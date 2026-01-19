Extremt rika personer har blivit ännu rikare – och det är farligt. Det är kärnan i en ny rapport från biståndsorganisationen Oxfam.
Miljardärerna rikare än någonsin – “farligt och ohållbart”
Mest läst i kategorin
Buffetts fråga som skiljer vinnare från resten
Den legendariske investeraren menar att framgång inte handlar om talang eller tur i första hand utan om valen du gör varje dag. Warren Buffett är van vid att dela med sig av sin erfarenhet. Under Berkshire Hathaways årliga bolagsstämmor har han inför fullsatta arenor besvarat frågor om allt från försäkringsverksamhet till artificiell intelligens och privatekonomi. …
"Han gör världen fattigare och mer osäker"
Kanonbåtskapitalism. Det nya begreppet som styr politiken. Problemet? Den gör inte världen bättre för någon, menar tung kritiker. Det är ansedda The Economist som tar bladet från munnen och sågar Donald Trumps politik som president och hans alltmer öppet auktoritära ambitioner. Trumps kanonbåtskapitalism kommer att göra världen fattigare – och hans sätt att använda storföretag …
Lurades på miljoner – Nordea tvingas betala tillbaka
Ett kryptobedrägeri ledde till att en man i Norge blev av med nästan två miljoner kronor. Men nu får han tillbaka en del. En norsk man som utsattes för ett långvarigt investerings- och kryptobedrägeri får delvis rätt mot Nordea. Enligt beslut från Finansklagenemnda måste banken ersätta vissa överföringar, men slipper ansvar för huvuddelen av förlusten …
"Har räknat fel på flera miljarder"
Att dra in permanenta uppehållstillstånd är ett av regeringens mål. Men smakar det så kostar det – flera miljarder mer än man räknat med. Ett av de många krav som de fyra partierna i Tidösamarbetet enades om inför mandatperioden var att utreda slopandet av permanenta uppehållstillstånd. Frågan har drivits hårt av regeringsunderlagets största parti, främlingsfientliga …
Konkurs hotar nytt grönt jätteprojekt
Erkänn att du tänkte ”nu igen?”. Det är begripligt. Rubrikerna om gröna jätteprojekt i norr som går åt skogen har varit många. Här är en till. De två senaste rubrikerna på pressmeddelanden från Cinis Fertilizer säger en del både om utvecklingen för företaget – och tempot i den. 10 december 2025, för en dryg månad …
Rapporten, som släpps precis när världens politiska och ekonomiska elit samlas i Davos, konstaterar också att extrem rikedom ger extrem makt, och den makten påverkar både politiken, medierna och demokratin.
Missa inte: Nu får svenskarna sin revansch: “Vi blir rikare”. Dagens PS
Rekordförmögenheter för de allra rikaste
Enligt Oxfams rapport uppgick miljardärernas samlade förmögenhet till 18,3 biljoner dollar under 2025, den högsta nivån som någonsin uppmätts. Antalet miljardärer i världen översteg 3 000 personer och deras tillgångar ökade med 16 procent – motsvarande 2,5 biljoner dollar – på bara ett år.
Sedan 2020 har miljardärernas förmögenheter vuxit med hela 81 procent.
Oxfam beskriver perioden som “ett bra decennium för miljardärer”, ett påstående som står i kontrast till utvecklingen för resten av världens befolkning.
“Världens 12 rikaste personer äger tillsammans mer än den fattigaste hälften av världens befolkning – mer än 4 miljarder människor” säger Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam Sverige, i ett pressmeddelande.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Fattigdomen står och stampar
Samtidigt som de rikaste blivit allt rikare har fattigdomsbekämpningen mer eller mindre stått stilla. Enligt Oxfam ligger den globala fattigdomen i dag i stort sett på samma nivå som 2019, alltså före pandemin.
Den här utvecklingen är, enligt organisationen, inte en slump. Oxfam menar att de superrika i allt högre grad använder sin ekonomiska styrka för att påverka politiska beslut och samhällsutvecklingen i sin egen riktning.
Läs även: Sverige tar förstaplatsen: ”Rika blir ännu rikare”. Dagens PS
Pengar, politik och medier flyter ihop
I rapporten pekar Oxfam på hur miljardärer skaffar sig inflytande genom politik och medieägande. Exempel som nämns är Elon Musk och hans roll i den amerikanska administrationen i början av 2025, Jeff Bezos ägande av The Washington Post samt Vincent Bollorés kontroll över den franska nyhetskanalen CNews.
“Det oproportionerliga inflytande som de superrika har över våra politiker, ekonomier och medier har fördjupat ojämlikheten och lett oss långt bort från arbetet med att bekämpa fattigdom”, säger Oxfams generalsekreterare Amitabh Behar i rapporten.
