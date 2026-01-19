Miljardärerna rikare än någonsin – “farligt och ohållbart” 

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Fattigdomen står och stampar

Samtidigt som de rikaste blivit allt rikare har fattigdomsbekämpningen mer eller mindre stått stilla. Enligt Oxfam ligger den globala fattigdomen i dag i stort sett på samma nivå som 2019, alltså före pandemin.

Den här utvecklingen är, enligt organisationen, inte en slump. Oxfam menar att de superrika i allt högre grad använder sin ekonomiska styrka för att påverka politiska beslut och samhällsutvecklingen i sin egen riktning.

Pengar, politik och medier flyter ihop

I rapporten pekar Oxfam på hur miljardärer skaffar sig inflytande genom politik och medieägande. Exempel som nämns är Elon Musk och hans roll i den amerikanska administrationen i början av 2025, Jeff Bezos ägande av The Washington Post samt Vincent Bollorés kontroll över den franska nyhetskanalen CNews.

“Det oproportionerliga inflytande som de superrika har över våra politiker, ekonomier och medier har fördjupat ojämlikheten och lett oss långt bort från arbetet med att bekämpa fattigdom”, säger Oxfams generalsekreterare Amitabh Behar i rapporten.

Davos – mitt i stormens öga

Rapporten publiceras i samband med det årliga mötet i World Economic Forum i Davos, där omkring 65 stats- och regeringschefer samt 850 vd:ar samlas. USA:s president Donald Trump väntas tala inför delegaterna under mötet.

Oxfam har släppt liknande ojämlikhetsrapporter i samband med Davos varje år sedan 2014. Redan i fjol varnade organisationen för att världen kan få sina första triljardärer inom ett decennium.

Skattesänkningar och växande missnöje

Rapporten lyfter även politiska beslut som, enligt Oxfam, spär på klyftorna. Under 2025 innebar Trumps så kallade ”big beautiful bill” flera skattesänkningar för höginkomsttagare, där personer med inkomster över en miljon dollar fick omkring tre procent högre inkomster.

Samtidigt visar en rapport från Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity att de flesta amerikaner inte längre har råd med det som beskrivs som en grundläggande levnadsstandard. Omkring tio procent av USA:s befolkning levde i fattigdom 2024, skriver CNBC.

I Sverige har de ultrarikas förmögenheter och antalet miljardärer ökat i hög takt, samtidigt som antalet människor i fattigdom har ökat med 120 000 på ett år.

Idag äger de 46 rikaste personerna i Sverige mer i förmögenhet än nästan 80 procent av befolkningen.

Oxfams varning: farlig politisk utveckling

“Klyftan som växer mellan de rika och resten skapar ett politiskt underskott som är mycket farligt och ohållbart”, säger Amitabh Behar.

Oxfam kopplar den ekonomiska utvecklingen till ökande protester och politisk oro världen över. Organisationen varnar också för att nedskärningar i bistånd – bland annat nedläggningen av USAID – kan få dramatiska följder. Enligt rapporten riskerar sådana beslut att leda till ytterligare 14 miljoner dödsfall fram till 2030.

”Att vara ekonomiskt fattig skapar hunger. Att vara politiskt fattig skapar ilska”, säger Behar.

Rapporten avslutas med ett gäng krav: högre beskattning av de superrika, tydligare gränser mellan pengar och politik och en kursändring, innan klyftorna blir ännu svårare att överbrygga.

