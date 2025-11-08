”Jag flyttar till Florida”. Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden.
Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger
Mest läst i kategorin
Sveriges förbjudna metall gör comeback
För vissa är det ett historiskt steg mot oberoende och en blomstrande industri. För andra ett angrepp på naturen och demokratin. Det går framåt för den svenska gruvindustrin. Nya etableringar, politisk medvind och stark utveckling för råvarupriser har lagt grunden till en svensk gruvboom. Det senaste framsteget för gruvorna är såklart riksdagens beslut att riva …
"Undvik aktien": Säljråd för kurskollapsaren
”Det finns inget som lockar eller antyder stordåd den närmaste framtiden”, skriver Privata Affärer om en aktie som tidigare har lönat sig att chansa på. Men nu faller orderingången, rörelseresultatet är rött och ovanpå det har vd valt att sluta. Läs även: Lotta Faxén inför fond-comebacken: ”Här letar jag aktier nu” – Dagens PS Aktien …
Bitcoin-värden för 2 900 miljarder kronor borta
Bitcoin har tappat 6,2 procent under den här veckan som ser ut att bli den värsta sedan början av mars, berättar Bloomberg. Motsvarande cirka 2 900 miljarder kronor av kryptovalutans värde är utraderat . För första gången sedan juni föll bitcoin i veckan under 100 000 dollar, 954 000 kronor, och det fortsätter blinka röda …
Elon Musk får ny jättelön – världens första dollarbiljonär
Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk. Världens rikaste person kan snart även kalla sig själv dollarbiljonär. Han var redan god för runt en halv miljard dollar. Elon Musk blir dollarbiljonär Nu blir världens rikaste person dock ännu rikare, och kan snart kalla sig själv dollarbiljonär, enligt CNN. Elon Musks jättebonus som …
Efter rapportraset: Banken ser 47 procents uppsida i aktien
Den tidigare populära aktien bland småsparare har haft flera tuffa börsår men gjort något av en comeback i kursgrafen i år. Vid gårdagens rapport tog trenden dock tvärt slut. Men Handelsbankens börsanalytiker Daniel Djupberg tycker börsen reagerade fel. ”Marknaden tvivlar på bolagets tillväxtpotential – vi håller inte med”, skriver han i en ny analys. Läs …
Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna.
Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa.
John Catsimatidis om äger kedjor som Gristedes och som har en stor fastighetsportfölj genom sitt företag Red Apple Group, menar att Mastmanis politik kan hota hans affärsmodell.
Miljardären från New York hotar nu om att flytta verksamheten till exempelvis Florida eller New Jersey för att undvika högre skatter och fler regler, skriver New York Post.
Läs även: New Yorks glans bleknar – finanseliten packar väskorna
Konsekvenserna för arbetsmarknaden i New York
Om Catsimatidis går vidare med sina hot att flytta verksamhet eller skära ner personalstyrkan står tusentals jobb på spel.
Med tanke på att kedjan har flera butiker och omfattande personal blir det inte bara en symbolfråga utan direkt påverkan för anställda och lokalsamhällen.
Kritiker menar att hotet kan fungera som press för stadens politiker att anpassa sin politik för att inte skrämma bort företag.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Vad detta säger om stadsklimat och företag
Fallet speglar en större trend där företag väger in politiska och regulatoriska risker när de väljer var de ska ha sin verksamhet.
“The Big Apple” har historiskt lockat med stor marknad och prestige, men förändrad politisk riktning kan få företag att ompröva förutsättningarna.
Samtidigt väcker det frågor: Vilken betydelse har arbetstillfällen och lokala samhällen när företag överväger att flytta på grund av politiska ambitioner?
Och hur ska politiker balansera folkomröstade reformer mot risken för företagsexodus?
Beslutet från Catsimatidis är ännu inte formellt genomfört, men signalen är tydlig.
För honom räcker det med ett skifte i maktbalansen för att överväga att lämna en av USA:s största städer. En utveckling som både arbetstagare och politiker får följa med spänning.
Missa inte: Lyxboendet exploderar – hit flyttar miljardärerna i New York
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Volvo överraskar elbilskunder: Erbjuder gratis hemmaladdning i ett helt år
Volvos nya initiativ ska locka fler svenskar till elbilar, och kan bana väg för en europeisk lansering. Volvo Cars tar ett oväntat steg för att stärka sin position på den snabbt växande elbilsmarknaden. I ett nytt samarbete med det statliga energibolaget Vattenfall erbjuder tillverkaren svenska kunder ett års gratis hemmaladdning vid köp eller leasing av …
AI drar in körkort – och tar över revisionen
I veckans avsnitt av podcasten AI+ med Viggo Cavling och Katarina Gospic handlar det mesta om kontroll, kod och konsekvenser. Från AI-kameror i Australien till Kinas chipkrig, EU:s byråkrater och revisorer som blivit överflödiga. AI i Australien drar in körkort "Det känns som ett väldigt obehagligt samhälle där datorer börjar fatta juridiska beslut", säger Viggo …
Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger
”Jag flyttar till Florida”. Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden. Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna. Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa. John Catsimatidis om äger …
Vänsterpartiet: "Sverige har fått på sig en tvångströja"
Fyra år utan tillväxt och en ekonomi på sparlåga. Nu pekar Ida Gabrielsson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, ut investeringar, höjda barnbidrag och ett nytt ekonomiskt ramverk som vägen ut. Det är genom fler jobb och starkare tillväxt som Sverige kan få fart på ekonomin igen, menar Ida Gabrielsson. Och för att lyckas krävs ett tydligt …
Liten entusiasm bland investerare efter avtal om bantningspiller
Novo Nordisks avtal med USA om sitt viktminskningsläkemedel fick blandade reaktioner bland analytikerna. Från ”sälj” till ”köp”. Det blev inget jättebra mottagande för nyheten om att danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk ingått ett avtal med USA om kraftigt sänkta priser på sitt viktminskningsmedel. Ett avtal som USA också har ingått med danskarna konkurrent Eli Lilly.? Läs …