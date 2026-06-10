Miljardärer försöker styra sina imperier från graven – blir storbråk

Bloomberg exemplifierar med den franske miljardären Pierre Castel lade årtionden på att säkra framtiden för sitt dryckesimperium genom avancerade truststrukturer i Gibraltar, Liechtenstein och Singapore. Tanken var att undvika familjekonflikter och skydda koncernen efter hans död.

Dottern och brorsonen gör revolt

Nu har planen fått motsatt effekt.

Castels dotter Romy Castel och brorsonen Alain Castel försöker avsätta den vd som den nu 99-årige företagsgrundaren själv utsett att leda koncernen. Tvisten har hamnat i Singapores högsta domstol och handlar ytterst om vem som ska kontrollera ett företagsimperium värt omkring 10 miljarder dollar.

Konflikten är en del av en växande global trend där miljardärer använder så kallade truster för att styra sina företag även efter sin död. Men uppläggen leder allt oftare till juridiska strider mellan grundare och arvingar.