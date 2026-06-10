Trusten skulle säkra framtiden för miljardimperiet. I stället har den blivit startskottet för en bitter familjefejd om makten över en av världens största dryckeskoncerner.
Miljardärer försöker styra sina imperier från graven – blir storbråk
124 biljoner dollar ska överföras från en generation till en annan de kommande åren, som Dagens PS tidigare rapporterat.
Men den generation som ska lämna över gör också sitt bästa för att lägga sig i.
Bloomberg exemplifierar med den franske miljardären Pierre Castel lade årtionden på att säkra framtiden för sitt dryckesimperium genom avancerade truststrukturer i Gibraltar, Liechtenstein och Singapore. Tanken var att undvika familjekonflikter och skydda koncernen efter hans död.
Dottern och brorsonen gör revolt
Nu har planen fått motsatt effekt.
Castels dotter Romy Castel och brorsonen Alain Castel försöker avsätta den vd som den nu 99-årige företagsgrundaren själv utsett att leda koncernen. Tvisten har hamnat i Singapores högsta domstol och handlar ytterst om vem som ska kontrollera ett företagsimperium värt omkring 10 miljarder dollar.
Konflikten är en del av en växande global trend där miljardärer använder så kallade truster för att styra sina företag även efter sin död. Men uppläggen leder allt oftare till juridiska strider mellan grundare och arvingar.
Murdoch inspiration till Succession
Liknande arvstvister har de senaste åren skakat flera stora företagsfamiljer, bland annat mediemogulen Rupert Murdoch och den polske miljardären Zygmunt Solorz. Familjen Murdoch sägs vara inspirationen till tv-serie-succén Succession.
”Det som en generation ser som ett skydd upplever nästa generation som en begränsning”, säger familjeföretagsexperten Kirby Rosplock till Bloomberg.
Enligt experter riskerar sådana konflikter att få konsekvenser långt utanför familjerna själva. Familjeföretag står för en stor del av världsekonomin.
”Ju mer en grundare försöker kontrollera verksamheten från graven, desto större är risken att familjen börjar strida redan i dag”, säger Rosplock.
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