Miljardärerna rikare än någonsin – “farligt och ohållbart” 

Ny rapport från Oxfam
Rapporten släpps samtidigt som världens politiska och ekonomiska elit samlas i Davos. Där pågår just nu demonstrationer både mot Trump och mötet i sig. Här en person utklädd till världens rikaste man, Elon Musk (Foto: Markus Schreiber/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Extremt rika personer har blivit ännu rikare – och det är farligt. Det är kärnan i en ny rapport från biståndsorganisationen Oxfam.

Rapporten, som släpps precis när världens politiska och ekonomiska elit samlas i Davos, konstaterar också att extrem rikedom ger extrem makt, och den makten påverkar både politiken, medierna och demokratin.

Rekordförmögenheter för de allra rikaste

Enligt Oxfams rapport uppgick miljardärernas samlade förmögenhet till 18,3 biljoner dollar under 2025, den högsta nivån som någonsin uppmätts. Antalet miljardärer i världen översteg 3 000 personer och deras tillgångar ökade med 16 procent – motsvarande 2,5 biljoner dollar – på bara ett år.

Sedan 2020 har miljardärernas förmögenheter vuxit med hela 81 procent. 

Oxfam beskriver perioden som “ett bra decennium för miljardärer”, ett påstående som står i kontrast till utvecklingen för resten av världens befolkning.

“Världens 12 rikaste personer äger tillsammans mer än den fattigaste hälften av världens befolkning – mer än 4 miljarder  människor” säger Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam Sverige, i ett pressmeddelande

Oxfam
Världens 12 rikaste personer äger tillsammans mer än den fattigaste hälften av världens befolkning (Foto: Oxfam Sverige)
Fattigdomen står och stampar

Samtidigt som de rikaste blivit allt rikare har fattigdomsbekämpningen mer eller mindre stått stilla. Enligt Oxfam ligger den globala fattigdomen i dag i stort sett på samma nivå som 2019, alltså före pandemin.

Den här utvecklingen är, enligt organisationen, inte en slump. Oxfam menar att de superrika i allt högre grad använder sin ekonomiska styrka för att påverka politiska beslut och samhällsutvecklingen i sin egen riktning.

Pengar, politik och medier flyter ihop

I rapporten pekar Oxfam på hur miljardärer skaffar sig inflytande genom politik och medieägande. Exempel som nämns är Elon Musk och hans roll i den amerikanska administrationen i början av 2025, Jeff Bezos ägande av The Washington Post samt Vincent Bollorés kontroll över den franska nyhetskanalen CNews.

“Det oproportionerliga inflytande som de superrika har över våra politiker, ekonomier och medier har fördjupat ojämlikheten och lett oss långt bort från arbetet med att bekämpa fattigdom”, säger Oxfams generalsekreterare Amitabh Behar i rapporten.

Davos – mitt i stormens öga

Rapporten publiceras i samband med det årliga mötet i World Economic Forum i Davos, där omkring 65 stats- och regeringschefer samt 850 vd:ar samlas. USA:s president Donald Trump väntas tala inför delegaterna under mötet.

Oxfam har släppt liknande ojämlikhetsrapporter i samband med Davos varje år sedan 2014. Redan i fjol varnade organisationen för att världen kan få sina första triljardärer inom ett decennium.

Skattesänkningar och växande missnöje

Rapporten lyfter även politiska beslut som, enligt Oxfam, spär på klyftorna. Under 2025 innebar Trumps så kallade ”big beautiful bill” flera skattesänkningar för höginkomsttagare, där personer med inkomster över en miljon dollar fick omkring tre procent högre inkomster.

Samtidigt visar en rapport från Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity att de flesta amerikaner inte längre har råd med det som beskrivs som en grundläggande levnadsstandard. Omkring tio procent av USA:s befolkning levde i fattigdom 2024, skriver CNBC

I Sverige har de ultrarikas förmögenheter och antalet miljardärer ökat i hög takt, samtidigt som antalet människor i fattigdom har ökat med 120 000 på ett år. 

Idag äger de 46 rikaste personerna i Sverige mer i förmögenhet än nästan 80 procent av befolkningen. 

Oxfams varning: farlig politisk utveckling

“Klyftan som växer mellan de rika och resten skapar ett politiskt underskott som är mycket farligt och ohållbart”, säger Amitabh Behar.

Oxfam kopplar den ekonomiska utvecklingen till ökande protester och politisk oro världen över. Organisationen varnar också för att nedskärningar i bistånd – bland annat nedläggningen av USAID – kan få dramatiska följder. Enligt rapporten riskerar sådana beslut att leda till ytterligare 14 miljoner dödsfall fram till 2030.

”Att vara ekonomiskt fattig skapar hunger. Att vara politiskt fattig skapar ilska”, säger Behar.

Rapporten avslutas med ett gäng krav: högre beskattning av de superrika, tydligare gränser mellan pengar och politik och en kursändring, innan klyftorna blir ännu svårare att överbrygga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