Davos – mitt i stormens öga
Rapporten publiceras i samband med det årliga mötet i World Economic Forum i Davos, där omkring 65 stats- och regeringschefer samt 850 vd:ar samlas. USA:s president Donald Trump väntas tala inför delegaterna under mötet.
Oxfam har släppt liknande ojämlikhetsrapporter i samband med Davos varje år sedan 2014. Redan i fjol varnade organisationen för att världen kan få sina första triljardärer inom ett decennium.
Skattesänkningar och växande missnöje
Rapporten lyfter även politiska beslut som, enligt Oxfam, spär på klyftorna. Under 2025 innebar Trumps så kallade ”big beautiful bill” flera skattesänkningar för höginkomsttagare, där personer med inkomster över en miljon dollar fick omkring tre procent högre inkomster.
Samtidigt visar en rapport från Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity att de flesta amerikaner inte längre har råd med det som beskrivs som en grundläggande levnadsstandard. Omkring tio procent av USA:s befolkning levde i fattigdom 2024, skriver CNBC.
I Sverige har de ultrarikas förmögenheter och antalet miljardärer ökat i hög takt, samtidigt som antalet människor i fattigdom har ökat med 120 000 på ett år.
Idag äger de 46 rikaste personerna i Sverige mer i förmögenhet än nästan 80 procent av befolkningen.
Oxfams varning: farlig politisk utveckling
“Klyftan som växer mellan de rika och resten skapar ett politiskt underskott som är mycket farligt och ohållbart”, säger Amitabh Behar.
Oxfam kopplar den ekonomiska utvecklingen till ökande protester och politisk oro världen över. Organisationen varnar också för att nedskärningar i bistånd – bland annat nedläggningen av USAID – kan få dramatiska följder. Enligt rapporten riskerar sådana beslut att leda till ytterligare 14 miljoner dödsfall fram till 2030.
”Att vara ekonomiskt fattig skapar hunger. Att vara politiskt fattig skapar ilska”, säger Behar.
Rapporten avslutas med ett gäng krav: högre beskattning av de superrika, tydligare gränser mellan pengar och politik och en kursändring, innan klyftorna blir ännu svårare att överbrygga.
Läs också: Musk: ”De är skyldiga mig allt” – kräver miljardnota. Realtid
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Apple uppmanar hundratals miljoner iPhone-användare: Uppdatera
Ett oväntat beslut från Apple i december har förändrat spelreglerna för iPhone-användare världen över. I vanliga fall ger Apple användarna gott om tid att välja när de vill uppgradera till en ny version av iOS. Men i samband med lanseringen av iOS 26 tog bolaget ett steg som överraskade både experter och konsumenter. Resultatet är …
AI-boomen pressar elnätet – här är konsekvenserna
Men den snabbt växande infrastrukturen sätter allt större press på elnätet, med stigande kostnader och nya politiska konflikter som följd. USA befinner sig mitt i en omfattande expansion av datacenter som ska bära framtidens AI-tjänster. Teknikjättar investerar mångmiljardbelopp i anläggningar som kräver enorma mängder el dygnet runt. Samtidigt är det åldrande elnätet dåligt rustat för …
Musks jätteraffinaderi säkrar litium till amerikanska marknaden
Teslas nya raffinaderi blir ett betydande steg i USA:s resa att säkra den inhemska litiumproduktionen. Det var under årets andra vecka som Elon Musk, via X, berättade att Teslas nya litiumraffinaderi i Texas nu satts igång, något som Oilprice.com var tidiga att rapportera om. Raffinaderiet, som ligger strax utanför den med amerikanska mått mätta blygsamma …
Rekordfå kineser föddes 2025: "Takten i nedgången är slående"
Kinas befolkning minskar dramatiskt för fjärde året i rad trots statliga satsningar för att öka barnafödandet. För ekonomerna skymtar nu stora problem på den kinesiska marknaden. Det är CNBC som rapporterar om den kraftiga minskningen av kinesiska födelsetal under 2025. Enligt Kinas statistikmyndighet föddes cirka 7,9 miljoner barn i fjol – en rejäl minskning jämfört …
Fransmännens favorit – inte Paris, inte Provence
Frankrike med huvudstaden Paris som epicentrum är världens mest besökta land. Hundra miljoner turister om året kan inte ha fel. Eller så kan de ha exakt samma fel allihop. För när fransmännen själva får rösta väljer de inte Paris, Nice eller någon Instagram-optimerad by i Provence. De väljer Saint-Antoine-l’Abbaye. En liten medeltida by i departementet …