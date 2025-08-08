Dagens PS
Missnöjd börs bantade aktien i stället

Eli Lillys kurs sjunker efter att börsen gjort tummen ned
Fontänen porlar men marknaden ger en kalldusch. Eli Lillys aktie sjunker sedan börsen dissat resultaten av den studie bolaget nu presenterat. (Foto: Darron Cummings/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

11 procents viktminskning var inte nog för börsen, som i stället minskade vikten på Eli Lillys börskurs när det nya medlet presenterades.

Läkemedelskandidaten och GLP1-analogen orforglipron gav ”bara” 11 procents viktminskning, enligt preliminära resultat från en fas 3-studie, skriver Dagens medicin.

Det fick företaget Eli Lillys börskurs att rasa.

Bolagets plan var att orforglipron skulle utmana Novo Nordisks semaglutid på marknaden för orala läkemedel för viktminskning, framför allt eftersom orforglipron, till skillnad från semaglutid, kan tas oberoende av vilken föda man intar.   

Men med det resultat studien visade och den underliga värld där börsgolv sviktar för att ett läkemedel bara kan ta bort en dryg tiondel av en människas kroppsvikt, blir det resultatet ”en besvikelse”.

Liten och kort studie

Den rapport Eli Lilly nu presenterar handlar om drygt 3 000 personer som deltagit i en 72 veckor lång studie.

De som fick den högsta dosen orforglipron, 36 milligram, tappade i snitt 12,4 procent av sin kroppsvikt jämfört med 0,9 procent i kontrollgruppen.

Enligt studien, refererad av The Guardian, visade resultaten även andra hälsofördelar för användarna, som bättre kolesterol, blodtryck och lägre risk för hjärtsjukdomar.

Eli Lillys vd David Ricks under ett tal av Donald Trump i Vita huset. Nu har Ricks nya bekymmer när marknaden är kallsinnig till nya pillret. (Foto: Alex Brandon/AP-TT)
Jämförs med Novo Nordisk

Resultatet jämförs nu med Novo Nordisks viktminskningsmedel, inlämnat för godkännande i USA, som hjälpt deltagare att gå ner cirka 15 procent av sin kroppsvikt.

Eli Lillys studie har ännu inte granskats av experter och resultaten är preliminära.

Simon Cork, universitetslektor i fysiologi vid Anglia Ruskins universitet, säger till The Guardian att även om resultaten är ”ett positivt steg framåt” bör de tolkas med försiktighet.

”Preliminära resultat”

”Det bör noteras att deras effekter på viktminskning inte är lika djupgående som de som ses hos injicerbara GLP-1-receptoragonister, såsom Wegovy, med en lägre procentuell viktminskning och färre personer som uppnår 10 procent viktminskning vid den högsta dosen”, påpekar Cork.

”Det bör noteras att dessa är preliminära, icke-peer-granskade resultat och vi kommer att behöva se hela studiemetoden och data innan en mer omfattande analys kan genomföras.”

