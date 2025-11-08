Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger

John Catsaminis
New Yorks livsmedelskung John Catsimatidis i hård kritik mot stadens politiska kurs. (Foto: Kathy Willens/AP/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 08 nov. 2025Publicerad: 08 nov. 2025

”Jag flyttar till Florida”. Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna.

Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa.

John Catsimatidis om äger kedjor som Gristedes och som har en stor fastighetsportfölj genom sitt företag Red Apple Group, menar att Mastmani­s politik kan hota hans affärsmodell.

Miljardären från New York hotar nu om att flytta verksamheten till exempelvis Florida eller New Jersey för att undvika högre skatter och fler regler, skriver New York Post.

Läs även: New Yorks glans bleknar – finanseliten packar väskorna

Konsekvenserna för arbetsmarknaden i New York

Om Catsimatidis går vidare med sina hot att flytta verksamhet eller skära ner personalstyrkan står tusentals jobb på spel.

Med tanke på att kedjan har flera butiker och omfattande personal blir det inte bara en symbolfråga utan direkt påverkan för anställda och lokalsamhällen.

Kritiker menar att hotet kan fungera som press för stadens politiker att anpassa sin politik för att inte skrämma bort företag.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

26 okt. 2025

Vad detta säger om stads­klimat och företag

Fallet speglar en större trend där företag väger in politiska och regulatoriska risker när de väljer var de ska ha sin verksamhet.

“The Big Apple” har historiskt lockat med stor marknad och prestige, men förändrad politisk riktning kan få företag att ompröva förutsättningarna.

34-åringen Mamdani är New Yorks nya borgmästare. (Foto:
Yuki Iwamura/AP/TT)

Samtidigt väcker det frågor: Vilken betydelse har arbetstillfällen och lokala samhällen när företag överväger att flytta på grund av politiska ambitioner?

Och hur ska politiker balansera folkomröstade reformer mot risken för företagsexodus?

Beslutet från Catsimatidis är ännu inte formellt genomfört, men signalen är tydlig.

För honom räcker det med ett skifte i maktbalansen för att överväga att lämna en av USA:s största städer. En utveckling som både arbetstagare och politiker får följa med spänning.

Missa inte: Lyxboendet exploderar – hit flyttar miljardärerna i New York

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
New YorkUSA
Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Vänsterpartiet
Spela klippet
Makro

Vänsterpartiet: "Sverige har fått på sig en tvångströja"

08 nov. 2025
ANNONS
ANNONS