Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger

Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna.

Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa.

John Catsimatidis om äger kedjor som Gristedes och som har en stor fastighetsportfölj genom sitt företag Red Apple Group, menar att Mastmani­s politik kan hota hans affärsmodell.

Miljardären från New York hotar nu om att flytta verksamheten till exempelvis Florida eller New Jersey för att undvika högre skatter och fler regler, skriver New York Post.

Läs även: New Yorks glans bleknar – finanseliten packar väskorna

Konsekvenserna för arbetsmarknaden i New York

Om Catsimatidis går vidare med sina hot att flytta verksamhet eller skära ner personalstyrkan står tusentals jobb på spel.

Med tanke på att kedjan har flera butiker och omfattande personal blir det inte bara en symbolfråga utan direkt påverkan för anställda och lokalsamhällen.

Kritiker menar att hotet kan fungera som press för stadens politiker att anpassa sin politik för att inte skrämma bort företag.