 procent i kontrollgruppen.

Enligt studien, refererad av The Guardian, visade resultaten även andra hälsofördelar för användarna, som bättre kolesterol, blodtryck och lägre risk för hjärtsjukdomar.

